Starkes Wachstum, niedrige Korrelation zu westlichen Märkten und technologische Innovationen: Wir stellen die zehn besten Aktienfonds mit Fokus auf die Asien-Pazifik-Region vor.

Anleger, die ihr Portfolio global ausrichten möchten, kommen an den Schwellenländern nicht vorbei. Zu den Emerging Markets zählt auch die Region Asien-Pazifik inklusive Japan, die als Beimischung in einem Depot vor allem deshalb attraktiv sein kann, weil sie langfristig ein anderer Wachstumsmotor als Europa oder die USA darstellt. In vielen Ländern der Region steigen Bevölkerung, Einkommen, Urbanisierung und technologische Dynamik weiter an.

Diversifikation ist Trumpf

Ein zentrales Argument ist die Diversifikation. Wer nur auf die USA und Europa setzt, hängt stark an wenigen Wirtschaftsräumen, Währungen und Bewertungszyklen. Asien-Pazifik kann dieses Klumpenrisiko reduzieren. Gerade weil die Region wirtschaftlich sehr heterogen ist, verteilt sich das Chancenprofil auf mehrere Märkte wie beispielsweise Indien, Japan, Südkorea oder Australien.

Ein wichtiger Treiber ist das Wachstum des Mittelstands und des Konsums. Wenn Einkommen steigen, wächst die Nachfrage nach Konsumgütern, Dienstleistungen, Wohnen, Mobilität, Gesundheit und digitaler Infrastruktur. Experten erwarten in der Region weiter steigende Haushaltseinkommen und eine anhaltende Urbanisierung, was die langfristige Nachfrage stützen sollte.

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Dazu kommt der demografische Rückenwind in vielen Teilen Süd- und Südostasiens. Dort leben junge, wachsende Bevölkerungen, die den Arbeitsmarkt, den Binnenkonsum und die Unternehmensgewinne stützen können. In einigen Ländern wird bis 2030 ein sehr deutlicher Bevölkerungszuwachs erwartet, während Japan zwar altert, dafür aber eigene Chancen etwa im Bereich Gesundheitswesen, Automatisierung und altersgerechtes Wohnen bietet.

Die Rolle Japans in der Region

Japan ist innerhalb der Region besonders interessant, weil es ein reifer, großer und kapitalmarktorientierter Markt ist. Während viele Anleger bei Asien zuerst an China oder Indien denken, rückt Japan wegen Reformen, Verbesserungen bei der Unternehmensführung, Aktienrückkäufen und einem stärkeren Fokus auf Aktionärsrenditen in den Vordergrund. Außerdem können japanische Aktien für internationale Anleger durch Bewertungen, Marktbreite und die Einbindung in globale Industrieketten attraktiv sein.

Japan ist eine Top-Ergänzung zu den wachstumsstarken Emerging Markets der Region. Das Land bietet mehr Stabilität, größere Börsenqualität und Zugang zu Weltmarktführern in verschiedenen Bereichen. Genau diese Mischung macht einen Asien-Pazifik-Baustein im Depot so interessant.

Wir haben uns angeschaut, welche Asien-Pazifik-Aktienfonds auf Dreijahressicht am besten abgeschnitten haben. Hier sind die Top Ten:

Platz 10: DWS ESG Top Asien