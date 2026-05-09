Die besten Energiefonds der letzten 12 Monate
Der Energiesektor hat sich in den vergangenen Jahren von einer vermeintlich trägen Value-Nische zu einem der komplexesten und dynamischsten Spielfelder für Asset Manager entwickelt.
Der Blick auf die jüngere Historie verdeutlicht diese Dynamik: Während 2022 die fossilen Energieträger infolge der geopolitischen Verwerfungen eine Renaissance erlebten, blieb die erwartete Anschluss-Rallye bei den Erneuerbaren Energien im Jahr 2023 aus. Stattdessen setzten steigende Zinsen und gestörte Lieferketten kapitalintensive Green-Tech-Projekte massiv unter Druck. In den vergangenen 12 Monaten hat sich das Anlage-Narrativ jedoch erneut gewandelt: Der Fokus verschiebt sich weg von der binären Entscheidung „Fossil versus Grün“ hin zu den systemkritischen Ermöglichern der Energiewende – wie Infrastruktur, Stromnetze und die gesicherte Grundlastfähigkeit (inklusive Kernkraft).
Getrieben wird diese Entwicklung unter anderem durch den massiv steigenden Strombedarf für KI-Infrastrukturen, was die Korrelationen innerhalb der Peergroup teils erheblich verschoben hat. Trotz punktuell starker Renditen bleibt festzuhalten: Energie-Investments sind von einer überdurchschnittlichen Volatilität geprägt. Die Sensibilität gegenüber Rohstoffpreisen und politischen Weichenstellungen macht den Sektor zyklisch und erfordert ein aktives Risikomanagement.
In der folgenden Klickstrecke zeigen wir Ihnen, welche Strategien in den vergangenen zwölf Monaten am erfolgreichsten performt haben.
10. Blackrock Global World Energy Fund
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 06.04.2001
- Fondsgesellschaft: BlackRock (Luxembourg)
- ISIN: LU0122376428
- Maximal Drawdown seit Auflage: 80,20%
- Performance YTD: 25,90%
- Performance 1 Jahr: 37,66%
- Performance 3 Jahre: 41,84%
- Performance 5 Jahre: 130,15%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,86
- Sum. lfd. Kosten: 2,53%
- Tracking Error 5 Jahre: 17,97
- Volatilität 5 Jahre: 22,84%
- Volumen in Mio. EUR: 2.681
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds strebt maximalen Gesamtertrag durch ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio im Energiesektor an. Mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die schwerpunktmäßig in der Erforschung und Erschließung von Energiequellen sowie der Energieerzeugung und -versorgung tätig sind. Als Benchmark dient der MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 NET Index.
9. SPDR S&P U.S. Energy Select Sector ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 07.07.2015
- Fondsgesellschaft: State Street Global Advisors Europe
- ISIN: IE00BWBXM492
- Maximal Drawdown seit Auflage: 67,36%
- Performance YTD: 27,34%
- Performance 1 Jahr: 39,70%
- Performance 3 Jahre: 44,86%
- Performance 5 Jahre: 161,38%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,88
- Sum. lfd. Kosten: 0,15%
- Tracking Error 5 Jahre: 19,62
- Volatilität 5 Jahre: 26,01%
- Volumen in Mio. EUR: 447
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den S&P Energy Select Sector Index ab und investiert dazu direkt in die enthaltenen Wertpapiere. Das Portfolio umfasst Aktien großer US-amerikanischer Unternehmen aus dem Energiesektor, die im S&P 500 enthalten und gemäß dem GICS-Standard dem Energiesektor zugeordnet sind. Als Benchmark dient der S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index.
8. iShares S&P 500 Energy Sector ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 20.11.2015
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland
- ISIN: IE00B42NKQ00
- Maximal Drawdown seit Auflage: 67,29%
- Performance YTD: 27,33%
- Performance 1 Jahr: 39,73%
- Performance 3 Jahre: 43,36%
- Performance 5 Jahre: 162,02%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,89
- Sum. lfd. Kosten: 0,15%
- Tracking Error 5 Jahre: 19,74
- Volatilität 5 Jahre: 26,01%
- Volumen in Mio. EUR: 1.466
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den S&P 500 Energy Index ab und investiert direkt in die enthaltenen Aktientitel. Das Portfolio umfasst Unternehmen aus dem S&P 500, die gemäß dem GICS-Standard dem Energiesektor zugeordnet sind. Als Benchmark dient der S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR.
7. iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 16.09.2011
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Ireland
- ISIN: IE00B6R51Z18
- Maximal Drawdown seit Auflage: 83,48%
- Performance YTD: 29,14%
- Performance 1 Jahr: 41,14%
- Performance 3 Jahre: 40,05%
- Performance 5 Jahre: 136,79%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,71
- Sum. lfd. Kosten: 0,56%
- Tracking Error 5 Jahre: 21,25
- Volatilität 5 Jahre: 27,40%
- Volumen in Mio. EUR: 526
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index ab und investiert direkt in die enthaltenen Aktien, gewichtet entsprechend ihrer Indexgewichtung. Das Portfolio umfasst weltweit einige der größten börsennotierten Unternehmen, die in der Erkundung und Produktion von Öl und Gas tätig sind. Als Benchmark dient der S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index.
