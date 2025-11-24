Global: Das sind die besten Fonds für Blend-Aktien
Nach den Regionen Europa und den USA schauen wir uns in Teil 3 der Blend-Reihe an, wie es um global investierende Blend-Aktienfonds bestellt ist.
Breite Streuung
Globale Aktienfonds mit Blend-Ansatz bieten Anlegern einen ausgewogenen Zugang zu den internationalen Aktienmärkten. Sie investieren weltweit in Unternehmen verschiedener Branchen, Größen und Regionen und verfolgen dabei einen kombinierten Investmentstil aus Wachstums- und Substanzorientierung.
Damit eignen sie sich besonders für Anleger, die sowohl an den Chancen globaler Märkte als auch an der Stabilität etablierter Geschäftsmodelle teilhaben möchten.
Global ist sinnvoll
Ein wesentlicher Vorteil des globalen Ansatzes liegt in der breiten geografischen Diversifikation. Durch Investments in Nordamerika, Europa und eventuell den aufstrebenden Märkten Asiens oder anderer Schwellenländer können Fondsmanager regionale Konjunkturzyklen und Währungsentwicklungen ausgleichen. Schwächen in einzelnen Märkten werden so oft durch Stärke in anderen Regionen kompensiert.
Diese Streuung reduziert das Risiko von Klumpenbildungen und sorgt für ein stabileres Renditeprofil über verschiedene Marktphasen hinweg. Zudem eröffnet der globale Blick Zugang zu innovativen Unternehmen und strukturellen Wachstumsthemen – von Technologieführern in den USA bis zu Verbrauchermärkten in Schwellenländern.
Die besten globalen Blend-Fonds: So haben wir ausgewertet
Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap Global Blend“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet.
Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.
Die zehn besten globalen Blend-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten.
Platz 10: Siemens Global Equities
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 12.11.2018
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Siemens Fonds Invest
- ISIN: DE000A14XPG3
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 3,08%
- Performance 1 Jahr: 4,64%
- Performance 3 Jahre: 50,20%
- Performance 5 Jahre: 85,42%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,04
- Sum. lfd. Kosten: 0,20%
- Volatilität 5 Jahre: 13,83%
- Volumen in Mio. EUR: 525
- Währung: EUR
Platz 9: Amundi MSCI World Ex Europe ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 18.04.2018
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg
- ISIN: LU1681045537
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 1,55%
- Performance 1 Jahr: 2,52%
- Performance 3 Jahre: 50,18%
- Performance 5 Jahre: 86,44%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,01
- Sum. lfd. Kosten: 0,35%
- Volatilität 5 Jahre: 14,25%
- Volumen in Mio. EUR: 738
- Währung: EUR
Platz 8: JPM Global Research Enhanced Index Equity Act ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 10.10.2018
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: J.P. Morgan Asset Management (Europe)
- ISIN: IE00BF4G6Y48
- Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%
- Performance YTD: 2,69%
- Performance 1 Jahr: 3,50%
- Performance 3 Jahre: 48,71%
- Performance 5 Jahre: 87,89%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,10
- Sum. lfd. Kosten: 0,27%
- Volatilität 5 Jahre: 13,37%
- Volumen in Mio. EUR: 8830
- Währung: USD
Platz 7: Amundi MSCI World Climate Transition
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 29.06.2016
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Amundi Luxembourg
- ISIN: LU1437021204
- Max. Ausgabeaufschlag: 4,50%
- Performance YTD: 2,13%
- Performance 1 Jahr: 4,39%
- Performance 3 Jahre: 60,95%
- Performance 5 Jahre: 90,47%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,01
- Sum. lfd. Kosten: 0,55%
- Volatilität 5 Jahre: 15,00%
- Volumen in Mio. EUR: 27
- Währung: EUR
Platz 6: Swisscanto Equity Fund Systematic Committed Selection
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 20.07.2011
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Swisscanto Asset Management International
- ISIN: LU0644935669
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Performance YTD: 2,40%
- Performance 1 Jahr: 3,48%
- Performance 3 Jahre: 44,80%
- Performance 5 Jahre: 91,55%
- Performance 10 Jahre: 124,74%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,13
- Sum. lfd. Kosten: 2,05%
- Volatilität 5 Jahre: 12,79%
- Volumen in Mio. EUR: 158
- Währung: EUR
Platz 5: Deka MSCI World Climate Change ESG ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 19.06.2020
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Deka Investment
- ISIN: DE000ETFL581
- Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%
- Performance YTD: 1,93%
- Performance 1 Jahr: 5,01%
- Performance 3 Jahre: 64,67%
- Performance 5 Jahre: 96,26%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,02
- Sum. lfd. Kosten: 0,30%
- Volatilität 5 Jahre: 15,57%
- Volumen in Mio. EUR: 1376
- Währung: EUR
Platz 4: Theam Quant Equity World Guru
- Sektor: Aktienfonds Large Cap Welt
- Auflegung: 08.11.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: BNP Paribas Asset Management Europe
- ISIN: LU1893655602
- Max. Ausgabeaufschlag: 3,00%
- Performance YTD: 9,24%
- Performance 1 Jahr: 9,22%
- Performance 3 Jahre: 55,17%
- Performance 5 Jahre: 99,61%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,05
- Sum. lfd. Kosten: 2,12%
- Volatilität 5 Jahre: 15,14%
- Volumen in Mio. EUR: 107
- Währung: USD
Platz 3: Invesco Global Active ESG Equity ETF
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 30.07.2019
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Invesco Investment Management
- ISIN: IE00BJQRDN15
- Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%
- Performance YTD: 4,10%
- Performance 1 Jahr: 4,16%
- Performance 3 Jahre: 55,65%
- Performance 5 Jahre: 105,72%
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,14
- Sum. lfd. Kosten: 0,39%
- Volatilität 5 Jahre: 14,32%
- Volumen in Mio. EUR: 1448
- Währung: USD
Platz 2: Amundi Top World
- Sektor: Aktienfonds All Cap Welt
- Auflegung: 16.06.1997
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Amundi Deutschland
- ISIN: DE0009779736
- Max. Ausgabeaufschlag: 6,00%
- Performance YTD: 21,05%
- Performance 1 Jahr: 20,78%
- Performance 3 Jahre: 59,30%
- Performance 5 Jahre: 110,30%
- Performance 10 Jahre: 178,55%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,37
- Sum. lfd. Kosten: 1,63%
- Volatilität 5 Jahre: 12,49%
- Volumen in Mio. EUR: 242
- Währung: EUR
Platz 1: iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF
- Sektor: Aktienfonds Large Cap Welt
- Auflegung: 14.08.2001
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland
- ISIN: DE0006289382
- Max. Ausgabeaufschlag: 2,00%
- Performance YTD: 6,32%
- Performance 1 Jahr: 11,34%
- Performance 3 Jahre: 84,68%
- Performance 5 Jahre: 118,77%
- Performance 10 Jahre: 262,83%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,09
- Sum. lfd. Kosten: 0,52%
- Volatilität 5 Jahre: 16,14%
- Volumen in Mio. EUR: 2621
- Währung: EUR