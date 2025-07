Direktionsgebäude der Provinzial Holding in Münster. Foto: Provinzial Holding AG.

Platz 6: Provinzial Holding

Ergebnis: 92,2 Prozent

Platz im Gesamtranking: 29

Die Provinzial Holding komplettiert die Top 6 mit ihrer dezentralen Struktur, die vielfältige Einsätze sowohl in der Zentrale als auch in regionalen Niederlassungen ermöglicht. Der regionale Versicherungskonzern bietet seinen Nachwuchskräften laut Studie diverse Karrierewege und legt großen Wert auf Übernahmen nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss. Außerdem bietet die Provinzial duale Studiengänge an.