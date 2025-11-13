Investitionsmöglichkeiten bieten, indem Wachstums- mit Substanzwerten kombiniert werden? Das verspricht der Blend-Ansatz. Wir stellen die besten Fonds mit US-Fokus vor.

Fünf-Jahres-Sieger Das sind die besten US-Fonds für Blend-Aktien

Der Blend-Ansatz will die Vorteile von Wachstumswerten und Substanzwerten miteinander kombinieren. Wir werfen einen Blick auf den US-Markt.

Das sind die besten europäischen Fonds für Blend-Aktien

Im ersten Teil unserer Blend-Reihe haben wir uns den Aktienfonds gewidmet, die in europäische Aktien investieren. In Teil 2 schauen wir uns nun den US-Markt an.

Aktienfonds mit Blend-Ansatz verbinden die beiden klassischen Investmentstile Growth und Value zu einer ausgewogenen Strategie. Sie nutzen die Chancen wachstumsstarker Unternehmen, ohne auf die Stabilität und Substanz solider Geschäftsmodelle zu verzichten.

Den ersten Teil unserer Serie zu Blend-Aktien mit Fokus auf Europa können Sie hier nachlesen.

Was den US-Aktienmarkt ausmacht

Die Vereinigten Staaten sind nach wie vor der bedeutendste und tiefste Aktienmarkt der Welt. Hier treffen technologische Innovationsführer, dynamische Mittelständler und bewährte Großkonzerne aufeinander. Diese Vielfalt schafft die Grundlage für eine breite Streuung über Branchen, Unternehmensgrößen und Anlagestile hinweg.

Ein Blend-Fonds kann in diesem Umfeld gezielt Unternehmen auswählen, die von Megatrends wie Digitalisierung oder Energiewandel profitieren, und sie zugleich mit Substanzwerten kombinieren, die konjunkturelle Schwankungen abfedern.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Gerade in einem Umfeld schwankender Zinsen und unklarer Konjunkturaussichten bietet ein solcher ausgewogener Ansatz Stabilität, ohne auf Renditechancen zu verzichten. Für Anleger, die in den US-Markt investieren möchten, kann ein Blend-Fonds damit eine interessante Möglichkeit sein, langfristig am Innovationspotenzial und an der wirtschaftlichen Stärke der Vereinigten Staaten zu partizipieren.

Die besten US-amerikanischen Blend-Fonds: So haben wir ausgewertet

Die Fondsauswahl der Vergleichsgruppe „Aktienfonds Large Cap USA Blend“ stammt aus der Morningstar-Datenbank, die Performance-Daten wurden mit dem Analyse-Tool von FVBS berechnet (Stand der Daten: 13. November 2025).

Hinweis: Es können sich auch institutionelle Tranchen unter den Top Ten befinden. Für Privatanleger, die in den Fonds investieren möchten, gibt es jeweils auch Retail-Tranchen.

Die zehn besten US-amerikanischen Blend-Fonds finden Sie auf den folgenden Seiten – ausschlaggebend war die Performance über fünf Jahre.