Performance-Ranking über 3 Jahre: Die besten ASEAN-Aktienfonds

Für Anleger, die in Asien investieren möchten, gibt es viele Möglichkeiten. Schaut man in die Portfolios breit gestreuter Asien-Fonds, so sind China und Indien oftmals stark vertreten. China hat erst vor kurzem gezeigt, welche Kurskapriolen möglich sind. Und viele Experten sehen die Bewertungen am indischen Aktienmarkt mittlerweile als recht ambitioniert an.

Andere asiatische Schwellenländer weisen günstige Bewertungen auf

Was bleibt, sind unter anderem die ASEAN-Länder Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Vietnam, Brunei, Kambodscha, Laos und Myanmar. Hier finden Investoren selektiv attraktive Bewertungen sowie je nach Land ein entsprechend attraktives Wachstumspotenzial.

Lesen Sie hier auch, welche Chancen Schwellenländer weltweit angesichts der China-Schwäche haben.

Anleger können einzelne Länder oder gesamte ASEAN-Region wählen

Nun hat man noch die Qual der Wahl und kann sich zwischen einzelnen Ländern oder der gesamten ASEAN-Region entscheiden. Über 3 Jahre hat Singapur die Nase vorne, danach folgen aber auch schon Fonds, die die gesamte Region abdecken.