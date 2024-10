Welche Aktien sollten Anleger auf ihrer Watchlist haben? Das Analysehaus Morningstar hat europäische Unternehmen herausgefiltert, die den Analysten zufolge das Potenzial haben, langfristig erfolgreich zu sein. Die Aktienexperten bauen dabei auf Warren Buffetts Idee des „Economic Moat“ (Deutsch: „Wirtschaftlicher Burggraben“), nach der Firmen nach der Stärke und Nachhaltigkeit ihres Wettbewerbsvorteils beurteilt werden.

Die vorgestellten Unternehmen hätten breite Burggräben zwischen sich und ihren Mitbewerbern in der Branche gezogen, schreibt Morningstar-Analystin Antje Schiffler. Daher sei zu erwarten, dass sie in den kommenden 20 Jahren attraktive Renditen erzielen werden, die über den Ausgaben liegen. „Mit anderen Worten: Diese Unternehmen werden über einen langen Zeitraum zuverlässig Renditen für Investoren erzielen können, auch wenn sie in ihr Wachstum investieren“, so Schiffler.

Berücksichtigt würden zudem Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (kurz: ESG). Die besten Unternehmen müssten in der Lage sein, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, die sich erheblich auf ihr Geschäft auswirken könnten. Andernfalls sei kein dauerhafter Erfolg möglich. Die vorgestellten Firmen verfügen darüber hinaus über vorhersehbare Cashflows, sodass der tatsächliche Wert gut eingeschätzt werden könne und treffen „kluge Entscheidungen darüber, wie sie ihr Geld verwalten und investieren“.

Allerdings rät Morningstar Anlegern, genau hinzuschauen: Viele Unternehmen auf der Liste seien überbewertet – sodass aktuell möglicherweise nicht der richtige Zeitpunkt für einen Kauf sei. Auf Basis der Watchlist stellen die Analysten jeden Monat die am stärksten unterbewerteten Aktien vor.

Unter den besten Aktien sind Unternehmen aus sieben Branchen, die wir in zwei Teilen vorstellen. Im ersten Teil sind auf den folgenden Seiten vielversprechende Aktien für Rohstoffe, zyklische und defensive Konsumgüter sowie Finanzen zu finden. In Teil zwei folgen Unternehmen aus den Branchen Gesundheit, Industrie sowie Technologie und Kommunikation.