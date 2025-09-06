Bei spätsommerlichen Temperaturen lud Edelstoff Media – Heimat der Magazine private banking magazin und DAS INVESTMENT – zum alljährlichen Sommerfest an die Hamburger Außenalster. Rund 180 Gäste kamen zusammen: zum Austauschen, Netzwerken, Feiern und Tanzen – mit bester Sicht auf den Sonnenuntergang.

Bereits zum 18. Mal fand das Fest statt, und wie immer direkt am Steg von Käpt’n Prüsse. Eine entspannte Tradition mit Blick aufs Wasser und vielen bekannten Gesichtern. In unserer Galerie zeigen wir die schönsten Momente des Abends.