Die Nachfrage nach Öl und Gas dürfte – trotz aller Klimabemühungen – weiter steigen. Anleger können mit Rohstoffonds auf das Segment setzen. Wir stellen die besten Strategien vor.

Der Energie- beziehungsweise Öl-/Gas-Sektor – ein seit jeher gefragtes Gewässer, in dem Value-Investoren gerne fischen – könnte sich mittelfristig als große Value-Opportunität erweisen.

Ausgelöst durch die Entführung des venezolanischen Politikers Maduro durch die USA, legten die Ölpreise erst kürzlich zu. Abgesehen davon, wie nachhaltig diese Aufwärtsbewegung sein wird: Es gibt genügend Gründe, die für ein Investment sprechen.

Nachfrage nach Öl und Gas steigt weiter

Rund um den Globus wird Energie für Transport, Industrie und Chemie voraussichtlich noch jahrzehntelang benötigt, und dies selbst in ambitionierten Klimaszenarien.

Die Internationale Energieagentur rechnet in einzelnen Szenarien weiterhin mit steigender Öl- und Gasnachfrage bis weit in die Mitte des Jahrhunderts, was die Ertragsbasis großer Konzerne stützen sollte.

Hohe Cashflows und Dividenden

Integrierte Öl- und Gaskonzerne generieren bei moderaten bis hohen Preisen enorme freie Cashflows, die in Dividenden und Aktienrückkäufe fließen, was den Sektor interessant macht. Viele Öl-Majors wie Shell, BP, Chevron oder Exxon Mobil gelten als verlässliche Dividendenzahler mit überdurchschnittlichen Renditen, was Energiefonds für einkommensorientierte Anleger interessant macht.

Energieaktien zeigen häufig eine positive Korrelation zu Öl- und Gaspreisen, die in inflationsgetriebenen Phasen steigen können; damit können Energiefonds als partieller Inflationshedge fungieren.

Nach Phasen regulatorischer Unsicherheit und ESG-Drucks werden Energieaktien regelmäßig mit Bewertungsabschlägen gehandelt, die für langfristige Investoren Opportunitäten eröffnen. Spezialisierte Energiefonds nutzen die Zyklik des Ölmarkts aktiv, indem sie zwischen integrierten Majors, Explorationswerten und Service-Unternehmen umschichten.

Viele traditionelle Ölkonzerne investieren zunehmend in Gas, LNG, Petrochemie und erneuerbare Energien, was Energiefonds indirekt ein Engagement in der Transformation des Energiesystems ermöglicht.

Die besten Rohstofffonds für Energie: So haben wir getestet

Wir haben uns angeschaut, welche Aktienfonds Energie in den vergangenen drei Jahren am besten abgeschnitten haben. Die Fondsauswahl (Equity Energy) erfolgte über Morningstar Direct, die Berechnung der Performance über FVBS professional.

Hier sind die Top Ten:

Platz 10: iShares MSCI World Energy Sector ETF