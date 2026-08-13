Die von Greiff verwendeten Vergleichsmaßstäbe sind in der gelieferten Tabelle nicht gesondert ausgewiesen. Die Kennzahlen werden deshalb als Ergebnisse der Greiff-Auswertung wiedergegeben. Und nun zur Übersicht der Fonds.

Eine Information Ratio von 0,20 bedeutet nicht, dass der Fonds 20 Prozent Rendite erzielt hat. Sie beschreibt die risikobereinigte Qualität der aktiven Entscheidungen. Auch eine positive Kennzahl ist keine Garantie für die Zukunft. Sie zeigt lediglich, dass sich die Abweichungen des Managements vom Vergleichsmaßstab im jeweiligen historischen Zeitraum ausgezahlt haben. Für Anleger bleiben Kosten, tatsächliches Risikobudget, Portfolioaufbau und die Kontinuität des Managementteams ebenso wichtig.

Fondsgrößen, Kategorien, Managerzuordnungen und Information Ratios stammen aus der Greiff-Auswertung zum 31. Dezember 2025. Die Managerangaben in den Datenkästen folgen dieser Datenlieferung und können auch frühere Verantwortliche einschließen; aktuelle Managementteams werden im Fließtext gesondert eingeordnet. Strategien, Kosten und Produktänderungen wurden für diese Online-Fassung im August 2026 aktualisiert. Seit dem Stichtag gab es zwei besonders relevante Veränderungen: Der Salzburger Sparkasse Select Dachfonds wurde im April 2026 auf den Core Balanced verschmolzen. Der Macquarie Business Class heißt nach dem Eigentümerwechsel inzwischen Nomura Business Class .

Wichtig für die Einordnung: Die Nummerierung folgt der in der aktuellen Ausgabe von DAS INVESTMENT ( hier geht es zum Download ) veröffentlichten Auswahl und den Morningstar-Kategorien. Sie ist keine durchgehende Bestenliste über alle Risikoklassen hinweg. Greiff berücksichtigte zunächst jene Fonds, die gemessen am Tracking Error zur aktiveren Hälfte ihrer jeweiligen Kategorie gehörten. Anschließend wurden die Information Ratios über drei, fünf und zehn Jahre ausgewertet. Der angegebene Durchschnitt ist das arithmetische Mittel der drei ungerundeten Werte. Da sich die Zeiträume überlappen und jeweils am 31. Dezember 2025 enden, bilden sie keine drei voneinander unabhängigen Marktphasen ab.

Die folgende Auswahl basiert deshalb nicht auf dem höchsten absoluten Wertzuwachs, sondern auf der Information Ratio über drei, fünf und zehn Jahre . Die Kennzahl setzt die Mehrrendite eines Fonds ins Verhältnis zu seinem aktiven Risiko. Vereinfacht gesagt: Sie misst, wie effizient ein Management seine Abweichungen vom Vergleichsmaßstab in zusätzlichen Ertrag übersetzt. Je höher der Wert, desto besser war dieses Verhältnis in der betrachteten Periode.

Dachfonds sind keine homogene Anlageklasse. Manche Manager steuern ihre Aktienquote zwischen null und 100 Prozent, andere halten sich eng an ein defensives Mischungsverhältnis. Einige suchen aktive Zielfonds , andere bauen das Portfolio überwiegend aus ETFs . Manche setzen wiederum auf Rohstoffe , Edelmetalle und gering korrelierte Strategien. Eine gemeinsame Rendite-Rangliste würde diese sehr unterschiedlichen Aufgaben vermischen.

VPI World Select – der flexible Spitzenreiter mit DJE-Handschrift

Der VPI World Select (ISIN: AT0000A026V3) gehört zu den Fonds, deren Name wenig über die tatsächliche Beweglichkeit verrät. Aktien, Anleihen, Geldmarktanlagen und Zielfonds darf das Management jeweils bis zu 100 Prozent gewichten. Das Produkt arbeitet damit wie eine globale Vermögensverwaltung im Fondsmantel, ohne feste Quoten.

Das Portfolio steuert DJE Kapital; in der Greiff-Auswertung wird Marc Worbach als Fondsmanager geführt. Die Stärke des Fonds liegt nicht nur in einer guten jüngeren Phase. Seine Information Ratio ist in allen drei zum 31. Dezember 2025 endenden Zeiträumen positiv. Der Durchschnitt von 0,15 spricht dafür, dass sich die aktiven Abweichungen in sämtlichen betrachteten Zeitfenstern ausgezahlt haben.

Die Kostenhürde ist hoch: Verwaltungs- und Betriebskosten von rund 2,01 Prozent, dazu geschätzte Transaktionskosten von 0,16 Prozent, zusammen gut 2,2 Prozent im Jahr. Der flexible Ansatz hat außerdem eine Kehrseite. Anleger wissen nicht im Voraus, wie hoch die Aktienquote in der nächsten Marktphase ausfällt. Sie delegieren die Fondsauswahl und einen großen Teil der strategischen Vermögensaufteilung.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie:DF Global flexibel EUR

Fondsgröße: 56,89 Millionen Euro

Manager: Marc Worbach

Information Ratio 3 Jahre: 0,18

Information Ratio 5 Jahre: 0,19

Information Ratio 10 Jahre: 0,09

Durchschnitt: 0,15

ISIN: AT0000A026V3

Was Anleger wissen sollten: Der VPI World Select verbindet echte Allokationsfreiheit mit hoher laufender Kostenbelastung. Er passt zu Anlegern, die dem Manager weiten Spielraum geben wollen. Wer eine feste Aktien-Anleihen-Quote sucht, ist hier falsch.

