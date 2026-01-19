Höhere Renditen, mehr Stabilität: Staatsanleihen der Eurozone werden für Anleger wieder interessant. Fünf ETFs stechen besonders hervor. Wir stellen sie vor.

Staatsanleihen aus der Eurozone bieten wieder höhere Renditen. Was jahrelang kaum Zinsen abwarf, wird für Anleger zunehmend interessanter. Deutschland stemmt 2026 eine Neuverschuldung von 98 Milliarden Euro, die EZB zieht sich als Großkäufer zurück, und niederländische Pensionsfonds verkaufen ihre Langläufer. Das Ergebnis: Das Angebot steigt, die Renditen klettern.

Für Anleger stellt sich damit die Frage: In welche ETFs investieren? Morningstar hat die Auswahl nach klaren Kriterien eingegrenzt: Die ETFs müssen ein Analyst-Rating von mindestens Bronze tragen, zu den kostengünstigsten ihrer Klasse gehören und ein Vermögen von mindestens 100 Millionen Euro verwalten. Die Experten rechnen damit, dass diese Fonds ihre Konkurrenten über einen vollständigen Marktzyklus schlagen.

Wir stellen die fünf ETFs vor, die diese Anforderungen erfüllen und sich damit laut Morningstar als solide Bausteine fürs Portfolio eignen.

iShares Core Euro Govt Bond ETF

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Auflegung: 17.04.2009

17.04.2009 Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland

BlackRock Asset Management Ireland ISIN: IE00B4WXJJ64

IE00B4WXJJ64 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 22,55%

22,55% Performance 1 Jahr: 2,30%

2,30% Performance 3 Jahre: 6,82%

6,82% Performance 5 Jahre: -13,12%

-13,12% Sharpe Ratio 5 Jahre: -0,71

-0,71 Sum. lfd. Kosten: 0,09%

0,09% Volatilität 5 Jahre: 6,49%

6,49% Volumen in Mio. EUR: 5.626

Kurzbeschreibung des ETF: Dieser ETF bildet den Bloomberg Euro Treasury Bond Index nach und investiert in Staatsanleihen der Eurozone. Der Fonds streut breit über verschiedene Mitgliedstaaten der Währungsunion und kombiniert laufende Zinserträge mit möglichen Kursgewinnen.