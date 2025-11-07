Europa: Das sind die besten Fonds für Blend-Aktien
Nachdem wir uns zunächst Value-Fonds verschiedener Regionen gewidmet haben und danach Growth-Strategien beleuchteten, kommen wir nun zum sogenannten „Blend-Ansatz“.
Value + Growth = Blend
Der Blend-Ansatz im Fondsbereich bezeichnet eine Anlagestrategie, die sowohl Wachstumswerte (Growth) als auch Substanzwerte (Value) miteinander kombiniert. Das Ziel ist es, die Vorteile beider Ansätze zu vereinen und Anlegern eine ausgewogene Investitionsmöglichkeit zu bieten.
Funktionsweise
Blend-Fonds investieren in Unternehmen, die großes Wachstumspotenzial besitzen und solche, die als solide und bewährt gelten. Typisch ist daher eine breite Streuung im Portfolio, welche verschiedene Sektoren und Stilrichtungen abdeckt.
Vorteile für Anleger
Risikostreuung: Durch die Mischung von unterschiedlichen Anlageklassen und -stilen wird das Risiko besser verteilt, was die Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) reduzieren kann.
Stabilere Renditen: Blend-Fonds können Marktschwankungen oft besser abfedern, da schwächere Phasen einer Stilrichtung durch die andere ausgeglichen werden.
Flexibilität: Das Portfolio kann flexibel auf wechselnde Marktbedingungen reagieren, da weder Value noch Growth dominiert.
Ermöglichung von kurzfristigen Gewinnchancen sowie langfristigem Wachstum: Anleger profitieren von Wachstumsimpulsen und stabilen Wertentwicklungen gleichzeitig.
In Summe ermöglicht der Blend-Ansatz somit eine ausgewogene und flexible Kapitalanlage, die sowohl für sicherheitsorientierte als auch chancenorientierte Anleger geeignet ist.
Die besten europäischen Blend-Fonds: So haben wir ausgewertet
Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Europa Blend“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.
Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.
Die zehn besten europäischen Blend-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.