I-AM ETFs-Portfolio Select – aktives Risikomanagement mit passiven Bausteinen

Der I-AM ETFs-Portfolio Select (ISIN: DE0005322218) hat mehrere Namens- und Strategiephasen durchlaufen. Spätestens 2019 firmierte das Produkt als C-Quadrat Active ETF Selection; seit dem 1. März 2022 heißt es I-AM ETFs-Portfolio Select. Die Zehnjahreskennzahl umfasst daher überwiegend frühere Strategie-, Namens- und Managementphasen. Rechtlich handelt es sich zwar weiterhin um denselben Fonds, das heutige Anlagekonzept lässt sich aus der langen Zeitreihe aber nur eingeschränkt beurteilen.

Die Aktienquote lässt sich zwischen null und 100 Prozent steuern; zur Absicherung darf das Management die Geldmarktquote erhöhen und Derivate einsetzen. Verwaltungsgesellschaft ist Ampega Investment. Das Fondsmanagement liegt bei der Impact Asset Management in Wien, vormals C-Quadrat Asset Management. Greiff nennt Werner Wittenhagen und Carsten Hagedorn. Der Ansatz ist quantitativ und auf Risiko und Ertrag optimiert. Besonders stark fällt die Information Ratio über fünf Jahre aus, mit 0,26. Das spricht für eine gute mittlere Phase.

Der zentrale Prüfpunkt sind die Kosten. Obwohl das Portfolio überwiegend aus ETFs besteht, summieren sich Verwaltungs-, Betriebs- und Transaktionskosten auf rund 2,35 Prozent im Jahr. Zusätzlich kann eine Erfolgsvergütung von bis zu 10 Prozent der Wertentwicklung oberhalb der maßgeblichen High-Water-Mark anfallen; im vergangenen Geschäftsjahr wurde keine solche Vergütung belastet. Bezahlt werden hier also nicht nur die Indexbausteine, sondern vor allem Allokation, Risikosteuerung und Fondshülle. Daran muss sich der Fonds messen lassen.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global flexibel EUR

Fondsgröße: 59,63 Millionen Euro

Manager: Werner Wittenhagen, Carsten Hagedorn

Information Ratio 3 Jahre: 0,12

Information Ratio 5 Jahre: 0,26

Information Ratio 10 Jahre: 0,02

Durchschnitt: 0,13

ISIN: DE0005322218

Was Anleger wissen sollten: Der Fonds ist eine aktiv gesteuerte Vermögensverwaltung, die ETFs als Werkzeug nutzt. Zwei Fragen entscheiden: Verdient die taktische Steuerung die Mehrkosten dauerhaft? Und welchen Teil der langen Historie hat dieses Management selbst verantwortet?

Global Markets Growth – viel Freiheit, viel Schwankung, hohe Kosten

Der Global Markets Growth (ISIN: DE000A0M2JG4) ist einer der offensivsten Fonds der Auswahl. Er kann weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investieren, Aktienfonds und ETFs bis zu 100 Prozent gewichten und sogar ETFs mit Hebelwirkung einsetzen. In unruhigen Marktphasen darf sich der verantwortliche Manager Thorsten Ehlers zugleich vollständig aus Aktien zurückziehen. Der Fonds ist damit weniger ein klassischer ausgewogener Dachfonds als eine taktische Vermögensverwaltung mit großem Handlungsspielraum.

In der jüngsten Periode fällt die Information Ratio besonders hoch aus: Über drei Jahre erreicht sie 0,34 und damit den höchsten Wert innerhalb der flexiblen Gruppe. Über fünf und zehn Jahre liegen die Werte dagegen nur bei 0,01 beziehungsweise 0,05. Der Durchschnitt von 0,13 wird daher stark vom jüngsten Zeitraum geprägt.

Auch das Risiko verdient Aufmerksamkeit. Die Volatilität über drei Jahre lag nach aktuellen Fondsdaten zuletzt bei rund 18,9 Prozent und damit auf einem für einen Mischfonds hohen Niveau. Verwaltungs-, Betriebs- und Transaktionskosten summieren sich auf rund 3,30 Prozent im Jahr. Zusätzlich kann eine Erfolgsvergütung von 10 Prozent der Wertentwicklung oberhalb der High-Water-Mark anfallen. Der Fonds muss damit eine besonders anspruchsvolle Kostenhürde überwinden.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global flexibel EUR

Fondsgröße: 36,88 Millionen Euro

Manager: Thorsten Ehlers

Information Ratio 3 Jahre: 0,34

Information Ratio 5 Jahre: 0,01

Information Ratio 10 Jahre: 0,05

Durchschnitt: 0,13

ISIN: DE000A0M2JG4

Was Anleger wissen sollten: Der Begriff „Growth“ ist hier ernst zu nehmen. Große taktische Freiheiten können starke Ergebnisse ermöglichen, führen aber auch zu höheren Schwankungen. Die Kosten sind ein klarer Belastungsfaktor.

Fondspicker Global UI – konzentrierte Themen statt Weltportfolio von der Stange

Der Fondspicker Global UI (ISIN: DE000A0MRAC3) investiert mindestens 51 Prozent seines Vermögens in Aktienfonds. Das Management sucht internationale und regionale Strategien sowie Fonds mit Länder-, Branchen- oder Themenschwerpunkten. Damit entsteht kein neutrales Weltportfolio, sondern eine Sammlung aktiver Überzeugungen unter der Leitung von Bernd Hashemian und Christian Rullkötter.

Die jüngsten veröffentlichten Positionen unterstreichen diesen Charakter: Halbleiter, Wasserstoff, nordische Aktien, Schwellenländer, der Nasdaq 100, Energiewende und Goldminen gehörten zuletzt zu den größeren Bausteinen. Das kann in starken Themenphasen für Rückenwind sorgen, erhöht aber das Risiko, dass mehrere vermeintlich verschiedene Zielfonds von denselben Markttrends abhängen.

