23 Fonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für globale Nebenwerte

Ob Arbeiten im Home Office oder Impfnachweise für den Restaurantbesuch – als DAS INVESTMENT im Dezember 2019 einen Crashtest zum Thema globale Nebenwerte veröffentlichte, ahnte noch niemand, was auf die Menschheit und auch die globale Wirtschaft zukommen wird. Doch es gibt nach zwei Corona-Jahren, die so manche alte Gewohnheit auf den Kopf gestellt haben, durchaus die eine oder andere Konstante. Eine davon zeigt sich in der Neuauflage des angesprochenen Crashtests: Mit dem Columbia Threadneedle Global Smaller Companies und dem AS World Smaller Companies landen zwei der Sieger von damals erneut ganz weit vorne (siehe Tabelle).

Der 2011 aufgelegte Klassenbeste von Columbia Threadneedle spielt mit einem verwalteten Vermögen von umgerechnet 2,2 Milliarden Euro auch in puncto Volumen die erste Geige. Seinen Spitzenplatz verdankt er vor allem der guten Performance sowie dem hervorragenden Abschneiden im Stresstest, wo er mit 30 Punkten die höchste Punktzahl aller 23 Kandidaten erzielte. Das Kunststück, aus dem Tausende von Titeln umfassenden Anlageuniversum ein in jeder Beziehung überzeugendes Portfolio zusammenzustellen, gelingt Fondsmanager Scott Woods dank der Mitarbeit des globalen Research-Teams von Columbia Threadneedle. Aus den Vorschlägen seiner Kollegen filtert Woods die rund 70 bis 90 aussichtsreichsten Kandidaten heraus. Dabei achtet er nicht nur auf eine angemessene Bewertung, sondern orientiert sich unter anderem auch am Fünf-Kräfte-Modell des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Michael E. Porter. Seiner Theorie zufolge muss sich jedes Unternehmen folgenden Herausforderungen stellen: dem brancheninternen Wettbewerb, der Verhandlungsstärke von Kunden auf der einen und Lieferanten auf der anderen Seite sowie dem Druck durch neue Konkurrenten und Ersatzprodukte. Je besser sich ein Unternehmen auf diesen Feldern behauptet, desto interessanter ist es für Woods.