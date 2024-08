Breite Streuung unabdingbar

Dass man sich dabei jedoch möglichst breit gestreut mit Fonds positionieren und nicht nur auf Einzeltitel setzen sollte, zeigt unter anderem das Beispiel Reckitt Benckiser: Durch ein Urteil eines US-Geschworenengerichts gegen Mead Johnson, eine Konzerntochter des britischen Konsumgüterkonzerns Reckitt Benckiser, kamen die Aktien kürzlich nochmal stark unter Druck, nachdem sie bereits Ende Februar aufgrund des Rechtsstreits stärker an Wert verloren.

Riesige Auswahl

Der Bereich der Konsum-Aktien ist sehr breit gefächert: Ob Hygiene-Artikel, Lebensmittel, Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, Haushaltswaren, Hygiene- und Körperpflegeprodukte, Reisebranche, dies alles und noch einige Bereiche mehr sind Bestandteil des Konsum-Segments. Auch Technologie- und Medien-Unternehmen gehören in den Kreis der Kandidaten.

Der beste Zeitpunkt

Wann die beste Zeit ist, in Konsumwerte zu investieren, lässt sich nicht wirklich beantworten und ist auch zum Teil abhängig vom Marktumfeld. Zyklische Konsum-Werte beispielsweise sollte man am besten dann im Portfolio haben, wenn die Wirtschaft gut läuft. Aber es gibt auch für schwierige Zeiten Konsum-Aktien, die das Portfolio stabilisieren und in Zeiten höherer Inflation die gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben können, ohne große Umsatz- und Gewinn-Einbußen zu verzeichnen.

Der Portfolio-Mix macht`s

Manch aktiver Fondsmanager balanciert genau dies aus, nutzt seine Flexibilität und richtet die Schwerpunkte des Fondsportfolios je nach Marktumfeld entsprechend aus.

Die Konsum-Aktienfonds mit dem besten Ergebnis über die letzten 5 Jahre

Schauen wir uns an, wie die Fonds in dieser Peergroup in den letzten 5 Jahren abgeschnitten haben und wer das beste Ergebnis lieferte. Was auffällt: ETFs mit hohem USA-Anteil dominieren die Rangliste über 5 Jahre, während über die letzten 12 Monate der bekannte, aktiv gemanagte Robeco Global Consumer Trends ganz vorne platziert ist. Daher gilt auch hier im Portfolio-Kontext: Der Mix macht`s.

Rang 10: Pictet Premium Brands

Pictet - Premium Brands-P USD Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 23.01.2007

23.01.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Pictet Asset Management (Europe) S.A.

Pictet Asset Management (Europe) S.A. ISIN: LU0280433847

LU0280433847 Performance YTD: -0,53%

-0,53% Performance 1 Jahr: 3,27%

3,27% Performance 3 Jahre: 4,98%

4,98% Performance 5 Jahre: 55,86%

55,86% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,46

0,46 Volatilität 5 Jahre: 21,63%

21,63% Volumen in Mio. EUR: 1797

1797 Währung: USD

Rang 9: Xtrackers MSCI USA Consumer Staples

Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 12.09.2017

12.09.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BGQYRQ28

IE00BGQYRQ28 Performance YTD: 14,76%

14,76% Performance 1 Jahr: 13,25%

13,25% Performance 3 Jahre: 30,06%

30,06% Performance 5 Jahre: 57,46%

57,46% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,70

0,70 Volatilität 5 Jahre: 13,81%

13,81% Volumen in Mio. EUR: 80

80 Währung: USD

Rang 8: Lazard Global Equity Franchise

Lazard Global Equity Franchise Fund C Acc EUR Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 01.04.2019

01.04.2019 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Lazard Fund Managers (Ireland) Limited

Lazard Fund Managers (Ireland) Limited ISIN: IE00BJ1H1875

IE00BJ1H1875 Performance YTD: 2,79%

2,79% Performance 1 Jahr: 7,44%

7,44% Performance 3 Jahre: 28,70%

28,70% Performance 5 Jahre: 60,05%

60,05% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,48

0,48 Volatilität 5 Jahre: 18,91%

18,91% Volumen in Mio. EUR: 993

993 Währung: EUR

Rang 7: Amundi S&P Global Luxury Ucits ETF

AMUNDI S&P GLOBAL LUXURY UCITS ETF - USD (C) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 31.01.2018

31.01.2018 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg S.A.

