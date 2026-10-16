KI-Agenten werden gewiefter, manche erstellen Schadsoftware, um an fremde Daten zu gelangen. Diesen Cybersecurity-Aktien können nicht nur Unternehmer, sondern auch Anleger trauen.

„Ich schaue erst auf die Technologie und ganz zum Schluss auf die Zahlen“

Ein KI-Agent reicht bei der Polizei in Philadelphia einen erfundenen Hinweise auf einen ungeklärten Mordfall ein. Das berichteten Medien wie das Wall Street Journal und BBC übereinstimmend. Ein Pressesprecher von Anthropic, dem Unternehmen hinter Claude, schrieb dazu: „Claude wollte nur eine Beispielaufgabe erledigen, aber niemanden darin täuschen, sein Ziel zu erreichen.“



Ein Gegenbeispiel nennt das KI-Unternehmen ebenfalls: Claude entwickelte ein manipuliertes Softwarepaket auf Py Pi, einer öffentlichen Plattform für Python-Software. Der Plan gelang: Die KI gelangte an Zugangsdaten, die Claude anschließend nutzte, um auf die reale Datenbank eines Sicherheitsanbieters zuzugreifen. Hier „argumentierte Claude manipulativ“, wie Anthropic schreibt. Denn: Obwohl es erkannte, dass andere Personen sein manipuliertes Softwarepaket installierten, beruhigte es sich damit, sie seien Teil des Tests.

„KI-Agenten kopieren sich selbst und erstellen Sub-Agenten“, sagt Dirk Althaus, Fondsmanager des Cybersecurity Leaders (ISIN: DE000A3D0588). Und weiter: „Es wird extrem schwierig, alle zu kontrollieren.“



Unter diesen Bedingungen werden Dienstleistungen gefragter, die Unternehmen vor verbrecherischen Agenten schützen. Der Vorsatz, keinem Akteur zu vertrauen (Zero Trust), soll Unternehmen vor Eindringlingen bewahren. Zero Trust gewährt Agenten nur kurzzeitig Zugriff auf Unternehmenskanäle und kontrolliert Dauer und Umfang des Zugriffs.



Neben Zero Trust nennt Althaus auch Anomalieerkennung als bedeutsam. „Wenn ein Prozess sich anders verhält als üblich, sollte eine Lösung alarmieren und blocken“, sagt er. Generell stellt er klar: „Es braucht Technologien, die Hand in Hand greifen.“ Die folgenden Cybersecurity-Titel erfüllen dieses Kriterium. Morningstar hält sie für besonders aussichtsreich. Die Redaktion sortierte die Titel nach dem KGV absteigend.

Die Drama-Queen: Cloudflare

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Internationale Aufmerksamkeit erlangte Cloudflare am 18. November 2025 auf unfreiwillige Weise. Eine technische Störung bei dem Unternehmen legte unter anderem Chat GPT und den Kurznachrichtendienst X lahm. „Mehr als ein Drittel aller Websites weltweit nutzen Cloudflare“, sagt Ahmed Khan, Technologie-Analyst bei Morningstar.

Cloudflare betreibt ein weltweit verteiltes Netzwerk, über das Unternehmen Inhalte bereitstellen, Anwendungen ausführen und ihren Datenverkehr absichern können. Das Unternehmen sichert Programme und Prozesse, die in öffentlichen Clouds, privaten Rechenzentren oder hybriden Umgebungen laufen.

Nach dem Zero-Trust-Prinzip kontrolliert Cloudflare zudem, wer auf welche Anwendungen zugreifen darf. Dabei überwacht das Unternehmen auch die Zugriffspfade – also die Wege, über die Nutzer, Geräte und Anwendungen auf die IT-Systeme eines Unternehmens zugreifen.

Unternehmenssitz: San Francisco, Kalifornien

San Francisco, Kalifornien KGV (Stand 16. Oktober 2026): 319

(Stand 16. Oktober 2026): 319 Mitarbeiter: 5.483

Der Geheimagenten-Spezi: Crowdstrike

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Das FBI legte Mitte Oktober 2026 insgesamt 40 Laptop-Zentren mit Crowdstrike still. Die Infrastruktur soll Nordkoreanern geholfen haben, mit gestohlenen Identitäten, US-Techjobs aus der Ferne anzunehmen.

Das Unternehmen hat sich auf Endgeräte-, Laufzeit- und Extended Detection and Response (XDR-Sicherheit) sowie – wie Cloudflare – auf Cloud- und Workload-Sicherheit spezialisiert. XDR („Extended Detection and Response“) steht für die erweiterte Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen. Das Unternehmen führt die Plattform Falcon, mit der Unternehmen Sicherheitsgefahren erkennen können.

Unternehmenssitz: Austin, Texas

Austin, Texas KGV (Stand 16. Oktober 2026): 236

(Stand 16. Oktober 2026): 236 Mitarbeiter: 11.706

Der Anomalie-Erkenner: Palo Alto Networks

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Palo Alto Networks schützt Unternehmen auf mehreren Ebenen vor Cyberangriffen. Die Plattform kontrolliert Identitäten und Zugriffsrechte, sichert nach dem Zero-Trust-Prinzip den Zugang zu Anwendungen und überwacht die Wege, über die Nutzer und Geräte auf Unternehmenssysteme zugreifen. Zudem schützt Palo Alto Networks Endgeräte und laufende Anwendungen und erkennt mit XDR-Technologie Angriffe über verschiedene IT-Systeme hinweg.

Im Oktober 2026 stellte das Unternehmen Cortex XCOR vor, ein System, das Anomalien in Unternehmensprozessen effektiver bekämpfen und blockieren soll.

Nach Angaben von Morningstar zählt das kalifornische Unternehmen weltweit mehr als 80.000 Firmen zu seinen Kunden, darunter mehr als drei Viertel der 2.000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt.

Unternehmenssitz: Santa Clara, Kalifornien

Santa Clara, Kalifornien KGV (Stand 16. Oktober 2026): 104

(Stand 16. Oktober 2026): 104 Mitarbeiter: 21.921

Der Abonnenten-Star: Fortinet

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Fortinet schützt Netzwerke und Cloud-Anwendungen vor Cyberangriffen. Dafür bündelt das Unternehmen verschiedene Sicherheitslösungen auf einer Plattform: vom Schutz der Netzwerke über Zero-Trust-Zugänge bis zur Überwachung von Bedrohungen.

Den Großteil seines Umsatzes verdient Fortinet mit Abonnements und Support. Nach Angaben von Morningstar zählt das kalifornische Unternehmen weltweit mehr als 800.000 Kunden.

Unternehmenssitz: Sunnyvale, Kalifornien

Sunnyvale, Kalifornien KGV (Stand 16. Oktober 2026): 58

(Stand 16. Oktober 2026): 58 Mitarbeiter: 15.472

Der Zero-Trust-Zeus: Zscaler

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Zscaler schützt Unternehmen in der Cloud. Der Softwareanbieter konzentriert sich dabei auf zwei Bereiche: Zscaler Internet Access sichert den Zugriff auf externe Anwendungen, Zscaler Private Access den Zugang zu internen.

Das Unternehmen setzt dabei auf das Zero-Trust-Prinzip: Jeder Zugriff wird geprüft, kein Nutzer und kein Gerät gelten automatisch als vertrauenswürdig. Zugleich schützt Zscaler Cloud-Anwendungen und die dort laufenden Prozesse.