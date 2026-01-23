Der Goldpreis jagt von einem Rekord zum nächsten. Mit welchen Aktienfonds mit dem Fokus auf Edelmetalle Anleger über zehn Jahre am meisten profitiert haben.

Gold hat im vergangenen Jahr die 4.000 US-Dollar-Marke durchbrochen und steuert nun auf die nächste Marke zu – 5.000 US-Dollar je Unze sind nicht mehr weit entfernt. Und das Edelmetall hat weiter Rückenwind.

Edelmetall- beziehungsweise Goldminenaktienfonds bieten Anlegern die Chance, überproportional an einem intakten, langfristig unterstützten Goldbullenmarkt zu partizipieren. Dabei sollten Anleger allerdings berücksichtigen, dass Minenaktien deutlich stärker schwanken als physisches Gold.

Die Kurstreiber von Gold

Es gibt unterschiedliche Treiber, die den Rückenwind aller Voraussicht nach weiter am Leben halten. Das sind zum einen die anhaltend hohen und strukturellen Goldkäufe der Zentralbanken. In Zahlen waren das über 1.000 Tonnen pro Jahr 2022, 2023 und 2024.

Zudem rechnen viele Experten und Analysehäuser für 2026 sinkende Realzinsen, da weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed bei gleichzeitig erhöhten Inflationssorgen und hoher Staatsverschuldung wahrscheinlich sind. Dies kann den Vorteil zinsloser Anlagen wie Gold weiter stärken.

Sollten Unsicherheiten mit Bezug auf die teilweise ausufernden Staatsverschuldungen, Geopolitik und wirtschaftlichen Risiken anhalten oder sich nicht ins Positive drehen, bleibt Gold in seiner Eigenschaft als sicherer Hafen wohl weiter gefragt.

Goldminen-Betreiber mit hohen Margen

Die Margen der Goldunternehmen befinden sich auf einem Rekordhoch, und dies ist in den Aktienkursen zum Großteil noch gar nicht eingepreist. Weiteres hohes Kurspotenzial dürfte daher vorhanden sein und ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt kann sich immer noch lohnen. Die Bewertungen im Goldsektor sind im Vergleich zu anderen Sektoren nach wie vor attraktiv.

Einige der Goldaktien-Fonds mischen weitere Edelmetalle wie Silber, Platin und Palladium bei. Insbesondere Silber hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert zugelegt, was im Gegensatz zu Gold nicht nur der Eigenschaft als sicherer Hafen geschuldet ist, sondern auch der Tatsache, dass Silber als Industriemetall einer hohen Nachfrage gegenübersteht. Insbesondere aus dem Bereich der Elektronikbranche und der Photovoltaik stieg die Nachfrage nach Silber signifikant an.

Wir haben uns angeschaut, welche Aktienfonds der Kategorie Rohstoffe Edelmetalle auf Zehnjahressicht am besten abgeschnitten haben. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: Vaneck Junior Gold Miners ETF