In der Greiff-Auswertung erreicht der Fonds über drei Jahre eine Information Ratio von 0,14. Über fünf Jahre bleibt nur ein kleiner positiver Wert; über zehn Jahre beträgt die ungerundete Kennzahl knapp 0,003 und wird deshalb auf null gerundet.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global flexibel EUR

Fondsgröße: 21,24 Millionen Euro

Manager: Bernd Hashemian, Christian Rullkötter

Information Ratio 3 Jahre: 0,14

Information Ratio 5 Jahre: 0,02

Information Ratio 10 Jahre: 0,00

Durchschnitt: 0,05

ISIN: DE000A0MRAC3

Was Anleger wissen sollten: Die Zahl der Zielfonds allein sagt wenig über die tatsächliche Diversifikation. Bei Themen- und Branchenfonds können sich die Risiken im Hintergrund stark überschneiden.

Macro + Strategy – Multi Asset abseits fester Quoten

Der Macro + Strategy (ISIN: AT0000A0H858) trägt sein Konzept im Namen. Das Management unter Leitung von Markus Haid richtet das Portfolio an makroökonomischen Trends aus und kann Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Währungen, Zertifikate, ETFs und Fonds einsetzen. Die Quoten der einzelnen Anlagekategorien dürfen zwischen null und 100 Prozent schwanken. Auch Futures, Devisentermingeschäfte und andere Derivate gehören zum Werkzeugkasten.

Diese breite Palette soll nicht möglichst viele Positionen erzeugen, sondern unterschiedliche Renditetreiber kombinieren. Die Kehrseite ist eine erhöhte Komplexität: Der Anleger hängt nicht nur von der Richtung einzelner Märkte ab, sondern auch von der Fähigkeit des Managements, Wechselwirkungen, Währungsrisiken und taktische Zeitpunkte richtig einzuschätzen.

Die historischen Kennzahlen sprechen innerhalb der ausgewogenen Gruppe für den Ansatz. Die Information Ratio liegt über alle drei Zeiträume im positiven Bereich und erreicht im Durchschnitt 0,20. Auffällig ist, dass gerade der jüngste Drei-Jahres-Wert am höchsten ist. Die aktuellen Gesamtkosten liegen bei 2,26 Prozent.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global ausgewogen EUR

Fondsgröße: 66,27 Millionen Euro

Manager: Markus Haid

Information Ratio 3 Jahre: 0,30

Information Ratio 5 Jahre: 0,20

Information Ratio 10 Jahre: 0,09

Durchschnitt: 0,20

ISIN: AT0000A0H858

Was Anleger wissen sollten: Der Fonds lebt von aktiver Makrosteuerung. Das macht ihn flexibler als ein starres Mischportfolio, aber auch stärker von Prognosen und Timing abhängig.

Best-in-One – 50/50-Idee der Allianz mit aktivem Manager-Mix

Der Best-in-One (ISIN: LU0072229809) kann Zielfonds aus den Bereichen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und alternative Strategien kombinieren. Als aktuelle langfristige Orientierung dient ein Portfolio aus rund 50 Prozent internationalen Aktien und 50 Prozent risikoärmeren Anlagen, vor allem europäischen Anleihen. Die strategische Idee ist damit leicht verständlich, die Umsetzung bleibt aktiv. In der Greiff-Datenlieferung werden Frederik Fischer, Kelly Baccam, Manuela Thies, Christian Schuetz und Simon Frank aufgeführt. Aktuell weist Allianz Global Investors Frederik Fischer als Fondsmanager aus.

Der Fonds gehört mit einer Auflage im Jahr 1997 zu den Veteranen der Auswahl. Seine Information Ratio ist über drei, fünf und zehn Jahre positiv und erreicht im Durchschnitt 0,15. Dass die Drei-Jahres-Kennzahl höher ausfällt als die langfristige, zeigt jedoch auch hier: Der jüngere Zeitraum trägt überproportional zur guten Bewertung bei.

Die aktuellen Verwaltungs- und Betriebskosten liegen bei etwa 2,07 Prozent, mit Transaktionskosten ergibt sich eine jährliche Gesamtbelastung von rund 2,42 Prozent.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global ausgewogen EUR

Fondsgröße: 252,84 Millionen Euro

Managerteam: Frederik Fischer, Kelly Baccam, Manuela Thies, Christian Schuetz, Simon Frank

Information Ratio 3 Jahre: 0,26

Information Ratio 5 Jahre: 0,13

Information Ratio 10 Jahre: 0,07

Durchschnitt: 0,15

ISIN: LU0072229809

Was Anleger wissen sollten: Die Frage lautet ob die aktive Umsetzung die deutlichen Mehrkosten gegenüber einfachen Indexlösungen rechtfertigt.

PremiumStars Wachstum – ein ausgewogener Klassiker mit höherer Aktiennähe

Der PremiumStars Wachstum (ISIN: DE0009787069) investiert überwiegend in andere Fonds. Mindestens je 25 Prozent des Vermögens müssen in Fonds mit Aktien- beziehungsweise Rentenschwerpunkt liegen; bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktfonds, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben gehalten werden. Als Vergleichsmaßstab dient eine Mischung aus 60 Prozent MSCI World und 40 Prozent europäischen Staatsanleihen.

Der Fonds unter Leitung von Rene Gärtner, Markus Schupp und Lennart Segler ist damit aktiennäher als der Best-in-One. Die Information Ratio fällt in der Greiff-Auswertung allerdings uneinheitlich aus: Über zehn Jahre liegt sie mit 0,08 noch ordentlich, über fünf Jahre dagegen nur bei 0,01. Auch der Durchschnitt von 0,08 ist positiv, aber kein überragender Vorsprung.

