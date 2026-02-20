Eine defensive Beimischung im Portfolio kann helfen, bei turbulenten Börsen ruhiger zu schlafen. Wir zeigen die defensiven Mischfonds mit der besten Performance über drei Jahre.

Mit Blick auf die wichtigsten Aktienmärkte, könnte man fast meinen, dass wir in der besten aller Welten leben und es keinerlei größere Krisenherde gibt. Dabei gibt es durchaus große Risiken. Konflikte und Kriege – etwa in der Ukraine, im Nahen Osten und in Teilen Lateinamerikas – können das Risiko von Schocks bei Energie, Nahrungsmitteln und Metallen erhöhen.

Eine Verschärfung des US‑Konflikts mit dem Iran oder anderen Produzenten könnte den Ölpreis über 100 US-Dollar treiben und in der Folge erneut Inflation und Rezessionsängste anfachen. Der strategische Wettbewerb zwischen den USA und China in Bezug auf Handel, Technologie, Taiwan und Halbleiter begünstigt Export‑ und Investitionsbeschränkungen und birgt gewisse Risiken für globale Wertschöpfungsketten.

Neue oder wieder aufflammende Zollkonflikte schlagen direkt auf exportorientierte Sektoren und können Korrekturen in überbewerteten Märkten auslösen. Ein Umfeld aus „Stagflation light“ mit schwächerem Wachstum, noch nicht normalisierten Zinsen und hohen Bewertungen machen Aktien anfällig für negative Überraschungen.

Aktien sind anfällig für Korrekturen

Nach mehreren Jahren starker Kursgewinne sind viele Indizes also für Perfektion bepreist – schon moderate Störfeuer können dasher deutliche Ausschläge der Volatilitätsindizes auslösen.

Ist jetzt also die Zeit für defensive Investments gekommen? Diese Frage muss am Ende jeder für sich selbst beantworten. Allerdings war es selten ein Fehler, zumindest als Beimischung im Portfolio auch auf defensive Strategien zu setzen, um in turbulenteren Zeiten ruhiger schlafen zu können.

Defensiv ist nicht gleich defensiv

Doch auch wenn ein Mischfonds in der Kategorie defensiv eingruppiert wird, muss das nicht zwangsläufig bedeuten, dass das Portfolio auch wirklich defensiv bestückt ist. Daher sollte man vor einer Investition genauer hinschauen und prüfen, ob das Ergebnis eventuell unter Inkaufnahme höherer Schwankungen zustande kam.

Wir haben uns angeschaut, welche defensiven, globalen Mischfonds in den vergangenen drei Jahre am besten abgeschnitten haben – hier kommen die Top Ten:

Platz 10: Global Markets Defender