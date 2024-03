Unternehmen: Brenntag

Geschäftsmodell: Brenntag mit Hauptsitz in Essen ist der Weltmarktführer in der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Das Unternehmen fungiert als Bindeglied zwischen Chemieherstellern und der verarbeitenden Industrie. Brenntag kauft Industrie- und Spezialchemikalien von verschiedenen Herstellern in großen Mengen ein, lagert diese in seinen Distributionszentren und liefert sie dann in kleineren Mengen an über 180.000 Kunden in verschiedenen Branchen. Das Unternehmen bietet außerdem Mehrwertdienste wie Mischen, Abfüllen, Verpacken und Formulieren an. Brenntag erwirtschaftet seine Einnahmen hauptsächlich durch den Verkauf von Chemikalien und die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen.

Dividende 2023: 2,00 Euro

Dividende 2024 (erwartet): 2,00 Euro

Dividendenrendite: 2,37 Prozent