Die laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten liegen aktuell bei rund 1,66 Prozent; einschließlich Transaktionskosten sind es etwa 1,85 Prozent. Dafür übernimmt das Management Zielfondsauswahl und laufende Allokation.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global ausgewogen EUR

Fondsgröße: 170,55 Millionen Euro

Manager: Rene Gärtner, Markus Schupp, Lennart Segler

Information Ratio 3 Jahre: 0,15

Information Ratio 5 Jahre: 0,01

Information Ratio 10 Jahre: 0,08

Durchschnitt: 0,08

ISIN: DE0009787069

Was Anleger wissen sollten:Der Fonds bietet eine nachvollziehbare Mischstruktur. Die Information Ratio weist in allen drei Zeiträumen auf einen positiven, insgesamt aber begrenzten historischen Mehrwert gegenüber dem verwendeten Vergleichsmaßstab hin.

SmarTrack Growth – wachstumsorientierter Feri-Dachfonds

Der SmarTrack Growth (ISIN: LU0326856688) investiert überwiegend in offene Fonds, vor allem Aktien-, Renten-, Misch- und Geldmarktfonds. Das Portfolio ist wachstumsorientiert und soll über einen längeren Zeitraum einen attraktiven Wertzuwachs in Euro erzielen. Der Ansatz ist damit breiter als ein reiner Aktien-Dachfonds, bleibt aber klar auf Ertrag ausgerichtet. In der Greiff-Auswertung wird Michael Winker geführt; aktuelle Fondsdaten nennen Knut Moreth und Michael Winker als verantwortliche Manager.

Bildquelle: Morningstar

In der Greiff-Auswertung fällt die Information Ratio über drei, fünf und zehn Jahre jeweils nur knapp positiv aus. Der Durchschnitt von 0,04 ist der niedrigste Wert innerhalb der moderaten Gruppe. Das bedeutet nicht, dass der Fonds keine Rendite erzielt hat. Es zeigt vielmehr, dass die aktive Abweichung vom Vergleichsmaßstab gemessen am zusätzlichen Risiko nur einen begrenzten Mehrwert lieferte.

Die laufenden Kosten liegen derzeit bei rund 2,00 Prozent. Für Anleger ist außerdem wichtig, nicht allein auf den Zusatz „Growth“ zu schauen, sondern die tatsächliche Aktienquote und die Zielfondsstruktur regelmäßig zu prüfen.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global ausgewogen EUR

Fondsgröße: 112,75 Millionen Euro

Manager: Michael Winker

Information Ratio 3 Jahre: 0,09

Information Ratio 5 Jahre: 0,02

Information Ratio 10 Jahre: 0,02

Durchschnitt: 0,04

ISIN: LU0326856688

Was Anleger wissen sollten: Die Auswahl zeigt auch Fonds, deren Kennzahl nur leicht über null liegt. Beim SmarTrack Growth ist der historische aktive Mehrwert deshalb weniger ausgeprägt als bei den Spitzenreitern der jeweiligen Kategorie.

Dimensional World Allocation 40/60 – günstig, systematisch und ungewöhnlich groß

Der Dimensional World Allocation 40/60 (ISIN: IE00B8Y02V60) ist in mehrfacher Hinsicht ein Ausreißer. Er ist mit 1,66 Milliarden Euro der mit Abstand größte Fonds der Auswahl und mit rund 0,32 Prozent laufenden Kosten der günstigste. Die Strategie investiert etwa 40 Prozent in Aktien und 60 Prozent in Anleihen. Statt Starmanager auszuwählen, kombiniert Dimensional eigene, systematisch konstruierte Bausteine mit Faktororientierung.

Zwei Einordnungen gehören dazu. Erstens der Zugang: Die reguläre Mindestanlage der Tranche liegt bei 200.000 Euro; der Vertrieb erfolgt typischerweise über zugelassene Finanzberater. Die niedrige Kostenquote ist deshalb im Kontext der Anteilsklassen- und Vertriebsstruktur zu betrachten. Zweitens die Währung: Die Basiswährung des Teilfonds ist das britische Pfund. Die Vergleichsindizes sind GBP-basiert und bestehen aus dem MSCI ACWI sowie dem gegen Pfund abgesicherten FTSE World Government Bond Index mit Laufzeiten von einem bis fünf Jahren. Die hier betrachtete Euro-Tranche besteht seit dem 30. Dezember 2015.

In der Greiff-Auswertung erreicht der Fonds über fünf Jahre 0,34, über zehn Jahre 0,15 und im Durchschnitt 0,22. Innerhalb der defensiven globalen Gruppe ist das der höchste Wert. Ein taktischer Alleskönner ist er nicht: Die Grundmischung 40/60 prägt das Risikoprofil. Wer in einer Krise die vollständige Flucht aus Aktien erwartet, wählt das falsche Produkt. In der Greiff-Auswertung ist Nathan Lacaze als Fondsmanager ausgewiesen.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 1,66 Milliarden Euro

Manager: Nathan Lacaze

Information Ratio 3 Jahre: 0,18

Information Ratio 5 Jahre: 0,34

Information Ratio 10 Jahre: 0,15

Durchschnitt: 0,22

ISIN: IE00B8Y02V60

Was Anleger wissen sollten: Der Fonds beweist, dass ein Dachfonds günstig sein kann.

Salzburger Sparkasse Select Dachfonds – guter Track Record, aber nicht mehr eigenständig

Der Salzburger Sparkasse Select Dachfonds ist der wichtigste Aktualisierungsfall der Liste. Zum Stichtag der Greiff-Auswertung existierte er noch und erreichte eine durchschnittliche Information Ratio von 0,17. Seit dem 9. April 2026 besteht er nicht mehr als eigenständiges Produkt: Die Erste Asset Management verschmolz ihn auf den Core Balanced (ISIN: AT0000828611).

