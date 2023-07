Welche Aktien sind für Investoren besonders lukrativ? Dieser Frage geht die Boston Consulting Group (BCG) in ihrer jährlich erscheinenden Studie „Value Creators“ nach. Darin werden die Unternehmen gelistet, die Anlegern in den vergangenen fünf Jahren die höchste Gesamtrendite aus Kurssteigerungen und Ausschüttungen (Total Shareholder Return) beschert haben. Laut den Studienautoren müssen die Unternehmen mindestens fünf Jahre an der Börse notiert sein und einen Streubesitz von mindestens 20 Prozent aufweisen, um in die Liste aufgenommen zu werden.

Im Mittelpunkt der Analyse stehen die großen Blue Chips. Dabei analysieren die BCG-Experten auch, wie sich deren Erfolg erklären lässt. Lag es am Umsatzwachstum? Konnten die Margen erhöht werden? Wie sieht es mit der Verschuldung aus? Um zu berechnen, wie hoch die Aktien an der Börse bewertet werden, wird der Unternehmenswert ins Verhältnis zum operativen Ergebnis gesetzt. Daran lässt sich ablesen, ob die Aktionärinnen und Aktionäre dem Unternehmen einen Vertrauensvorschuss geben, den es in Zukunft durch steigende Gewinne rechtfertigen muss. Ist dies nicht der Fall, besteht die Gefahr von Kursverlusten.

Globale Kapitalmärkte: gute Rendite trotz Herausforderungen

Die durchschnittlichen jährlichen Renditen der globalen Kapitalmärkte beliefen sich in dem untersuchten Zeitraum von fünf Jahren auf rund 7 Prozent. Diese annualisierte Rendite ist trotz der Marktkorrektur im vierten Quartal 2018, der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des inflationsbedingten Gegenwinds für die Märkte im Jahr 2022 im Einklang mit langfristigen historischen Renditen. Sie liegt jedoch deutlich unter den zweistelligen Renditen, die während des Bullenmarkts erzielt wurden, der die meisten Jahre der 2010er Jahre prägte und bis 2021 andauerte. So lag zum Beispiel die annualisierte Rendite des S&P Global 1200 Index für den Zeitraum von 2011 bis 2021 bei 13 Prozent pro Jahr, wie die Autoren berichten.

Asiatisch-pazifische Unternehmen auf dem Vormarsch

Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum haben im Ranking deutlich zugelegt, insbesondere auf Kosten europäischer und nordamerikanischer Unternehmen. Sie stellen mehr als 50 Prozent der Top 100 Unternehmen weltweit und sind die größte Gruppe unter den Top 10 Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen. Zu den Unternehmen, deren TSR am stärksten zurückging, gehörten Software-, Hardware-, Medtech- und Fintech-Unternehmen. Am anderen Ende des Spektrums verzeichneten die Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor im Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg ihres TSR. Unter den zehn wertvollsten Unternehmen mit einer hohen Marktkapitalisierung befinden sich führende Unternehmen aus den Bereichen Technologie und Pharma.

Mit elf Konzernen unter den Top 20 untermauern die USA ihre weltwirtschaftliche Vormachtstellung, jeweils zwei Konzerne kommen aus Brasilien und Frankreich. Mit dem Pharmariesen Merck auf Platz 48 ist nur ein deutsches Unternehmen unter den Top 50 vertreten.

Analysezeitraum: 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2022