Das sind die 10 besten dynamischen Mischfonds
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Nachdem wir uns die defensiven, die flexiblen sowie die ausgewogenen Mischfonds angeschaut haben, folgt nun zum Abschluss unserer globalen Mischfonds-Klickreihe die verbliebene Gruppe der dynamischen Mischfonds.
Die Definition
Dynamische Mischfonds sind aktiv gemanagte Fonds, die überwiegend in Aktien investieren und nur einen kleineren Anteil in Anleihen, Geldmarkt und gegebenenfalls weiteren Anlageklassen halten. Ihr Aktienanteil liegt typischerweise deutlich über 60 bis rund 70 Prozent, was sie chancenreicher, aber auch schwankungsintensiver macht. Damit zielen sie klar auf risikobereite Anleger, die im Mischfonds-Spektrum die wachstumsorientierte Ecke abdecken wollen.
Funktionsweisen und Strategien
Viele dynamische Mischfonds setzen auf aktive Titelselektion (Bottom-up Stock Picking), kombiniert mit Top-down-Makrosteuerung der Quoten der verschiedenen Assetklassen. Steigen die Aktienmärkte, erhöhen die Manager meist den Aktienanteil, in unsicheren Phasen wird stärker in Anleihen, Liquidität oder kurzfristige Anlagen umgeschichtet.
Mutig sein, wenn andere Angst haben
Viele Fonds nutzen antizyklische Ansätze, verkürzen etwa bei Zinsanstiegsrisiken die Duration im Rentenbereich oder bauen Aktienquoten nach Rücksetzern wieder deutlich auf. Ziel ist ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis über verschiedene Marktphasen hinweg, ohne dass Anleger selbst aktiv umschichten müssen.
Die Vorteile
Die Fondsgattung bietet hohe Renditechancen durch den dominierenden Aktienanteil, kombiniert mit möglichen stabilisierenden Erträgen aus Zinsen und Dividenden. Das Portfolio ist in aller Regel breit gestreut über unterschiedliche Anlageklassen, was Einbrüche einzelner Märkte abfedern kann. Angesprochen wird zudem die Bequemlichkeit vieler, da alle Allokationsentscheidungen im Fonds getroffen werden und kein eigenes Rebalancing nötig ist.
Die Nachteile
Neben allen Vorteilen gibt es wie immer auch die Kehrseite der Medaille: Die dynamischen Mischfonds weisen deutlich höhere Kursschwankungen auf als defensive oder ausgewogene Mischfonds, da der Schwerpunkt klar auf Aktien liegt. Daher sollte man im Zweifel genau hinschauen, was die Performancetreiber waren und unter welchen Schwankungen die Performance erzielt wurde.
Wir haben uns angeschaut, welche dynamischen globalen Ansätze unter den Mischfonds in den vergangenen drei Jahre am besten abgeschnitten haben (Stand der Performance-Daten: 12. März 2026). Hier kommen die Top Ten:
Platz 10: Haspa Multi Invest Chance+
- Sektor: Mischfonds dynamisch Welt
- Auflegung: 19.08.2005
- Ertragsverwendung: ausschüttend
- Fondsgesellschaft: Deka International
- ISIN: LU0213544652
- Maximal Drawdown seit Auflage: 54,23%
- Performance YTD: 0,27%
- Performance 1 Jahr: 12,20%
- Performance 3 Jahre: 59,31%
- Performance 5 Jahre: 65,34%
- Performance 10 Jahre: 133,84%
- Sharpe Ratio 3 Jahre: 1,66
- Sum. lfd. Kosten: 2,30%
- Volatilität 3 Jahre: 9,00%
- Volumen in Mio. EUR: 18