Als Gründe nannte die Gesellschaft die Straffung der Produktpalette und höhere Wirtschaftlichkeit. Das größere Volumen soll effizienteres Management, niedrigere anteilige Fixkosten und günstigere Transaktionen ermöglichen. Die Strategien ähneln sich, der Nachfolger ergänzt einen nachhaltigkeitsbasierten Auswahlprozess.

Was sich für Anleger tatsächlich ändert, zeigt der Blick auf das Nachfolgeprodukt. Der Core Balanced investiert grundsätzlich etwa 20 bis 30 Prozent in Aktienfonds, bis zu 80 Prozent in Rentenfonds und bis zu 10 Prozent in alternative Anlagen. Gemanagt wird er von Karl Altrichter und Christian Süttinger und damit nicht von Aneta Todorova und Ludovica Vallese, deren Arbeit die historische Greiff-Kennzahl abbildet.

Auch die Kostenstruktur ist eine andere: Die laufenden Kosten liegen bei rund 0,98 Prozent; einschließlich der ausgewiesenen Transaktionskosten ergibt sich eine Belastung von ungefähr 1,01 Prozent. Ein anderes Team, ein anderes Portfolio, eine andere Kostenstruktur: Die alte Information Ratio lässt sich nicht auf den Nachfolger fortschreiben. Karl Altrichter verantwortet in dieser Auswahl außerdem den You Invest Flexible Balanced.

Greiff-Daten zum 31.12.2025 – historischer Fonds

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 51,33 Millionen Euro

Managerinnen: Aneta Todorova, Ludovica Vallese

Information Ratio 3 Jahre: 0,23

Information Ratio 5 Jahre: 0,19

Information Ratio 10 Jahre: 0,08

Durchschnitt: 0,17

frühere ISIN: AT0000809298

Was Anleger wissen sollten: Eine Verschmelzung erhält das investierte Vermögen, aber nicht automatisch die Identität des alten Produkts. Für eine heutige Anlageentscheidung zählen ausschließlich Unterlagen, Strategie und Kosten des Core Balanced.

Focus Stiftungsfonds – defensiv heißt nicht risikolos

Der Focus Stiftungsfonds (ISIN: AT0000A067F0) ist auf langfristigen Vermögensaufbau mit defensiver Grundausrichtung zugeschnitten. Globale Anleihen bilden den Stabilitätsanker; Aktien, alternative Anlagen und Gold sollen zusätzliche Ertragsquellen erschließen. Die Bezeichnung „Stiftungsfonds“ signalisiert einen Fokus auf Kapitalerhalt und laufende Erträge, ist aber weder eine Garantie noch ein geschütztes Risikoversprechen. Die Fondsmanager sind Moritz Holstermann und Maximilian Stauner.

Die Greiff-Kennzahlen zeigen ein interessantes Muster: Über drei und fünf Jahre war die Information Ratio mit 0,20 beziehungsweise 0,24 stark. Über zehn Jahre liegt sie dagegen nur bei 0,02. Der Durchschnitt von 0,15 ist ordentlich, stammt aber vor allem aus den jüngeren Perioden.

Die Anteilsklasse schüttet jährlich aus. Die laufenden Kosten liegen nach verfügbaren Produktdaten bei rund 1,5 Prozent; hinzu kann eine erfolgsabhängige Vergütung kommen. Anleger sollten deshalb nicht nur auf die Ausschüttung schauen.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 15,51 Millionen Euro

Manager: Moritz Holstermann, Maximilian Stauner

Information Ratio 3 Jahre: 0,20

Information Ratio 5 Jahre: 0,24

Information Ratio 10 Jahre: 0,02

Durchschnitt: 0,15

ISIN: AT0000A067F0

Was Anleger wissen sollten: Der Fonds ist klein und defensiv, aber nicht schwankungsfrei. Bei ausschüttenden Stiftungsfonds sollte die Höhe der Auszahlung nie isoliert von Kapitalentwicklung und Kosten beurteilt werden.

FFPB MultiTrend Plus – Rentenanker mit flexibler Aktienquote

Der FFPB MultiTrend Plus (ISIN: LU0317844768) ist ein globaler vermögensverwaltender Dachfonds mit einem Schwerpunkt auf Rentenfonds. Die Aktienquote kann zwischen null und 50 Prozent variieren. Das Management um Christian Barth versucht, hohe Korrelationen zwischen den eingesetzten Bausteinen zu vermeiden und dadurch Schwankungen gegenüber einem konzentrierten Einzelfonds zu reduzieren.

Die Greiff-Auswertung bescheinigt dem Fonds über alle drei Zeiträume eine positive Information Ratio. Der Durchschnitt von 0,15 ist solide. Die aktuelle Strategie bleibt trotzdem nicht frei von Zins- und Kreditrisiken: Wer stark auf Rentenfonds setzt, kann in Phasen steigender Renditen oder wachsender Kreditaufschläge gleichzeitig auf mehreren Ebenen verlieren.

Hinzu kommt eine vergleichsweise hohe Kostenbelastung. Für die Anteilsklasse werden Verwaltungs- und Betriebskosten von rund 2,51 Prozent ausgewiesen; einschließlich der geschätzten Transaktionskosten liegt die jährliche Belastung bei ungefähr 2,67 Prozent. Für einen defensiv eingeordneten Fonds ist diese Hürde erheblich.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 250,15 Millionen Euro

Manager: Christian Barth

Information Ratio 3 Jahre: 0,24

Information Ratio 5 Jahre: 0,17

Information Ratio 10 Jahre: 0,05

Durchschnitt: 0,15

ISIN: LU0317844768

Was Anleger wissen sollten: Breite Streuung reduziert Einzelrisiken, beseitigt aber keine gemeinsamen Zins- und Kreditfaktoren. Die Kosten sollten gegen die tatsächlich erreichte Stabilisierung gerechnet werden.

