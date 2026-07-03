Im jüngsten Kununu-Ranking der Banken dominieren regionale Sparkassen und Genossenschaftsbanken die Spitzengruppe. Wir stellen die zehn Mitarbeiterfavoriten vor.

Bankgebäude: Laut Kununu-Studie gehören regionale Sparkassen und Genossenschaftsbanken zu den beliebtesten Arbeitgebern.

Das aktuelle Arbeitgeber-Ranking „Most Wanted Employer 2026“ des Karriereportals Kununu und der „Zeit“-Verlagsgruppe zeigt für die Bankenbranche ein klares Bild: Nicht die bekannten Großbanken, sondern regionale Sparkassen und Genossenschaftsbanken dominieren die Mitarbeiterzufriedenheit. Von den Top 15 des Branchen-Rankings stammen neun Unternehmen aus dem Sparkassen- oder Genossenschaftssektor.

Hamburger Sparkasse holt Spitzenplatz

Den Spitzenplatz innerhalb der Bankenbranche belegt die Hamburger Sparkasse (Haspa) mit einem Ranking-Score von 4,67 von 5 möglichen Sternen auf der Kununu-Skala. Das reicht sogar für Platz 8 im branchenübergreifenden Gesamtranking aller deutschen Arbeitgeber. Damit ist sie die einzige Bank, die es 2026 unter die 15 besten Arbeitgeber Deutschlands insgesamt schafft.

Auffällig: Großbanken spielen kaum eine Rolle

Das Ergebnis überrascht insofern, als dass die bekannten großen Privatbanken in der Spitzengruppe fehlen. Die Branche beschäftigt laut Kununu mehr als 500.000 Mitarbeiter – schätzungsweise 42.000 Stellen bleiben dabei aktuell unbesetzt. Der Fachkräftemangel trifft den Bankensektor damit spürbar. Gerade für kleinere, regionale Institute kann eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit im Kampf um Talente ein entscheidender Vorteil sein.

Den höchsten Score im Gesamtranking über alle Branchen hinweg erzielt in diesem Jahr die Taures Gesellschaft für Investmentberatung aus Hamburg mit 4,92 Sternen, gefolgt vom Bayernwerk (Energie, 4,81) und der Fair Doctors Gruppe (Medizin/Pharma, 4,79).

Methodik und Bewertungskriterien

Für das Ranking wertete Kununu Bewertungen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter zu Unternehmenskultur, Karriere, Gehalt und Arbeitsklima aus. Die Bewertungsskala reicht von 1 (schlechtester Wert) bis 5 Sternen (Bestwert).

Um aufgenommen zu werden, mussten Unternehmen unter anderem einen Kununu-Score von mindestens 3,5 Sternen, eine Weiterempfehlungsrate von über 70 Prozent sowie mindestens 80 Bewertungen – davon mindestens acht aus den vergangenen zwölf Monaten – vorweisen. Stichtag für die Datenerhebung war der 31. Oktober 2025. Die Branchenzuordnung basiert auf der Selbsteinschätzung der Unternehmen.

Da das Ranking ausschließlich auf freiwilligen Bewertungen beruht, bleiben Unternehmen mit geringerer Kununu-Aktivität unberücksichtigt – unabhängig von der tatsächlichen Mitarbeiterzufriedenheit.

Welche zehn Banken laut Kununu zu den beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands zählen, erfahren Sie in unserer Bildstrecke.

Platz 10: VR Bank Hessenland (mittelrweile VR Verbundbank) 1 / 10 Am 2. Mai 2025 unterzeichnen die Vorstände der VR Bank Hessenland und der Volksbank Lauterbach-Schlitz im Rathaus der Stadt Kirchhain einen Verschmelzungsvertrag. :. Bildquelle: Imago Images / Michael Gstettenbauer