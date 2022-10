99 Aktienfonds im Crashtest Die besten Aktienfonds für Südostasien

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 94 weiteren Fonds

Chinas Wohl und Wehe ist für Asien von großer Bedeutung – auch an den Börsen. Chinesische Werte haben im MSCI AC Asia ex Japan Index mittlerweile einen Anteil von über 35 Prozent. Und in vielen Asien-Stockpicker-Fonds dominieren sie ebenfalls. Das gilt auch für den von Yu Zhang gemanagten Matthews Asia ex Japan Dividend Fund, die Nummer 1 in unserem Crashtest zu Aktienfonds der Anlageregion Südostasien. China und Hongkong zusammen bringen im Fonds zurzeit rund 45 Prozent auf die Waage.

Fündig wird Zhang in China in einer ganzen Reihe von Sektoren. Besonders interessant findet er derzeit den Internetsektor. „Angesichts der schwächelnden Wirtschaft hat Chinas Regierung die Beschäftigungszahlen genau im Blick, und die großen Internet-Plattformen beschäftigen ein riesiges Heer von Arbeitnehmern. Ich denke, dass die Regierung diese Unternehmen stärker unterstützt, um die soziale Stabilität zu wahren“, so Zhang.

Mit seinem Fonds will Zhang die langfristigen Wachstumschancen der Region nutzen, aber bei reduzierter Volatilität. Dafür setzt er auf eine Mischung aus Unternehmen mit attraktiver Dividendenrendite und Unternehmen mit hohem Dividendenwachstum. So treffen traditionelle Dividendenwerte auf etwas zyklischere Wachstumswerte. „Erstere sind häufig in reifen Branchen wie Telekommunikation, Versorger, Infrastruktur und Basiskonsumgüter zu finden. Dabei handelt es sich meist um große Unternehmen mit relativ stabilen Dividendenausschüttungen“, erläutert Zhang. Bei den Wachstumswerten hingegen sind es meist kleine bis mittelgroße Unternehmen, die er insbesondere in den Bereichen Konsum, Dienstleistungen und Gesundheitswesen findet.

Sein Anlageuniversum umfasst die Schwellenländer Asiens sowie die stärker entwickelten Volkswirtschaften Singapur und Hongkong. Australien und Neuseeland zählen nicht dazu, dafür aber die noch nicht in den Schwellenland-Status aufgerückten Grenzmärkte. Vor allem Vietnam hat es ihm angetan, das Land ist nach China/Hongkong und Taiwan mit rund 15 Prozent drittgrößte Länderposition im Fonds. „Dank einer wachsenden jungen Bevölkerung und deutlich niedrigeren Löhnen als in China siedeln sich in Vietnam immer mehr multinationale Unternehmen an. Darüber hinaus verfolgt die Regierung eine marktfreundliche Reform-Agenda“, so Zhang.