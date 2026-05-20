Das sind die 10 größten Dachfonds – und so haben sie performt

735 Dachfonds, zehn Kategorien, ein gemeinsames Ziel: das Kapital der Anleger möglichst effizient zu verwalten. Doch wie gut gelingt das – und welche Fonds stechen in ihrer jeweiligen Kategorie hervor?

Die Dachfonds-Studie 2026 des Greiff Research Instituts in Zusammenarbeit mit Wellington Management liefert eine umfassende Analyse des deutschen Dachfondsmarktes. Ausgewertet wurden alle in Deutschland zugelassenen Dachfonds auf Basis von Morningstar-Daten, Stichtag 31. Dezember 2025. Das Gesamtvolumen der analysierten Fonds beläuft sich auf rund 210,6 Milliarden Euro.

Wie das Ranking aufgebaut ist

Die Studie unterteilt den Markt in zehn Kategorien – von global ausgewogen über defensiv und dynamisch bis hin zu aktienorientierten und alternativen Strategien. Innerhalb jeder Kategorie werden die besten Fonds nach drei Kennzahlen ausgewiesen:

der Information Ratio über drei Jahre,

der Sharpe Ratio über drei Jahre und

der annualisierten Rendite über drei Jahre.

Die Information Ratio misst, wie viel Mehrrendite ein Fondsmanager pro Einheit an aktivem Risiko erzielt – je höher, desto effizienter der Einsatz aktiver Steuerung gegenüber der Vergleichsgruppe.

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Die Sharpe Ratio setzt die erzielte Rendite ins Verhältnis zur Gesamtschwankung des Fonds und zeigt damit, wie viel Ertrag Anleger je Risikoeinheit bekommen haben.

Die annualisierte Rendite schließlich ist die direkte Antwort auf die einfachste aller Fragen: Wie viel Prozent pro Jahr hat der Fonds gebracht?

Die 10 Kategorien im Überblick

Der Dachfondsmarkt ist breit aufgestellt. Global ausgerichtete Dachfonds mit flexibler Allokation können ihre Aktien-, Anleihen- und Liquiditätsquoten je nach Marktlage frei verschieben. Ausgewogene globale Fonds halten die Aktienquote typischerweise im mittleren Bereich und ordnen sich damit zwischen defensiven und dynamischen Strategien ein. Defensive Varianten gewichten Anleihen und geldmarktnahe Anlagen stärker, während dynamische Fonds bewusst eine höhere Aktienquote fahren und damit mehr Schwankungen in Kauf nehmen.

Daneben gibt es aktienorientierte Kategorien: Blend-Fonds kombinieren Value- und Growth-Merkmale ohne klare Stilpräferenz, All-Cap-Fonds streuen das Portfolio über alle Unternehmensgrößen hinweg. Europa-fokussierte Kategorien – defensiv und ausgewogen – runden das Angebot mit einem geografischen Schwerpunkt auf den Heimatmarkt ab. Ergänzt wird das Spektrum durch den Bereich Alternative Multi-Strategien, der verschiedene alternative Renditequellen bündelt und sich dadurch deutlich von klassischen Aktien-Anleihen-Portfolios unterscheidet.

Für die Analyse auf Ebene der einzelnen Dachfondskategorien erfolgte innerhalb der Kategorien eine Detailauswertung der jeweils volumenstärksten Fonds. Dabei wurde die Anzahl der einbezogenen Fonds je Kategorie flexibel an die jeweilige Marktbreite angepasst. In umfangreicheren Kategorien wurden mehr Fonds berücksichtigt als in kleineren Segmenten, um sowohl die Relevanz als auch die Übersichtlichkeit der Analyse sicherzustellen.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die besten Fonds nach Information Ratio, Sharpe Ratio und annualisierter Rendite über drei Jahre in jeder der zehn Kategorie.

Quellen: Ranking: Morningstar Direct & Greiff-Dachfonds-Studie 2026 (Stand: 31.12.2025), Fondsdaten: FWW Fondsexplorer (Stand: 20.05.2026)