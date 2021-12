Die besten Antworten Wer gewinnt die WM 2014 und warum?

Natürlich Deutschland - wir haben einfach die beste Truppe. Die Mannschaft musste bei den letzten großen Turnieren doch noch Lehrgeld bezahlen - aber jetzt sind wir reif für den Titel. Und außerdem bauen wir jetzt unsere Unterkunft auch noch selbst - da kann nun wirklich nichts mehr schiefgehen.Meine Prognose ist, dass das Endspiel zwischen den Mannschaften aus Brasilien und Belgien ausgetragen wird. Ein echter Geheimtipp wie ich finde und schade ist, dass Deutschland gegen Belgien ausscheiden wird. Weltmeister wird Brasilien werden. Und das weil diese Mannschaft am meisten darauf brennt, im eigenen Land den Titel zu holen. Nach all den zu Recht auch sehr kritischen Diskussionen rund um die WM–Ausrichtung in Brasilien wird das der verdiente Titel werden.Deutschland, weil Jogi Löw diesmal die richtige Aufstellung wählt.Es wird eine südamerikanische Mannschaft werden. Ich tippe auf Argentinien. Sie haben Messi und die absolute Unterstützung von ihren zahlreich mitgereisten Fans.Deutschland - eine sehr starke Mannschaft, mit vielen internationalen Spielern.Mein Herz schlägt natürlich für unsere deutsche Nationalmannschaft. Nach den letzten Großereignissen hätten sie den Titel verdient. Allerdings glaube ich, dass aufgrund der klimatischen Bedingungen Argentinien das Rennen machen wird.Weltmeister wird Brasilien. Sie gehören zum engen Kreis der Favoriten, und haben den Heimvorteil auf ihrer Seite.Deutschland holt den Cup, weil die Spieler heiß auf einen internationalen Titel sind!Brasilien, weil sie die besten Tänzer sind unddie Schiedsrichter die Vergeltung der brasilianischen Mafia fürchten.Ganz im Ernst:Sie können mit der Hitze fertig werden undhaben eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern.Brasilien. Die Mannschaft hat den Heimvorteil und kennt sich vor Ort aus, das wird helfen. Die Mannschaft ist eines der besten Teams im Turnier. Die Spieler haben ihr ganzes Leben auf dieses besondere Ereignis hingearbeitet.Die WM gewinnen wird das Team der Niederlande weil Sie aus den Pleiten der letzten Jahre gelernt haben und einen erfrischenden Offensivfußball spielen.Das Gastgeberland Brasilien ist fest entschlossen, dieses Mal zu gewinnen. Fest steht jedoch: Deutschland ist endlich reif für den WM-Titel und wird am Ende Brasilien im Finale schlagen.Deutschland wird Weltmeister, weil es mal wieder an der Zeit ist und wir mit unserem Kader das Beste haben, was es fußballerisch gerade gibt.