Ein Investment in Rohstofffonds, insbesondere in gemischte Rohstofffonds, kann eine sinnvolle Ergänzung für ein Portfolio sein. Diese Fonds investieren in einen Korb aus Rohstoffen wie Edelmetalle (zum Beispiel Gold, Silber), Industriemetalle (zum Beispiel Kupfer, Aluminium), Energierohstoffe (zum Beispiel Öl, Gas) sowie landwirtschaftliche Produkte wie beispielsweise Weizen und Mais.

Durch die Diversifikation über verschiedene Rohstoffarten hinweg wird das Risiko im Vergleich zu einer Investition in einzelne Rohstoffe reduziert. Das bedeutet, dass Schwankungen bei einem Rohstoff durch die Stabilität oder positive Entwicklung anderer ausgeglichen werden können.

Rohstofffonds bieten Schutz vor Inflation

Ein wesentlicher Vorteil von Rohstofffonds ist ihr möglicher Schutz vor Inflation. In Zeiten steigender Preise verlieren Fiat-Währungen an Wert, während Rohstoffe oft als Inflationsschutz dienen können. Das liegt daran, dass die Preise für Rohstoffe tendenziell steigen, wenn die Inflation zunimmt. Gold ist hier das bekannteste Beispiel, das seit Jahrhunderten als Wertaufbewahrungsmittel gilt. Aber auch andere Rohstoffe wie Öl oder Industriemetalle können bei Inflation an Wert gewinnen, da die Produktionskosten steigen und die Nachfrage nach Rohstoffen in solchen Phasen oft hoch bleibt oder sogar steigt.

Aktuell sind Rohstoffe attraktiv, weil mehrere Faktoren zusammenkommen: Globale Unsicherheiten, geopolitische Spannungen und die Nachwirkungen der Pandemie haben die Versorgungsketten gestört und die Preise für viele Rohstoffe steigen lassen. Zudem führen steigende Energiepreise und erhöhte Nachfrage aus Schwellenländern wie China und Indien zu einer erhöhten Nachfrage nach Rohstoffen.

Ein weiterer Grund für die Attraktivität ist die zunehmende Bedeutung nachhaltiger und grüner Technologien. Der Ausbau erneuerbarer Energien, Elektromobilität und der Bedarf an Rohstoffen wie Lithium, Kobalt oder Seltenen Erden steigen. Das sorgt für eine langfristige Nachfrage nach bestimmten Rohstoffen, was wiederum die Preise stützen kann.

Anleger müssen mit Schwankungen rechnen

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Investment in gemischte Rohstofffonds eine gute Möglichkeit ist, das Portfolio zu diversifizieren, sich gegen Inflation abzusichern und von den aktuellen Markttrends zu profitieren. Selbstverständlich ist es wichtig, die Risiken im Blick zu behalten, da Rohstoffpreise auch recht volatil sein können. Eine breite Streuung und eine langfristige Perspektive helfen dabei, die Risiken zu reduzieren und die Chancen optimal zu nutzen.

Wir haben uns angeschaut, welche Rohstofffonds (gemischt) in den vergangenen 3 Jahren am besten abgeschnitten haben – hier kommen die Top Ten.

Platz 10: iShares S&P 500 Materials Sector ETF

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025