Amundi Luxembourg S.A. ISIN: LU1681048713

LU1681048713 Performance YTD: -5,49%

-5,49% Performance 1 Jahr: -6,04%

-6,04% Performance 3 Jahre: -1,28%

-1,28% Performance 5 Jahre: 63,29%

63,29% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,39

0,39 Volatilität 5 Jahre: 26,19%

26,19% Volumen in Mio. EUR: 473

473 Währung: USD

Rang 6: Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary Ucits ETF

Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 14.03.2016

14.03.2016 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A.

DWS Investment S.A. ISIN: IE00BM67HP23

IE00BM67HP23 Performance YTD: 4,69%

4,69% Performance 1 Jahr: 12,66%

12,66% Performance 3 Jahre: 8,97%

8,97% Performance 5 Jahre: 66,95%

66,95% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,50

0,50 Volatilität 5 Jahre: 22,75%

22,75% Volumen in Mio. EUR: 184

184 Währung: USD

Rang 5: iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector Ucits ETF

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 20.11.2015

20.11.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

BlackRock Asset Management Ireland Limited ISIN: IE00B4MCHD36

IE00B4MCHD36 Performance YTD: 5,13%

5,13% Performance 1 Jahr: 14,47%

14,47% Performance 3 Jahre: 13,62%

13,62% Performance 5 Jahre: 67,20%

67,20% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,47

0,47 Volatilität 5 Jahre: 24,15%

24,15% Volumen in Mio. EUR: 390

390 Währung: USD

Rang 4: SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector Ucits ETF

SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 07.07.2015

07.07.2015 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: SSgA SPDR ETFs Europe II plc

SSgA SPDR ETFs Europe II plc ISIN: IE00BWBXM278

IE00BWBXM278 Performance YTD: 3,79%

3,79% Performance 1 Jahr: 12,75%

12,75% Performance 3 Jahre: 16,63%

16,63% Performance 5 Jahre: 69,12%

69,12% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,48

0,48 Volatilität 5 Jahre: 24,06%

24,06% Volumen in Mio. EUR: 106

106 Währung: USD

Rang 3: KBC Equity Fund We Like

KBC Equity Fund We Like (auss.) Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 08.10.1999

08.10.1999 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: KBC Asset Management NV

KBC Asset Management NV ISIN: BE0171889059

BE0171889059 Performance YTD: 6,92%

6,92% Performance 1 Jahr: 15,00%

15,00% Performance 3 Jahre: 13,66%

13,66% Performance 5 Jahre: 75,96%

75,96% SRI: 5

5 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,66

0,66 Volatilität 5 Jahre: 16,89%

16,89% Volumen in Mio. EUR: 51

51 Währung: EUR

Rang 2: L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF

L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF USD Acc. ETF Asset-Schwerpunkt: Aktienfonds Konsum

Aktienfonds Konsum Auflegung: 15.12.2017

15.12.2017 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: LGIM Managers (Europe) Limited

LGIM Managers (Europe) Limited ISIN: IE00BF0M6N54

IE00BF0M6N54 Performance YTD: 0,82%

0,82% Performance 1 Jahr: 8,76%

8,76% Performance 3 Jahre: -0,42%

-0,42% Performance 5 Jahre: 83,74%

83,74% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,72

0,72 Volatilität 5 Jahre: 20,85%

20,85% Volumen in Mio. EUR: 129

129 Währung: USD

Rang 1: Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary Ucits ETF

