Schwankungen abfedern und gleichzeitig Renditechancen gezielt nutzen: Das wollen flexible Mischfonds bieten. Wir zeigen die Produkte mit der besten Performance über drei Jahre.

Schwankungen abfedern aber Renditechancen gezielt nutzen: Wir zeigen die besten globalen Mischfonds mit flexibler Ausrichtung.

Letzte Woche hatten wir uns angeschaut, wie gut die Assetklasse Mischfonds defensiv Welt in den letzten drei Jahren abgeschnitten hat. Dieses Mal schauen wir uns an, wie gut Mischfonds flexibel Welt ihre Freiheitsgrade ausgenutzt haben, um so den Anlegern positive Ergebnisse zu generieren.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Jetzt Anmelden Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Idee dahinter

Mischfonds mit flexibler Allokation verbinden die Idee der breiten Streuung mit einem aktiven Risikomanagement, das die Gewichtung von Aktien, Anleihen und weiteren Anlageklassen je nach Marktphase anpasst. Dadurch sollen Schwankungen abgefedert und zugleich Renditechancen in günstigen Phasen gezielt genutzt werden.

Flexibilität ist Trumpf

Flexibel gemanagte Mischfonds – oft auch als vermögensverwaltende oder Multi-Asset-Fonds bezeichnet – sind nicht an starre Quoten gebunden, sondern können den Aktienanteil oftmals in einer Spanne von 0 bis 100 Prozent steuern. In Zeiten hoher Unsicherheit wird im besten Fall die Aktienquote deutlich reduziert und man positioniert sich defensiver in Anleihen, Geldmarkt oder Cash. Dagegen kann in freundlichen Börsenphasen das Risiko wieder hochgefahren werden.

Neben der Asset-Allokation übernehmen die Manager auch die Auswahl der Einzeltitel und nutzen dabei häufig das Research großer Häuser, was Privatanleger so in der Breite kaum abbilden können. Für Anleger bedeutet das: Diversifikation, laufende Allokationsentscheidungen und operative Umsetzung liegen in einer Hand, was die Geldanlage spürbar bequemer macht.

Nicht die eierlegende Woillmilchsau

Gerade diese Freiheitsgrade sind jedoch auch die zentrale Risikoquelle flexibler Mischfonds. Die Performance hängt stark von der Markteinschätzung und der Allokationsqualität des Managements ab. Fehlentscheidungen bei der Quote oder zu späte Umschichtungen können das Renditepotenzial deutlich schmälern.

Die Wahl ist entscheidend

Untersuchungen zeigen, dass einige flexible Strategien ihre eigenen Zielmarken oder die Entwicklung einfacher Vergleichsmaßstäbe, etwa eines Aktien-Bond-Mix oder günstiger ETF-Kombinationen, über verschiedene Zeiträume nicht erreichen.

Anleger sollten sich bewusst sein, dass der „Mittelweg“ eines Mischfonds keine Garantie für Kapitalerhalt ist. Entscheidend ist daher eine sorgfältige Auswahl: Vorhandene Historie über mehrere Marktzyklen, Transparenz der Strategie, Kostenstruktur und die persönliche Risikotoleranz sollten zueinander passen, bevor ein flexibler Mischfonds als Baustein im Portfolio eingesetzt wird.

Wir haben uns angeschaut, welche flexiblen globalen Ansätze unter den Mischfonds die letzten drei Jahre am besten abschnitten. Hier kommen die Top Ten:

Platz 10: Gandanor Ataraxia

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 14.05.2008

14.05.2008 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Axxion

Axxion ISIN: LU0321869041

LU0321869041 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 52,76%

52,76% Performance YTD: 3,71%

3,71% Performance 1 Jahr: 8,54%

8,54% Performance 3 Jahre: 73,94%

Performance 5 Jahre: 99,73%

99,73% Performance 10 Jahre: 252,92%

252,92% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,87

0,87 Sum. lfd. Kosten: 1,16%

1,16% Volatilität 5 Jahre: 15,45%

15,45% Volumen in Mio. EUR: 36

Platz 9: Global Select Portfolio II

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 01.04.2005

01.04.2005 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Union Investment Privatfonds

Union Investment Privatfonds ISIN: DE0008477043

DE0008477043 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 25,35%

25,35% Performance YTD: 6,59%

6,59% Performance 1 Jahr: 17,78%

17,78% Performance 3 Jahre: 74,38%

Performance 5 Jahre: 83,12%

83,12% Performance 10 Jahre: 166,33%

166,33% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,86

0,86 Sum. lfd. Kosten: 0,90%

0,90% Volatilität 5 Jahre: 12,66%

12,66% Volumen in Mio. EUR: 623

Platz 8: Solit Wertefonds

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 02.01.2017

02.01.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Hansainvest Hanseatische Investment

