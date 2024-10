Vom Schmuddelkind zu Investors Darling Die besten China-Aktienfonds im laufenden Jahr

Zum Jahresstart 2024 war der chinesische Aktienmarkt das hässliche Entlein für Investoren. Im Januar 2024 erreichten Short-Investments auf Aktien aus dem Reich der Mitte einen neuen Höchststand. Keiner wollte mehr Unternehmen aus China in seinem Portfolio. Doch wie schnell sich die Einstellung von Anlegern ändern kann, zeigte sich diese Woche.

Chinesische Aktien schossen raketenartig in die Höhe, nachdem die Regierung eines der gewaltigsten Unterstützungspakete für die Wirtschaft angekündigt hat. Seither gab es nicht nur einen Short-Squeeze, sondern eine Rückkehr der Anleger im großen Stil. Wir werfen daher einen Blick auf die erfolgreichsten China Aktienfonds seit Jahresanfang.

Staat zündet den Turbo

Chinas Staatsführung zündet den fiskalpolitischen Turbo. Im Raum stehen Staatsanleihen im Wert von über 250 Milliarden Euro, die zur Unterstützung der Wirtschaft begeben werden sollen. Umfangreiche fiskalische Anreize sollen die Wirtschaft stimulieren zur direkten Unterstützung der Kapitalmärkte und zur Förderung des Konsums. Es werden weitere regulatorische Anpassungen vorgenommen, um das Vertrauen der Investoren zu stärken und die Marktstabilität zu gewährleisten.

Dazu gehörten neue Liquiditätsmechanismen und Maßnahmen zur Unterstützung institutioneller Investoren. Private Unternehmen sollen ebenso Unterstützungen erhalten wie private Verbraucher. Alleine die Ankündigung dieser Maßnahmen führte zu einem Anstieg des chinesischen Marktwertes von 1,8 Billionen US-Dollar und damit zu einem historischen Anstieg der Aktienkurse.

Chinas Marktrausch als Chance für Investoren

Die People Bank of China (PBOC) und das Politbüro haben mit den jüngsten Interventionen eine wirtschaftspolitische Wende vollzogen, die einen Bruch in der bisherigen Wirtschaftsstrategie zeigen. Dies sollte nicht nur kurzfristig, sondern auch längerfristig nachwirken. Die jüngsten Kursanstiege können daher erst der Anfang einer längst überfälligen Rally bedeuten, denn kaum ein internationaler Aktienmarkt ist so günstig bewertet wie der chinesische.

Der langfristige Erfolg dieser Rallye – und damit auch die allgemeine wirtschaftliche Erholung Chinas – hängt von der Fähigkeit Pekings ab, sinnvolle Strukturreformen nicht nur anzukündigen, sondern auch durchzuführen. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die jüngste politische Wende zu einer dauerhaften wirtschaftlichen Wende führen kann.

China Aktienfonds mit Potenzial

Die jüngste Erholung rückt auch Aktienfonds für chinesische Werte wieder in das Interesse von Investoren. Dabei zeigt sich, wer im laufenden Jahr besonders von diesem Trendwechsel profitiert. Unter den Top 10 Fonds befinden sich lediglich zwei passive Produkte. Die überwiegende Zahl der Top Fonds werden von aktiven Fondsmanagern verwaltet, die häufig Expertise vor Ort besitzen.

Die Top-10 der China-Aktienfonds mit dem besten Ergebnis seit Jahresanfang:

Platz 10: Invesco S&P China A 300 Swap Ucits ETF

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

05.05.2022

thesaurierend

Invesco Investment Management Limited

IE000K9Z3SF5

21,22%

11,31%

-

-

5

-

-

17

USD

Platz 9: AB All China Equity Portfolio

AB SICAV I - All China Equity Portfolio A USD

09.05.2018

thesaurierend

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

LU1808992512

25,42%

16,14%

-19,37%

-4,99%

5

-0,07

24,29%

73

USD

Platz 8: Invesco MSCI China Techn. All Shares Stock Connect ETF

Invesco MSCI China Techn. All Shares Stock Connect ETF Acc

11.06.2021

thesaurierend

Invesco Investment Management Limited

IE00BM8QS095

25,82%

13,86%

-30,23%

-

6

-

-

34

USD

Platz 7: Amundi MSCI China Ucits ETF

Amundi MSCI China UCITS ETF Acc

05.07.2018

thesaurierend

Amundi Luxembourg S.A.

LU1841731745

27,30%

18,11%

-14,70%

2,44%

5

-0,01

28,09%

258

USD

Platz 6: HSBC GIF China A-Shares Equity BC

HSBC GIF China A-Shares Equity BC

16.09.2019

thesaurierend

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

LU2038982661

27,51%

18,21%

-7,33%

27,22%

5

0,26

21,88%

24

USD

Platz 5: Deka MSCI China ex A Ucits ETF

Deka MSCI China ex A UCITS ETF

29.06.2010

ausschüttend

Deka Investment GmbH

DE000ETFL326

28,79%

19,47%

-14,99%

-2,52%

5

-0,04

29,55%

63

HKD

Platz 4: Ninety One GSF - All China Equity Fund A Inc USD

Ninety One GSF - All China Equity Fund A Inc USD

29.10.2015

ausschüttend

Ninety One Luxembourg S.A.

LU1303224171

29,17%

20,02%

-14,47%

2,12%

5

0,00

24,26%

398

USD

Platz 3: Franklin FTSE China Ucits ETF

Franklin FTSE China UCITS ETF USD Acc

04.06.2019

thesaurierend

Franklin Templeton International Services S.à r.l.

IE00BHZRR147

30,16%

21,09%

-13,67%

5,14%

5

-0,01

27,94%

499

USD

Platz 2: Lion Global China A-Share



LionGlobal China A-Share Fund EUR-R

01.09.2015

ausschüttend

IFM Independent Fund Management AG

LI0280427258

30,22%

19,66%

-19,59%

7,74%

5

-0,01

20,25%

40

EUR

Platz 1: Matthews Asia China Fund

