Welche Versicherer gelten als die besten Ausbilder – und was bieten sie Azubis konkret? Wir stellen das Angebot der zehn von Servicevalue ausgezeichneten Versicherer vor.

Servicevalue und Deutschland Test haben Versicherer ausgezeichnet, die in den Medien als gute Ausbildungsbetriebe gelten. Wir stellen die zehn bestbewerteten Versicherer vor.

Fachkräftemangel bleibt ein Dauerthema auch in der Versicherungsbranche. Welche Versicherer als Ausbildungsbetriebe in der öffentlichen Wahrnehmung besonders positiv auffallen, hat das Kölner Marktforschungsunternehmen Servicevalue in Kooperation mit „Deutschland Test“, einer Marke des Burda-Verlags, untersucht. Die Studie „Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe 2026“ wertet die Sichtbarkeit und das Ansehen von Unternehmen hinsichtlich ihrer fachlichen Ausbildungsqualität aus.

Die Methodik der Untersuchung

Die Erhebung basiert laut der Autoren auf einem mehrstufigen Webmonitoring-Verfahren. In einem ersten Schritt, dem sogenannten Crawling, durchsuchten die Forscher zwischen dem 1. Februar 2024 und dem 31. Januar 2026 mehrere hundert Millionen öffentliche deutsche Internetquellen – darunter redaktionelle Webseiten – nach Erwähnungen von Unternehmen in Verbindung mit fachlichen Ausbildungskriterien und Qualitätsindikatoren.

Im zweiten Schritt, dem Processing, wurden die gesammelten Daten mithilfe Künstlicher Intelligenz ausgewertet. Für jedes Unternehmen ermittelten die Forscher einen sogenannten Reifegrad anhand der gefundenen Kennzahlen und Indikatoren.

Ergänzend dazu versandte Servicevalue an die Unternehmen einen strukturierten Online-Fragebogen zur Selbsteinschätzung. Wurde dieser ausgefüllt, konnten die Unternehmen zusätzliche Punkte für die Themenblöcke strukturelle Daten zur Ausbildung, Ausbildungsentlohnung, Ausbildungserfolg und Zusatzangebote erzielen, heißt es in einer aktuellen Presseveröffentlichung.

Die Auswertung erfolgte branchenspezifisch auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten. Das Unternehmen mit dem höchsten Gesamtpunktwert einer Branche gilt als Branchenbester. Unternehmen mit überdurchschnittlichen Werten erhielten die Auszeichnung.

Kritische Einordnung

Diese Methodik führt allerdings dazu, dass die absolute Ausbildungsqualität weniger eine Rolle spielt, sondern primär die relative Position innerhalb der Branche. Der Branchenbeste erhält den Maximalwert – unabhängig davon, wie gut er im absoluten Vergleich abschneidet. Die Vorgehensweise ermöglicht es, möglichst viele Unternehmen auszuzeichnen.

Das dürfte dem Geschäftsmodell von Servicevalue geschuldet sein: Prämierte Unternehmen können Siegel zu Vertriebs- und Marketingzwecken erwerben. Hinzu kommt, dass die Teilnahme am Fragebogen freiwillig ist – Unternehmen, die ihn ausgefüllt haben, haben gegenüber Nichtantwortenden einen systematischen Punktvorteil, was die Vergleichbarkeit der Ergebnisse einschränkt.

Das Ergebnis

Welche Gesellschaft in der Kategorie „Versicherer“ mit 79,9 von 100 möglichen Punkten den höchsten Gesamtwert erreicht und damit Branchensieger ist und welche neun weitere Versicherer ausgezeichnet wurden, erfahren Sie in der Bildstrecke.

Platz 10: Ergo 1 / 10 Ergo-Büroturm in Düsseldorf. Bildquelle: Imago Images / Michael Gstettenbauer