Zwei Tage in Mannheim: Am Mittwoch und Donnerstag trifft sich die deutsche Investmentbranche wieder auf dem Fondskongress im Mannheimer Rosengarten. Wir zeigen Fotos von der Veranstaltung.

Das große Treffen in Mannheim Die besten Bilder vom Fondskongress 2023

Am 29. und 30. März öffnet der Fonds Professionell Kongress zum 21. Mal seine Pforten. Im Congress Center Rosengarten in Mannheim treffen Anlageberater, Vermögensverwalter und Investmentspezialisten aus Banken und Sparkassen auf namhafte Aussteller – Fondsgesellschaften, Versicherungen, Maklerpools und andere Branchenspezialisten.

Top-Referenten: Nouriel Roubini und Christoph Heusgen

Zu den hochkarätigen Referenten zählen in diesem Jahr unter anderem der US-amerikanische Top-Ökonom Nouriel Roubini, der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz Christoph Heusgen, der ehemalige Wirtschaftsminister, Vize-Kanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel, der ehemalige Chefvolkswirt von Goldman Sachs James Ashley sowie der Schauspieler Hannes Jaenicke.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir dir Fotos von beiden Tagen. Schaue regelmäßig hinein! Wir aktualisieren die Galerie fortlaufend.

>> Die besten Bilder vom Fondskongress 2022 findest du hier.

>> Die Bildstrecke zum Fondskongress 2020 gibt es hier.