Hansainvest Hanseatische Investment ISIN: DE000A2AQ952

DE000A2AQ952 Max. Ausgabeaufschlag: 3,00%

3,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 22,66%

22,66% Performance YTD: 16,54%

16,54% Performance 1 Jahr: 43,81%

43,81% Performance 3 Jahre: 74,50%

Performance 5 Jahre: 62,38%

62,38% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,68

0,68 Sum. lfd. Kosten: 3,10%

3,10% Volatilität 5 Jahre: 12,90%

12,90% Volumen in Mio. EUR: 94

Platz 7: Global Markets Growth

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 01.04.2008

01.04.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Hansainvest Hanseatische Investment

Hansainvest Hanseatische Investment ISIN: DE000A0M2JG4

DE000A0M2JG4 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 41,37%

41,37% Performance YTD: 7,12%

7,12% Performance 1 Jahr: 18,10%

18,10% Performance 3 Jahre: 74,52%

Performance 5 Jahre: 34,98%

34,98% Performance 10 Jahre: 192,52%

192,52% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,24

0,24 Sum. lfd. Kosten: 3,70%

3,70% Volatilität 5 Jahre: 17,32%

17,32% Volumen in Mio. EUR: 36

Platz 6: Ampega Balanced 3

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 07.08.2007

07.08.2007 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Ampega Investment

Ampega Investment ISIN: DE000A0MUQ30

DE000A0MUQ30 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 42,87%

42,87% Performance YTD: 9,47%

9,47% Performance 1 Jahr: 44,01%

44,01% Performance 3 Jahre: 80,24%

Performance 5 Jahre: 116,76%

116,76% Performance 10 Jahre: 146,98%

146,98% Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,29

1,29 Sum. lfd. Kosten: 0,70%

0,70% Volatilität 5 Jahre: 11,89%

11,89% Volumen in Mio. EUR: 149

Platz 5: IAMF Checkpoint Besondere Werte

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 03.11.2021

03.11.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: 1741 Fund Management

1741 Fund Management ISIN: LU2373530307

LU2373530307 Max. Ausgabeaufschlag: 0,00%

0,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 38,88%

38,88% Performance YTD: 6,08%

6,08% Performance 1 Jahr: 31,68%

31,68% Performance 3 Jahre: 81,58%

Performance 5 Jahre: -

- Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: -

- Sum. lfd. Kosten: 3,00%

3,00% Volatilität 5 Jahre: -

- Volumen in Mio. EUR: 10

Platz 4: Global Markets Trends

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 01.04.2008

01.04.2008 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Hansainvest Hanseatische Investment

Hansainvest Hanseatische Investment ISIN: DE000A0M2JH2

DE000A0M2JH2 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 49,46%

49,46% Performance YTD: 10,51%

10,51% Performance 1 Jahr: 27,06%

27,06% Performance 3 Jahre: 88,91%

Performance 5 Jahre: 67,10%

67,10% Performance 10 Jahre: 214,83%

214,83% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,45

0,45 Sum. lfd. Kosten: 3,90%

3,90% Volatilität 5 Jahre: 16,98%

16,98% Volumen in Mio. EUR: 47

Platz 3: S&H Substanzwerte

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 03.04.2017

03.04.2017 Ertragsverwendung: ausschüttend

ausschüttend Fondsgesellschaft: Ampega Investment

Ampega Investment ISIN: DE000A12BRG9

DE000A12BRG9 Max. Ausgabeaufschlag: 3,00%

3,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 24,26%

24,26% Performance YTD: 11,21%

11,21% Performance 1 Jahr: 49,40%

49,40% Performance 3 Jahre: 100,11%

Performance 5 Jahre: 122,28%

122,28% Performance 10 Jahre: -

- Sharpe Ratio 5 Jahre: 1,22

1,22 Sum. lfd. Kosten: 1,64%

1,64% Volatilität 5 Jahre: 12,74%

12,74% Volumen in Mio. EUR: 153

Platz 2: ASVK Substanz & Wachstum

Sektor: Mischfonds flexibel Welt

Mischfonds flexibel Welt Auflegung: 02.11.2007

02.11.2007 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Monega Kapitalanlagegesellschaft

Monega Kapitalanlagegesellschaft ISIN: DE000A0M13W2

DE000A0M13W2 Max. Ausgabeaufschlag: 5,00%

5,00% Maximal Drawdown seit Auflage: 59,66%

59,66% Performance YTD: 18,89%

18,89% Performance 1 Jahr: 119,71%

119,71% Performance 3 Jahre: 194,22%

Performance 5 Jahre: 137,19%

137,19% Performance 10 Jahre: 369,59%

369,59% Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,60

0,60 Sum. lfd. Kosten: 2,90%

2,90% Volatilität 5 Jahre: 26,46%

26,46% Volumen in Mio. EUR: 10

Platz 1: M & W Capital