Welche ETFs für chinesische Aktien haben in den vergangenen Jahre am besten performt? | Foto: Midjourney

China macht Ernst: Mit der Ankündigung umfassender geldpolitischer Lockerungen läutete die chinesische Zentralbank Ende September einen wichtigen Kurswechsel ein. Die Maßnahmen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt, denn die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt steht vor mehreren Herausforderungen:

Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind noch spürbar,

der Immobiliensektor kämpft mit einer anhaltenden Krise,

und besonders die jüngere Generation sieht sich mit wachsenden Problemen am Arbeitsmarkt konfrontiert.

Das neue Maßnahmenpaket sieht unter anderem eine Reduzierung der Mindestreserveanforderungen für Banken vor, wodurch dem Finanzmarkt zusätzliche Liquidität in Höhe von etwa 125 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt wird. Auch der Immobilienmarkt soll angekurbelt werden – wer eine zweite Wohnung finanzieren möchte, muss jetzt statt 25 nur noch 15 Prozent Eigenkapital mitbringen.

Die Börsen haben die Nachrichten positiv aufgenommen. Nachdem sich institutionelle Investoren jahrelang mit China-Engagements zurückgehalten haben, könnte eine Trendwende nun erhebliches Kurspotenzial freisetzen.

Die besten China-ETFs im Überblick

Für Anleger stellt sich die Frage nach der optimalen Positionierung in diesem Markt. Da Direktinvestments in chinesische Aktien aufgrund unterschiedlicher Aktienklassen und komplexer Handelsbeschränkungen für ausländische Investoren eine Herausforderung darstellen, bieten sich ETFs als effiziente Alternative an.

In unserer Analyse stellen wir Ihnen auf den kommenden Seiten die China-ETFs vor, die über ein, drei und fünf Jahre am besten performt haben. Klicken Sie sich durch!

Stand aller Daten: 23. Oktober 2024