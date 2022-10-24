99 Aktienfonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für Südostasien

Asiens Schwellenländer sind für ihre Wachstumsstärke bekannt. Unser Crashtest zeigt, welche Fonds in den vergangenen Jahren in dieser Region besonders überzeugt haben – und dass auch dort in turbulenten Zeiten Qualität und Dividenden Vorteile bieten können.

2020 galt China – zusammen mit anderen asiatischen Ländern – noch als der große Pandemie-Gewinner. Chinas Wirtschaft kam schon wieder ins Laufen, als in Europa und den USA noch Stillstand herrschte. Heute bringt Chinas rigorose Null-Covid-Politik nicht nur die Weltwirtschaft mit Lieferengpässen immer wieder in Bedrängnis, auch die eigene Wirtschaft schwächelt. Es gibt jedoch Hoffnung auf Besserung: „Mit Blick auf die Zukunft könnte Peking nach dem Parteikongress im Oktober seine Covid-Politik lockern und sich stärker auf das Wirtschaftswachstum konzentrieren“, sagt Yu Zhang. Präsident Xi Jingpings erste Auslandsreise seit Langem im September und eine Zunahme der internationalen Langstreckenflüge sieht der Fondsmanager von Matthews Asia als vielversprechende Zeichen. Ebenso die eingegangenen Kompromisse, um einen Ausschluss chinesischer Unternehmen von US-Börsen zu verhindern.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 Matthews Asia ex Japan Dividend LU1311310541 85 33 27 25 78,09 29,16 506 2 Fidelity Asia Pacific Dividend LU0205439572 81 31 30 20 55,38 29,80 325 3 FSSA Asia Focus IE00B0169L03 78 27 30 21 56,15 29,22 158 4 Fidelity Asia Pacific Opportunities LU0345362361 76 33 20 23 80,62 28,16 2202 5 Threadneedle Asian Equity Income LU0061477393 66 34 15 17 53,33 33,73 44

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Chinas Wohl und Wehe ist für Asien von großer Bedeutung – auch an den Börsen. Chinesische Werte haben im MSCI AC Asia ex Japan Index mittlerweile einen Anteil von über 35 Prozent. Und in vielen Asien-Stockpicker-Fonds dominieren sie ebenfalls. Das gilt auch für den von Yu Zhang gemanagten Matthews Asia ex Japan Dividend Fund, die Nummer 1 in unserem Crashtest zu Aktienfonds der Anlageregion Südostasien. China und Hongkong zusammen bringen im Fonds zurzeit rund 45 Prozent auf die Waage.

Fündig wird Zhang in China in einer ganzen Reihe von Sektoren. Besonders interessant findet er derzeit den Internetsektor. „Angesichts der schwächelnden Wirtschaft hat Chinas Regierung die Beschäftigungszahlen genau im Blick, und die großen Internet-Plattformen beschäftigen ein riesiges Heer von Arbeitnehmern. Ich denke, dass die Regierung diese Unternehmen stärker unterstützt, um die soziale Stabilität zu wahren“, so Zhang.

Mit seinem Fonds will Zhang die langfristigen Wachstumschancen der Region nutzen, aber bei reduzierter Volatilität. Dafür setzt er auf eine Mischung aus Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und Unternehmen mit hohem Dividendenwachstum. So treffen traditionelle Dividendenwerte auf etwas zyklischere Wachstumswerte. „Erstere sind häufig in reifen Branchen wie Telekommunikation, Versorger, Infrastruktur und Basiskonsumgüter zu finden. Dabei handelt es sich meist um große Unternehmen mit relativ stabilen Dividendenausschüttungen“, erläutert Zhang. Bei den Wachstumswerten hingegen sind es meist kleine bis mittelgroße Unternehmen, die er insbesondere in den Bereichen Konsum, Dienstleistungen und Gesundheitswesen findet.

Sein Anlageuniversum umfasst die Schwellenländer Asiens sowie die stärker entwickelten Volkswirtschaften Singapur und Hongkong. Australien und Neuseeland zählen nicht dazu, dafür aber die noch nicht in den Schwellenland-Status aufgerückten Grenzmärkte. Vor allem Vietnam hat es ihm angetan, das Land ist nach China/Hongkong und Taiwan mit rund 15 Prozent drittgrößte Länderposition im Fonds. „Dank einer wachsenden jungen Bevölkerung und deutlich niedrigeren Löhnen als in China siedeln sich in Vietnam immer mehr multinationale Unternehmen an. Darüber hinaus verfolgt die Regierung eine marktfreundliche Reform-Agenda“, so Zhang.