LGT GIM Balanced – Managerauswahl über mehrere Anlagewelten

Der LGT GIM Balanced (ISIN: LI0108469169) investiert weltweit, gewichtet festverzinsliche Anlagen aber stärker als Aktien. Die Umsetzung erfolgt überwiegend indirekt: LGT wählt weltweit tätige Vermögensverwalter und Strategien aus. Damit ist der Fonds ein klassischer Multi-Manager-Ansatz, bei dem nicht nur Anlageklassen, sondern auch unterschiedliche Investmentstile unter Leitung von Antonio Ferrer kombiniert werden.

Die aktuelle Struktur zeigt, wie breit das gemeint ist: Neben Aktien und Anleihen können Kredite, Schwellenländeranleihen, gemischte Strategien und Immobilienaktien hinzukommen. Fremdwährungsrisiken können nach den Anlagebedingungen ganz oder teilweise gegen den Euro abgesichert werden. Der Ansatz soll also Renditequellen verbreitern, ohne das Portfolio zu einem reinen Aktienprodukt zu machen.

Die Information Ratio liegt über drei, fünf und zehn Jahre stabil im positiven Bereich; der Durchschnitt beträgt 0,15. Die laufenden Kosten von rund 1,76 Prozent sind für einen Multi-Manager-Fonds nicht ungewöhnlich.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 590,26 Millionen Euro

Manager: Antonio Ferrer

Information Ratio 3 Jahre: 0,20

Information Ratio 5 Jahre: 0,16

Information Ratio 10 Jahre: 0,08

Durchschnitt: 0,15

ISIN: LI0108469169

Was Anleger wissen sollten: Die Diversifikation reicht über klassische Aktien und Staatsanleihen hinaus. Dafür entsteht eine zusätzliche Analyseebene: Anleger müssen darauf vertrauen, dass LGT nicht nur Märkte, sondern auch die richtigen externen Manager auswählt.

Erste Global Income – drei Ertragsquellen, drei Risikofaktoren

Der Erste Global Income (ISIN: AT0000A1G718) unter Leitung von Philip Schifferegger kombiniert im Kern drei Ertragsquellen: Dividendenaktien, Hochzins-Unternehmensanleihen und Schwellenländeranleihen. Strategisch entfallen ungefähr je ein Drittel auf diese Segmente, wobei das Management taktisch abweichen darf. Die maximale Aktienquote beträgt 50 Prozent; umgesetzt wird die Strategie in der Regel über Fonds.

Der Name „Income“ beschreibt das Ziel hoher laufender Erträge, darf aber nicht mit Sicherheit verwechselt werden. High Yield und Emerging Markets tragen Kredit-, Liquiditäts- und Währungsrisiken. In Stressphasen können sie sich ähnlich wie Aktien verhalten.

Die Greiff-Auswertung ergibt eine durchschnittliche Information Ratio von 0,11. Besonders der Fünf-Jahres-Wert von 0,20 fällt positiv auf, während drei und zehn Jahre schwächer sind. Die Anteilsklasse schüttet aus; angestrebt wird nach Angaben der Gesellschaft eine jährliche Ausschüttungsrendite von ungefähr 3 bis 4 Prozent vor österreichischer Kapitalertragsteuer. Die laufenden Kosten liegen aktuell bei rund 1,75 Prozent.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 263,31 Millionen Euro

Manager: Philip Schifferegger

Information Ratio 3 Jahre: 0,08

Information Ratio 5 Jahre: 0,20

Information Ratio 10 Jahre: 0,05

Durchschnitt: 0,11

ISIN: AT0000A1G718

Was Anleger wissen sollten: Eine Ausschüttung ist kein zusätzlicher Gewinn. Für die Beurteilung zählen Gesamtrendite, Kapitalentwicklung und die gemeinsamen Risikofaktoren der drei Ertragssegmente.

Alpen PB Vermögensfonds Defensiv – klassisch defensiv, aber nicht billig

Der Alpen PB Vermögensfonds Defensiv (ISIN: LU0327378468) richtet sich an Anleger, die einen anleiheorientierten globalen Mischfonds suchen. In der Greiff-Datenlieferung werden Jürgen Jann, Florian Zelder, Gökhan Kula und Andreas Knobloch aufgeführt. Aktuell werden vor allem Jürgen Jann und Florian Zelder als verantwortliche Manager geführt; Kula und Knobloch gehören zur früheren Managementhistorie des Fonds. Die Anteilsklasse schüttet jährlich aus.

Das historische Profil ist ordentlich, aber nicht spektakulär. Die Information Ratio liegt über drei und fünf Jahre bei 0,17 beziehungsweise 0,13, über zehn Jahre jedoch praktisch bei null. Der Durchschnitt von 0,10 beruht damit vollständig auf den kürzeren Perioden. Für die Bewertung ist entscheidend, ob die defensivere Schwankungsstruktur den Anlegern wichtiger ist als ein maximaler Wertzuwachs.

Die Verwaltungs- und Betriebskosten der Retail-Tranche liegen aktuell bei rund 1,98 Prozent; einschließlich Transaktionskosten ergibt sich eine jährliche Belastung von ungefähr 2,01 Prozent. Das ist für eine anleiheorientierte Strategie hoch, weil die erwartbare Bruttorendite defensiver Anlagen begrenzter ist als bei Aktien. Je niedriger das Renditeziel, desto stärker schlägt eine fixe Gebührenquote relativ zu Buche.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 67,29 Millionen Euro

Manager: Jürgen Jann, Florian Zelder, Gökhan Kula, Andreas Knobloch

Information Ratio 3 Jahre: 0,17

Information Ratio 5 Jahre: 0,13

Information Ratio 10 Jahre: 0,00

Durchschnitt: 0,10

ISIN: LU0327378468

Was Anleger wissen sollten: Bei defensiven Fonds ist die Kostenquote wichtig. Eine Gebühr um 2 Prozent beansprucht einen größeren Anteil der erwartbaren Bruttorendite als bei offensiven Aktienstrategien.

