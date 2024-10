Aktive ETFs gewinnen zunehmend an Bedeutung in der Investmentlandschaft. Sie vereinen die Flexibilität und Expertise aktiven Managements mit der Kosteneffizienz und Transparenz von ETFs. Doch welche dieser Hybridprodukte haben es geschafft, die Gunst der Anleger zu gewinnen und massive Volumina anzuziehen? Wir präsentieren die zehn größten aktiven ETFs in Europa, basierend auf den aktuellen Daten von Scope, und werfen einen genauen Blick auf ihre Performance.

Die Top 10 im Überblick

10. Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris Aligned Multifactor

Mit einem Volumen von 951 Millionen Euro belegt dieser Fonds den zehnten Platz. Er fokussiert sich auf globale Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und berücksichtigt dabei Nachhaltigkeitskriterien. Seine Einjahresperformance liegt laut Scope bei soliden 7,62 Prozent, während er über fünf Jahre eine jährliche Rendite von 4,23 Prozent erzielte.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024