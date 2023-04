Teilen

Top-20-Ranking Die renditestärksten Fonds im ersten Quartal 2023

Fast 50 Prozent Plus in nur drei Monaten? Was abwegig klingt, konnten Anleger im ersten Quartal 2023 mit Tech- und Kryptofonds bereits für sich verbuchen. In unserer Klickstrecke stellen wir die 20 aktiven Fonds mit der besten Performance seit Anfang Januar vor.