Sieger-ETFs 2025: Das sind die 25 besten ETFs des Jahres
- Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF Seite 1
- Vaneck S&P Global Mining ETF Seite 2
- Global X Copper Miners ETF Seite 3
- iShares Essential Metals Producers ETF Seite 4
- Franklin FTSE Korea ETF Seite 5
- Vaneck Space Innovators ETF Seite 6
- Global X Disruptive Materials ETF Seite 7
- Amundi Stoxx Europe 600 Banks ETF Seite 8
- HSBC MSCI Korea Capped ETF Seite 9
- iShares MSCI Korea ETF Seite 10
- Invesco Stoxx Europe 600 Optimised Banks ETF Seite 11
- Sprott Copper Miners ESG Screened ETF Seite 12
- Invesco Euro Stoxx Optimised Banks ETF Seite 13
- Wisdomtree Strategic Metals and Rare Earths Miners ETF Seite 14
- Amundi Euro Stoxx Banks ETF Seite 15
- iShares Euro Stoxx Banks 30-15 ETF Seite 16
- AuAg ESG Gold Mining ETF Seite 17
- iShares Gold Producers ETF Seite 18
- Amundi Ibex 35 Doble Apalancado Diario (2x) ETF Seite 19
- Amundi NYSE Arca Gold Bugs ETF Seite 20
- Vaneck Gold Miners ETF Seite 21
- UBS - Solactive Global Pure Gold Miners ETF Seite 22
- Global X Silver Miners ETF Seite 23
- Vaneck Junior Gold Miners ETF Seite 24
- L&G Gold Mining ETF Seite 25
Nachdem in den vergangenen Jahren ETFs mit Fokus auf Big Tech dominierten, gehörte das Jahr 2025 den Rohstoffen – allen voran Gold. Unter den 25 erfolgreichsten ETFs des Jahres, die wir Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen, konzentrieren sich rund 15 auf Edelmetalle und Rohstoffe.
Der Spitzenreiter legte über ein Jahr um beeindruckende 148,3 Prozent zu. Im vergangenen Jahr kam der erstplatzierte ETF im Jahresranking nur auf knapp 75 Prozent Plus – und das, obwohl der Aufwärtstrend an den Börsen im Jahr 2024 auf den ersten Blick deutlich stabiler wirkte, als das 2025 mit Zoll-Chaos und Dollar-Schwäche der Fall war.
Performance 2025: Gold überzeugt – Nasdaq schwächelt
Der Blick auf die Performance der einzelnen Anlageklassen und Regionen zeigt: Der Goldpreis konnte 2025 um 45,1 Prozent zulegen und übertraf die klassischen Aktienindizes damit deutlich. Der Dax kam auf ein Plus von 23 Prozent, die Eurozone auf 29,3 Prozent. US-Technologiewerte enttäuschten hingegen – der Nasdaq 100 legte über ein Jahr lediglich um 6,8 Prozent zu.
Bei den Sektoren führt der Finanzsektor mit einem Plus von 13,6 Prozent, während Technologie mit 9 Prozent auf Platz sechs landet. Kommunikation kam auf 16,5 Prozent Zuwachs. Basiskonsumgüter und zyklischer Konsum verzeichneten negative Renditen. Der starke Lauf des Finanzsektors spiegelt sich dabei auch in unserem Ranking wider: Im Mittelfeld finden sich gleich mehrere ETFs mit Fokus auf die Bankenbranche.
Vergebens sucht man dagegen Defence-ETFs. Obwohl die Aktien vieler Rüstungskonzerne stark liefen und 2025 zahleiche neue Verteidigungs-ETFs an den Start gingen, schaffte es der Global X Defence Tech als bester Rüstungs-ETF mit 57,35 Prozent über ein Jahr nur auf Platz 28 und damit nicht ins Ranking.
Welche ETFs 2025 am besten performten, haben wir mithilfe unserer Fondsanalyse ausgewertet. Die 25 besten ETFs des Jahres stellen wir Ihnen auf den kommenden Seiten genauer vor. Bei ETFs, die demselben Index folgen, wurde nur der mit der besten Wertentwicklung berücksichtigt.
Stand der Daten: 05. Januar 2026
Platz 25: Vaneck Rare Earth and Strategic Metals ETF
- Sektor: Aktienfonds Rohstoffe Industriemetalle Welt
- Auflegung: 24.09.2021
- Ertragsverwendung: thesaurierend
- Fondsgesellschaft: Vaneck Asset Management
- ISIN: IE0002PG6CA6
- Maximal Drawdown seit Auflage: 72,52%
- Performance 1 Jahr: 67,66%
- Performance 3 Jahre: -10,13%
- Performance 5 Jahre: -
- Performance 10 Jahre: -
- Sharpe Ratio 5 Jahre: -
- Sum. lfd. Kosten: 0,61%
- Volatilität 5 Jahre: -
- Volumen in Mio. EUR: 79
Kurzbeschreibung des ETFs
Seltene Erden und strategische Metalle sind gefragt – das zeigt die starke Performance dieses ETFs. Der Fonds bildet den MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index nach und investiert in Unternehmen, die mindestens die Hälfte ihrer Umsätze aus seltenen Erden oder strategischen Metallen erzielen. Dazu zählen auch Bergbauprojekte mit entsprechendem Potenzial. Mit laufenden Kosten von 0,61 Prozent und einem Volumen von 79 Millionen Euro gehört der ETF zu den kleineren Fonds im Ranking. Die hohe Volatilität zeigt sich im maximalen Drawdown von 72,52 Prozent seit Auflage im September 2021.