Das sind die 25 besten ETFs des Jahres – und es sind nicht nur Gold-Fonds

Die Gold-Rally war 2025 das dominierende Thema – das zeigt sich auch in unserem Ranking der 15 besten Fonds des vergangenen Jahres. Denn jeder der im Ranking enthaltenen Fonds investiert auf die ein oder andere Weise in Gold.

Und das hat sich ausgezahlt. Der Spitzenreiter legte um satte 170,18 Prozent zu. Im Ranking für das Jahr 2024 kam der Erstplatzierte „nur“ auf ein Plus von 70,41 Prozent. Damit übertrifft der beste aktive Fonds auch den erfolgreichsten ETF des Jahres 2025, der um 148,3 Prozent zulegte und ebenfalls auf das Edelmetall setzt.

Performance: Gold begeistert, S&P 500 und Nasdaq schwächeln

Überraschenderweise sind Verteidigungs-Fonds nicht im Ranking vertreten. Schließlich liefen die Aktien vieler Rüstungskonzerne stark und in den vergangenen Jahren gingen neue Fonds mit einem Schwerpunkt in diesem Bereich an den Start. Doch mit der Entwicklung von Gold konnten Verteidigungswerte im vergangenen Jahr nicht mithalten.

Ganze 45,1 Prozent Plus kann der Preis einer Feinunze des Edelmetalls verzeichnen. Die klassischen Aktienindizes übertraf es damit deutlich: Beim Dax stand immerhin ein Plus von 23 Prozent zu Buche, der S&P 500 legte allerdings um lediglich 4,1 Prozent zu und auch der Nasdaq enttäuschte mit 6,8 Prozent Plus.

Doch Gold verzeichnete im vergangenen Jahr nicht das größte Plus. Noch stärker liefen zum Beispiel der österreichische Länderindex ATX mit einem Plus von 52,2 Prozent sowie der MSCI South Africa (+57,5 Prozent) und der MSCI Korea (+77 Prozent).

Welche aktiven Fonds 2025 am besten performt haben, haben wir mithilfe unserer Fondsanalyse ausgewertet. Die 15 besten aktiven Fonds des Jahres stellen wir Ihnen auf den kommenden Seiten genauer vor. Institutionelle Tranchen sowie solche, die den Zusatz „hedged“ tragen, haben wir dabei nicht berücksichtigt. Unser Fondsexplorer gibt die Perfomance automatisch in Euro an, auch wenn der Fonds in einer anderen Währung ist.

Stand der Daten: 05. Januar 2026

Platz 15: DWS Invest Gold and Precious Metals Equities

Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt

Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Auflegung: 20.11.2006

20.11.2006 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: DWS Investment

DWS Investment ISIN: LU0273165570

LU0273165570 Max. Ausgabeaufschlag: 5,26%

5,26% Performance YTD: 137,17%

137,17% Performance 1 Jahr: 137,17%

Performance 3 Jahre: 189,52%

189,52% Performance 5 Jahre: 167,36%

167,36% Performance 10 Jahre: 558,24%

558,24% Sharpe Ratio 1 Jahr: 3,02

3,02 Sum. lfd. Kosten: 2,18%

2,18% Volatilität 1 Jahr: 34,25%

34,25% Volumen in Mio. EUR: 1.406

Kurzbeschreibung:

Der Fonds investiert in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit Geschäftsfeld im Edelmetallsektor. Mit einem Volumen von 1.406 Millionen Euro gehört er zu den größeren Produkten. Die Einjahresperformance beträgt 137,17 Prozent, über drei Jahre 189,52 Prozent. Mit einer Zehnjahresperformance von 558,24 Prozent zeigt er solide Langfristergebnisse. Die laufenden Kosten betragen 2,18 Prozent bei einer Volatilität von 34,25 Prozent über ein Jahr.