Nomura Business Class – der Fonds hat einen neuen Namen

In der Greiff-Liste steht der Fonds noch als Macquarie Business Class, in der Anbieterspalte dagegen bereits die Nomura Investment Management Austria. Inzwischen heißt er Nomura Business Class (ISIN: AT0000737697). Hintergrund ist der Verkauf des nordamerikanischen und europäischen Geschäfts mit liquiden Anlagestrategien von Macquarie an Nomura. Der Deal umfasste nach Angaben von Macquarie Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien mit rund 254 Milliarden australischen Dollar Vermögen, institutionelle Mandate eingeschlossen, und wurde am 1. Dezember 2025 abgeschlossen. Die österreichischen Fonds wurden anschließend umbenannt.

Die Strategie blieb im Kern klassisch. Als langfristige Orientierung dienen rund 65 Prozent Anleihen, vor allem europäische Papiere, und 35 Prozent internationale Aktien. Dabei handelt es sich nicht um starre Quoten: Nach den Anlagebedingungen müssen mindestens 51 Prozent des Vermögens in internationale Anleihen investiert werden; Aktien sind bis zu einer Quote von 49 Prozent möglich. Aufgelegt wurde der Fonds im Juni 2000, unter anderem für die Anlage von Abfertigungs- und Pensionsrückstellungen kleiner und mittlerer Unternehmen. Stefan Löwenthal bleibt als Fondsmanager ausgewiesen.

Mit 6,13 Millionen Euro war er zum Greiff-Stichtag das kleinste Produkt der Auswahl. Die durchschnittliche Information Ratio liegt bei 0,10. Auffällig günstig ist die Kostenbelastung von rund 0,85 Prozent einschließlich Transaktionskosten. Das geringe Volumen bleibt ein Beobachtungspunkt.

Greiff-Daten zum 31.12.2025 – damals noch Macquarie Business Class

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 6,13 Millionen Euro

Manager: Stefan Löwenthal

Information Ratio 3 Jahre: 0,16

Information Ratio 5 Jahre: 0,11

Information Ratio 10 Jahre: 0,03

Durchschnitt: 0,10

ISIN: AT0000737697

Was Anleger wissen sollten: Die Namensänderung folgt einem Eigentümerwechsel. Aus den aktuellen Fondsunterlagen ist kein grundlegender Strategiewechsel ersichtlich. Bei einem Fonds dieser Größe bleiben Wirtschaftlichkeit und langfristiger Fortbestand dennoch wichtige Beobachtungspunkte.

You Invest Flexible Balanced – defensiver Baukasten mit Nachhaltigkeitsfilter

Der You Invest Flexible Balanced (ISIN: AT0000A11FB9) kann bis zu 30 Prozent in Aktien oder Aktienfonds und bis zu 100 Prozent in Anleihen oder Rentenfonds investieren. Bis zu 20 Prozent dürfen auf alternative Strategien und Anlageklassen entfallen. Das Management verbindet damit einen defensiven Grundaufbau mit zusätzlichen Renditequellen.

Inzwischen werden mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Finanzinstrumente von Emittenten investiert, die der vordefinierte Auswahlprozess der Erste Asset Management als nachhaltig einstuft. Der Fonds ist deshalb nicht nur eine Allokationslösung, sondern auch ein Produkt mit Auswahlfiltern, die das investierbare Universum beeinflussen. In der Greiff-Auswertung wird Karl Altrichter als Fondsmanager geführt; aktuelle Fondsdaten nennen außerdem Christian Süttinger.

Die Information Ratio ist in allen drei Zeiträumen positiv, im Durchschnitt aber mit 0,08 eher moderat. Dafür ist die Kostenbelastung mit rund 1,31 Prozent Verwaltungs- und Betriebskosten beziehungsweise etwa 1,33 Prozent einschließlich Transaktionskosten niedriger als bei vielen anderen Retail-Dachfonds der Auswahl.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 355,07 Millionen Euro

Manager: Karl Altrichter

Information Ratio 3 Jahre: 0,12

Information Ratio 5 Jahre: 0,10

Information Ratio 10 Jahre: 0,02

Durchschnitt: 0,08

ISIN: AT0000A11FB9

Was Anleger wissen sollten: Die Aktienobergrenze von 30 Prozent begrenzt das offensive Potenzial. Alternative Anlagen sollen diversifizieren, müssen ihren Nutzen aber gerade dann beweisen, wenn Aktien und Anleihen gleichzeitig unter Druck stehen.

AllStars Balanced – offene Architektur mit auffälliger Kostenhürde

Der AllStars Balanced (ISIN: AT0000810643) ist ein aktiv verwalteter Dachfonds. Er darf bis zu 50 Prozent in Aktienfonds und bis zu 100 Prozent in Renten- oder Geldmarktfonds investieren. Eingesetzt werden aktive Fonds und ETFs; Derivate dürfen nach den aktuellen Unterlagen sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken genutzt werden. Mindestens 51 Prozent des Vermögens fließen in Finanzinstrumente von Emittenten, die die Verwaltungsgesellschaft nach einem eigenen Verfahren als nachhaltig einstuft.

Die Zuständigkeiten sind geteilt: Verwaltungsgesellschaft ist die Erste Asset Management, das Fondsmanagement liegt bei der Impact Asset Management. Greiff nennt Daniel Feix und Günther Kastner, Geschäftsführer und Gründer des Hauses.

