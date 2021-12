Die besten Antworten Wie weit wird Deutschland beziehungsweise dein Heimatland kommen und warum?

Wir schaffen es mindestens bis ins Halbfinale. Wenn es eine Turniermannschaft gibt, dann sind wir das. Die Deutschen sind eine starke, spielintelligente Truppe.Deutschland wird es als Gruppensieger bis in das Halbfinale schaffen und dort in einem spannenden Spiel ganz knapp dem späteren Weltmeister Brasilien unterliegen. Aber der dritte Platz ist wieder drin.Sowohl Deutschland als auch England werden gut spielen und können bis ins Halbfinale kommen. Aber für den Titel braucht eine Fußballmannschaft mehr Ausgewogenheit. Das ist wie in der Wirtschaft. Deutschland ist zu einseitig aufgestellt, England fehlt der nötige Druck.Endspiel, weil ein so schöner Fußball einfach belohnt werden muss.Jogis Jungs kommen ins Finale, weil Italien bereits in der Vorrunde scheitert.Deutschland wird es bis ins Viertelfinale, maximal bis ins Halbfinale schaffen. Das Team hat hervorragende Spieler, aber die meisten Spieler kommen aus Bayern und Dortmund und spielen deshalb zu unterschiedlich. Die Schweiz wird es unter die letzten 16 schaffen und wird wie gewohnt das bessere Team sein, aber verfehlen zu punkten.Deutschland kommt nicht weiter als bis ins Viertelfinale. Die Konkurrenz ist einfach zu groß. Wenn sie schon gegen Chile nichts ausrichten konnten, was soll Jogis Truppe dann gegen Argentinien, Brasilien oder Spanien aufbieten?Deutschland wird in der Vorrunde ausscheiden, weil das Team nicht eingespielt ist und eher aus Individualisten als aus Teamplayern besteht. Bayern und Dortmund passt halt nicht zueinander!Deutschland wird Weltmeister, weil es mal wieder an der Zeit ist und wir mit unserem Kader das Beste haben, was es fußballerisch gerade gibt.Ich lebe in Brasilien - bin aber Engländer. England hat ein gutes Team, aber die Erfolgsbilanz bei großen Turnieren stimmt nicht. Die Gruppenspiele liefen in der Vergangenheit gut, im Verlaufe des Turniers scheitert die Mannschaft jedoch. Die Defensive ist nicht gut aufgestellt und das tropische Klima sind die Engländer nicht gewöhnt. Das wird ihnen zusätzlich zu schaffen machen.Deutschland wird ins Halbfinale kommen - lieber Jogi, nur zwei Stürmer für ein Turnier sind zu wenig, auch wenn man das beste Mittelfeld aller Mannschaften zu haben scheint.