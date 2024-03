Teilen

Fachmesse in München Die ersten Bilder von der MMM-Messe 2024

Die Münchner Makler- und Mehrfachagentenmesse des Maklerpools Fonds Finanz lockt auch in diesem Jahr zahlreiche Branchenvertreter in die Landeshauptstadt. In 120 Fachvorträgen wird über Neuheiten am Markt informiert und diskutiert. Wir zeigen die ersten Bilder der Veranstaltung.