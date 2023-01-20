IVFP Die besten BU-Tarife für Kaufleute, Ärzte und Selbstständige
In seinem aktuellen Rating hat das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) 55 Tarife der selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung (BU-Versicherung) von 46 Anbietern anhand von über 100 Kriterien untersucht. Die Forscher prüften die Tarife in den Teilbereichen Unternehmensqualität, Preis/Leistung, Flexibilität und Transparenz.
Anschließend listeten sie die besten Produkte für unterschiedliche Berufsgruppen zusammen. Wir stellen die BU-Tarife für Kaufleute, Mediziner und Selbstständige vor, die „exzellent“ abgeschnitten haben.
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