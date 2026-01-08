Ein sattes Plus von 45,1 Prozent konnte der Goldpreis im vergangenen Jahr verzeichnen. Fonds mit dem Fokus auf das Edelmetall und Minen liefen deshalb entsprechend gut, wie unser Ranking der besten aktiven Fonds des Jahres 2025 zeigt.

Dabei war Gold nicht einmal der Sektor mit dem größten Plus: Noch stärker liefen zum Beispiel der österreichische Länderindex ATX mit einem Plus von 52,2 Prozent sowie der MSCI South Africa (+57,5 Prozent) und der MSCI Korea (+77 Prozent).

Entsprechend gab es auch abseits von Fonds, die auf die ein oder andere Weise in Gold investieren, Produkte, die eine ordentliche Performance vorweisen können: Der Spitzenreiter in unserem Ranking bringt es immerhin auf 67,37 Prozent – und liegt damit nicht weit hinter dem Gesamt-Erstplatzierten des Rankings für das Jahr 2024, der auf ein Plus von 70,41 Prozent kam.

Welche aktiven Fonds 2025 ohne Schwerpunkt bei Gold, anderen Edelmetallen, Rohstoffen oder Minen am besten performt haben, haben wir mithilfe unserer Fondsanalyse ausgewertet. Die zehn besten aktiven Fonds des Jahres stellen wir Ihnen auf den kommenden Seiten genauer vor. Nicht berücksichtigt wurden institutionelle Tranchen sowie solche, die den Zusatz „hedged“ tragen. Unser Fondsexplorer gibt die Perfomance automisch in Euro an, auch wenn der Fonds in einer anderen Währung ist.

Stand der Daten: 06. Januar 2026

Platz 10: Raiffeisen Zentraleuropa ESG Aktien

Sektor: Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)

Auflegung: 03.04.2017

Ertragsverwendung: ausschüttend

Fondsgesellschaft: Raiffeisen Kapitalanlage Gesellschaft

ISIN: AT0000A1TVZ1

Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

Maximal Drawdown seit Auflage: 15,25%

Performance YTD: 1,35%

Performance 1 Jahr: 47,36%

Performance 3 Jahre: -

Performance 5 Jahre: -

Performance 10 Jahre: -

Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,47

Sum. lfd. Kosten: 1,46%

Volatilität 1 Jahr: 11,68%

Volumen in Mio. EUR: 188

Kurzbeschreibung:

Der Fonds fokussiert sich auf zentraleuropäische Märkte und investiert mindestens 51 Prozent in Aktien von Unternehmen aus Polen, Österreich, Ungarn, Tschechien, Rumänien, Slowakei, Kroatien, Litauen, Lettland und Estland. Dabei werden ausschließlich Titel ausgewählt, die nach ESG-Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Mit einer Volatilität von 11,68 Prozent über ein Jahr und laufenden Kosten von 1,46 Prozent bewegt sich der Fonds im moderaten Bereich. Das Fondsvolumen beträgt 188 Millionen Euro.