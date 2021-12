Die besten Antworten Wer wird der Spieler der WM 2014?

Als Fan von Schalke 04 glaube ich fest an Julian Draxler. Auch wenn er eine schwierige Saison hinter sich hat, traue ich ihm einiges zu: Er spielt abgeklärt und konzentriert, außerdem ist er technisch hervorragend. Draxler ist dynamisch, beidfüßig und flexibel einsetzbar.Und obwohl er noch jung ist, bringt er bereits einige Erfahrung mit. Ich bin überzeugt, dass Julian Draxler für die Nationalteam alles geben wird – immerhin ist er jüngster Nationalmannschaftskapitän in der Geschichte des DFB. Mit etwas Glück kann das seine WM werden.Es gibt nur einen Thomas Müller - einen besseren und professionelleren Spieler gibt es nicht. Er ist die Nummer eins und wird dies bei der WM wieder demonstrieren. Dazu passt noch Toni Kroos.Ronaldo. Er ist der beste Spieler des Jahres und kann den kleinen feinen Unterschied ausmachen.Zweifellos Lionel Messi. Argentinien braucht dringend einen neuen Nationalhelden - die Zeiten von Juan und Evita Peron sind vorbei. Messi ist das beste Beispiel dafür, was man aus seinem Talent machen kann. Er kommt von den Straßen Rosarios und ist auf dem Weg, der größte Fußballer aller Zeiten zu werden. Für mich ist Messi der Warren Buffett des Fußballs.Manuel Neuer. Nur ein Torwart kann zum echten WM-Held werden. Er wird für Deutschland mindestens einen Elfmeterkrimi gewinnen, wenn er zum Einsatz kommt. Sonst erledigt das Roman Weidenfeller für uns.Christiano Ronaldo wegen seiner individuellen Klasse und Hulk von Brasilien als Torschützenkönig.Neymar da Silva Santos Júnior, kurz als Neymar oder Neymar Junior Bezeichnet. Ein junger Stürmer der all die Ambitionen der eigenen Mannschaft ideal verkörpert und heute schon in der spanischen Liga beeindruckende Leistungen erbringt.Messi. Für den Magier heißt es jetzt oder nie, um der größte Fussballer aller Zeiten zu werden. Argentinien hat ein starkes Team mit einer tödlichen Schlagkraft. Wenn sie ihre Stärken ausspielen, hat Messi alle Chancen zu einer echten Legende zu werden.Diego Costa, weil ich anders als im Asset Management hier alles auf eine Karte setze und davon ausgehe, dass der neue Weltmeister auch den Torschützenkönig stellt.Mann des Turniers wird Brasiliens Oscar, der nach Unstimmigkeiten bei Chelsea gegen Ende der Saison zu Hause zu Hochform aufläuft.Sepp Blatter erhält den Titel, weil er angesichts der Temperaturen in Brasilien die nächste WM von Katar nach Kanada verlegt.Da sich Messi dieses Jahr in Barcelona "geschont" hat, wird er bei der WM groß aufspielen.Ein Nobody, den noch keiner auf der Karte hat, alle bekannten Spieler werden massiv „bearbeitet“.Cristiano Ronaldo, weil er in der Champions League Saison mit 17 Toren der erfolgreichste Offensivspieler ist.Obwohl Argentinien im Finale gegen Brasilien verlieren wird, wird Lionel Messi – der sein Team praktisch im Alleingang bis ins Finale geführt hat – verdient zum Spieler der WM gekürt.