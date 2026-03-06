Ausgewogene Mischfonds bieten einen Mittelweg zwischen Renditechance und Schwankungsrisiko. Wir zeigen die globalen Strategien mit der besten Performance über drei Jahre.

Nachdem wir uns die defensiven und flexiblen Mischfonds angeschaut haben, folgt nun die Gruppe der ausgewogenen Mischfonds. Diese kombinieren in der Regel etwa zur Hälfte Aktien und zur Hälfte Anleihen und bieten damit einen Mittelweg zwischen Renditechance und Schwankungsrisiko.

Die Streuung

Ein zentraler Vorteil ist die breite Streuung über mehrere Anlageklassen in einem Produkt: Aktien sorgen für Wachstumspotenzial, Anleihen und eventuell Liquidität oder andere Bausteine stabilisieren das Portfolio und glätten die Wertentwicklung. Anleger erhalten damit eine Art „Rundum-Paket“, bei dem das Management die Gewichtung aktiv anpasst und nicht selbst zwischen Einzeltiteln oder Segmenten entschieden werden muss.

Die Anlageziele

Gerade ausgewogene Mischfonds zielen bewusst auf ein mittleres Risiko-Rendite-Profil, das über Sparanlagen und reinen Rentenfonds liegt, aber weniger volatil ist als ein reiner Aktienfonds sein soll. Laufende Zins- und Dividendenerträge können Kursrückgänge teilweise abfedern und machen sie für den langfristigen Vermögensaufbau attraktiv.

Nicht blind kaufen

Die eingebauten Sicherungsbausteine begrenzen in starken Aktienphasen die Rendite; wer sehr langfristig und risikofreudig ist, hätte mit einem reinen Aktieninvestment oft höhere Ertragserwartungen. Und genau hinschauen: Strategien, Aktienquoten und Risikobudgets unterscheiden sich teils deutlich, sodass der Begriff „ausgewogen“ kein einheitliches Chance-Risiko-Profil garantiert und sorgfältige Produktauswahl nötig ist.

Zielgruppe sind Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft, die weder rein defensiv noch offensiv investieren wollen, einen Anlagehorizont von mehreren Jahren mitbringen und die Allokationsentscheidung gerne an Profis delegieren. Für viele Privatanleger können ausgewogene Mischfonds den Kernbaustein der Geldanlage bilden – insbesondere, wenn regelmäßige Sparraten und ein möglichst unkomplizierter-Ansatz gewünscht sind.

Wir haben uns angeschaut, welche ausgewogenen globalen Ansätze unter den Mischfonds in den vergangenen drei Jahre am besten abgeschnitten haben (Stand der Performance-Daten: 5. März 2026). Hier kommen die Top Ten:

Platz 10: Global Income Interest & Dividend