6. Amundi S&P World Energy Screened ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 20.09.2022
- Fondsgesellschaft: Amundi Ireland
- ISIN: IE000J0LN0R5
- Maximal Drawdown seit Auflage: 21,17%
- Performance YTD: 30,47%
- Performance 1 Jahr: 42,01%
- Performance 3 Jahre: 46,99%
- Performance 5 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 0,34%
- Tracking Error 5 Jahre: -
- Volatilität 5 Jahre: -
- Volumen in Mio. EUR: 410
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy Index ab und investiert in Aktien großer und mittelständischer Energieunternehmen aus entwickelten Märkten (ohne Korea). Im Vergleich zum Hauptindex werden die Titel nach ESG- und Nachhaltigkeitskriterien gefiltert und gewichtet, mit dem Ziel, das Nachhaltigkeitsprofil zu verbessern und die CO₂-Bilanz zu reduzieren. Als Benchmark dient der S&P World Energy Weighted & Screened Index.
5. Xtrackers MSCI World Energy ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 09.03.2016
- Fondsgesellschaft: DWS Investment
- ISIN: IE00BM67HM91
- Maximal Drawdown seit Auflage: 68,92%
- Performance YTD: 28,77%
- Performance 1 Jahr: 44,07%
- Performance 3 Jahre: 51,57%
- Performance 5 Jahre: 152,54%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,95
- Sum. lfd. Kosten: 0,27%
- Tracking Error 5 Jahre: 16,94
- Volatilität 5 Jahre: 22,44%
- Volumen in Mio. EUR: 1.980
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den MSCI World Energy Total Return Net Index ab und investiert direkt in Aktien von Unternehmen aus dem Energiesektor in verschiedenen Industrieländern. Ziel ist eine möglichst genaue Nachbildung der Indexentwicklung vor Gebühren und Aufwendungen. Als Benchmark dient der MSCI World Energy Index NTR.
4. iShares MSCI World Energy Sector ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 17.10.2019
- Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland
- ISIN: IE00BJ5JP105
- Maximal Drawdown seit Auflage: 59,29%
- Performance YTD: 28,80%
- Performance 1 Jahr: 44,16%
- Performance 3 Jahre: 51,76%
- Performance 5 Jahre: 153,12%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,96
- Sum. lfd. Kosten: 0,18%
- Tracking Error 5 Jahre: 16,91
- Volatilität 5 Jahre: 22,43%
- Volumen in Mio. EUR: 1.222
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den MSCI World Energy Index ab und investiert direkt in die enthaltenen Aktien entwickelter Märkte aus dem Energiesektor, gewichtet entsprechend ihrer Indexgewichtung. Als Benchmark dient der MSCI World Energy Index.
3. SPDR MSCI Europe Energy ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 05.12.2014
- Fondsgesellschaft: State Street Global Advisors Europe
- ISIN: IE00BKWQ0F09
- Maximal Drawdown seit Auflage: 58,70%
- Performance YTD: 32,29%
- Performance 1 Jahr: 57,72%
- Performance 3 Jahre: 56,71%
- Performance 5 Jahre: 151,21%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,96
- Sum. lfd. Kosten: 0,23%
- Tracking Error 5 Jahre: 18,87
- Volatilität 5 Jahre: 21,54%
- Volumen in Mio. EUR: 623
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den MSCI Europe Energy Index ab und investiert direkt in die enthaltenen Wertpapiere. Das Portfolio umfasst Aktien großer und mittelständischer Unternehmen aus rund 15 europäischen Industrieländern, die gemäß dem GICS-Standard dem Energiesektor zugeordnet sind. Als Benchmark dient der MSCI Europe Energy 35/20 Capped Index.
2. Schroder ISF Global Energy
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 30.06.2006
- Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe)
- ISIN: LU0256331728
- Maximal Drawdown seit Auflage: 92,18%
- Performance YTD: 36,80%
- Performance 1 Jahr: 64,62%
- Performance 3 Jahre: 75,08%
- Performance 5 Jahre: 175,69%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,98
- Sum. lfd. Kosten: 1,83%
- Tracking Error 5 Jahre: 17,98
- Volatilität 5 Jahre: 23,35%
- Volumen in Mio. EUR: 976
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds strebt Kapitalwachstum durch ein konzentriertes Portfolio aus Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen im Energiesektor an. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden in Unternehmen investiert, die zum Kaufzeitpunkt zu den unteren 80 Prozent des Energiesektors nach Marktkapitalisierung gehören. Mit in der Regel weniger als 50 Positionen verfolgt der Fonds einen bewusst selektiven Ansatz. Als Benchmark dient der MSCI World SMID Energy NR USD Index.
1. iShares Stoxx Europe 600 Oil & Gas ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
- Auflegung: 08.07.2002
- Fondsgesellschaft: Blackrock Asset Management Deutschland
- ISIN: DE000A0H08M3
- Maximal Drawdown seit Auflage: 56,38%
- Performance YTD: 35,16%
- Performance 1 Jahr: 69,27%
- Performance 3 Jahre: 80,17%
- Performance 5 Jahre: 156,36%
- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,03
- Sum. lfd. Kosten: 0,50%
- Tracking Error 5 Jahre: 14,44
- Volatilität 5 Jahre: 18,42%
- Volumen in Mio. EUR: 764
Kurzbeschreibung des Fonds: Der Fonds bildet passiv den Stoxx Europe 600 Oil & Gas Index ab und investiert in die Aktien europäischer Unternehmen aus dem Öl- und Gassektor. Der Index ist ein Teilindex des Stoxx Europe 600 und deckt die größten Vertreter dieser Branche aus 18 europäischen Ländern ab. Als Benchmark dient der Stoxx Europe 600 Oil & Gas Index.