Die Information Ratio fällt vergleichsweise schwach aus: 0,05 über drei Jahre, 0,07 über fünf und 0,02 über zehn Jahre. Auf Basis der ungerundeten Einzelwerte errechnet Greiff einen Durchschnitt von 0,04. Gleichzeitig weist die aktuelle Produktinformation eine jährliche Kostenbelastung von rund 3,07 Prozent aus. Die früher vorgesehene Erfolgsvergütung wurde zum 1. Juli 2026 abgeschafft.

Diese Kombination bleibt der entscheidende Punkt. Die Information Ratio war in allen drei Zeiträumen positiv, fiel aber jeweils niedrig aus. Bei laufenden Kosten von rund 3 Prozent muss die Fondsauswahl einen erheblichen Mehrwert erwirtschaften, damit davon beim Anleger nach Kosten ausreichend ankommt.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Global defensiv EUR

Fondsgröße: 32,10 Millionen Euro

Manager: Daniel Feix, Günther Kastner

Information Ratio 3 Jahre: 0,05

Information Ratio 5 Jahre: 0,07

Information Ratio 10 Jahre: 0,02

Durchschnitt: 0,04

ISIN: AT0000810643

Was Anleger wissen sollten: Ein knapp positiver Wert der Information Ratio genügt für eine abschließende Beurteilung nicht. Ob der geringe historische relative Mehrwert die Kosten gegenüber günstigeren Misch- und ETF-Dachfonds rechtfertigt, lässt sich aus der Kennzahl allein nicht beantworten.

VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest – Immobilien als drittes Standbein

Der VR Bank Rhein-Neckar Union Balance Invest (ISIN: DE000A0KDYG8) unterscheidet sich von vielen defensiven Mischfonds durch einen nennenswerten Immobilienanteil. Er investiert in Aktien-, Renten- und Immobilienfonds, kann alternative Investments beimischen und kombiniert Produkte von Union Investment mit Drittfonds. Verantwortliche Manager sind Volker Wohlschieß, Holger Keul und Jürgen Hagedorn.

Die aktuelle Struktur zeigt, dass Immobilienfonds mehr als ein Randbaustein sind: Zuletzt entfiel gut ein Fünftel des Vermögens auf Immobilien. Das kann laufende Erträge und Diversifikation bringen, führt aber auch zu besonderen Bewertungs-, Liquiditäts- und Rücknahmerisiken, die in täglichen Kursschwankungen nicht immer vollständig sichtbar werden.

Die Information Ratio ist über fünf Jahre mit 0,23 stark, über drei und zehn Jahre dagegen nur knapp positiv. Der Durchschnitt beträgt 0,09. Die laufenden Kosten liegen aktuell bei rund 2,30 Prozent. Anleger bezahlen damit für aktive Allokation, Fondsselektion und den Zugang zu mehreren Anlagewelten.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Europa defensiv EUR

Fondsgröße: 109,95 Millionen Euro

Manager: Volker Wohlschieß, Holger Keul, Jürgen Hagedorn

Information Ratio 3 Jahre: 0,03

Information Ratio 5 Jahre: 0,23

Information Ratio 10 Jahre: 0,02

Durchschnitt: 0,09

ISIN: DE000A0KDYG8

Was Anleger wissen sollten: Der Immobilienanteil verbreitert das Portfolio, verändert aber auch dessen Liquiditätsprofil. Bei offenen Immobilienfonds sind geglättete Bewertungen nicht mit risikofreien Preisen gleichzusetzen.

SpänglerPrivat: Alternativ – der stärkste IR-Wert kommt aus einer anderen Anlagewelt

Der SpänglerPrivat: Alternativ (ISIN: AT0000A1FQM8) steht als einziger Fonds der Auswahl in der Morningstar-Kategorie „DF Alternatives Multi Strategien“. Ein direkter Vergleich mit defensiven oder flexiblen Mischfonds führt deshalb in die Irre. Der Dachfonds soll eine niedrige Korrelation zu Aktien und Anleihen erreichen und nutzt dafür unter anderem Hedgefonds, Rohstoffe, Edelmetalle, Long-Short-Ansätze und Trendfolgestrategien. Verwaltungsgesellschaft ist Iqam Invest. Das Fondsmanagement liegt beim Bankhaus Carl Spängler; verantwortlich ist Johannes Rosenstatter.

Bildquelle: Fondsweb

Im Factsheet zum 31. Juli 2026 entfielen rund 26 Prozent des Vermögens auf Edelmetalle und gut 19 Prozent auf Rohstoffe. Weitere gut 6 Prozent steckten in Rohstoffaktien. Hinzu kamen Anleihen, Liquidität, Long-Short- und Trendfolgestrategien. Das Portfolio besitzt damit ein deutliches Rohstoff- und Edelmetallprofil und ist kein neutraler Allwetterbaustein.

Die Kennzahlen sind stark: 0,36 über drei Jahre, 0,32 über fünf und 0,15 über zehn Jahre. Mit einem Durchschnitt von 0,28 liegt der Fonds an der Spitze der gesamten Auswahl. Die Information Ratio allein zeigt allerdings nicht, welche Anlageklassen wie viel zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Das aktuelle Portfolio dürfte von steigenden Gold- und Rohstoffpreisen besonders profitieren, kann bei einer Umkehr dieser Märkte aber entsprechend belastet werden. Die laufenden Kosten liegen bei rund 1,30 Prozent.

Greiff-Daten zum 31.12.2025

Morningstar-Kategorie: DF Alternatives Multi Strategien

Fondsgröße: 235,41 Millionen Euro

Manager: Johannes Rosenstatter

Information Ratio 3 Jahre: 0,36

Information Ratio 5 Jahre: 0,32

Information Ratio 10 Jahre: 0,15

Durchschnitt: 0,28

ISIN: AT0000A1FQM8

Was Anleger wissen sollten: Die hohe Information Ratio macht den Fonds zum auffälligsten Produkt der Auswahl. Seine Aufgabe ist die Diversifikation eines bestehenden Portfolios.