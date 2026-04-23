39. Ausgabe: Die besten Bilder vom private banking kongress in München
In der Alpenmetropole tagt an diesem Mittwoch (22. April) der Private-Wealth-Gipfel. Der 39. private banking kongress in München ist erstmals in der BMW-Welt zu Gast. Die Opening-Keynote hält Suzanna Randall, Astrophysikerin am European Southern Observatory. Thema ihres Vortrags: ein Blick ins All – zwischen Risiko, Verantwortung und der Kunst klarer Entscheidungen.
Zudem spricht im private banking magazin Talk Malte Dreher (Herausgeber des private banking magazins) mit Stephan Gerwert (Leiter Family Office Services bei PWC), Daniel Sauerzapf (Co-Leiter Wealth Management von Hauck Aufhäuser Lampe), Heidi Abraham (Investment Strategin), Marco Kretschmann (Qcoon) und Bernhard Theuer (Geschäftsführer von Wertemanufaktur) darüber, wie Erben zu Gestaltern werden und die Rolle der Next Generation im Private Wealth.
Eine weitere Keynote hält Michael Bröcker. Der Politik- und Wirtschaftsjournalist ist Chefredakteur bei Table.Media. Er spricht über die Symmetrie von Hauptstadt und Kapitalmarkt.
Partner des Kongresses sind: Aquis Capital, Aviva Investors, Bitwise Capital Group, Dr. Peters Group, DWS, GAM, Hansainvest, Invest in Visions, MFS Investment Management, Natixis Investment Mangers, Royal London Asset Management, Solidum Partners, Swiss Life Asset Managers, Swisscanto, TBF, Vaneck, Wellington Management, Xtrackers.