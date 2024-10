In der Peergroup der flexiblen Mischfonds gibt es Fonds, die in Bullenmärkten manch Aktienfonds in Sachen Rendite ebenbürtig sind. Allerdings gilt dies dann leider auch oft für schwierige Phasen, in denen dann die Kursrückgänge der Mischfonds in etwa den Rückschlägen von Aktienfonds entsprechen.

Flexibilität als Trumpfkarte

Viele Mischfonds sind sehr flexibel in Bezug auf ihre Allokation, was Assetklassen und Regionen anbelangt. Sie sind aufgrund dessen in der Lage, sich theoretisch für jede Börsenphase perfekt zu positionieren. Laufen Aktien gut, weil die Unternehmensgewinne ansteigen, könnten diese im Portfolio entsprechend hoch gewichtet werden. Herrscht eher eine Wachstumsdelle, könnte der Fondsmanager beispielsweise den Fokus auf Anleihen legen, um von fallenden Zinsen beziehungsweise steigenden Anleihenkursen zu profitieren. Dank der breiten Diversifikation und eines klugen Risikomanagements, sollten Mischfonds in der Regel geringere Schwankungen als reine Aktienfonds aufweisen.

Der Realitätscheck ist manchmal ernüchternd

Doch oftmals sehen die Ergebnisse anders aus, insbesondere in Abwärtsphasen, in denen die Kursrückgänge mit Aktienfonds vergleichbar sind. Und am Ende fragt sich der Anleger zurecht, warum er nicht gleich in einen Aktienfonds investiert hat, wenn letztendlich doch dasselbe Risiko eingeht, weil der Fondsmanager mit seiner Flexibilität in Sachen Risikoreduzierung keinen Mehrwert generieren kann. Was häufig hinzukommt ist, dass das das Verhältnis des Risikos zur erzielten Rendite nicht optimal ist. Das heißt konkret, dass Anleger in Anbetracht der höheren Schwankungen renditeseitig nicht entschädigt und doppelt bestraft werden: Auf der einen Seite entsprechen die Schwankungen also einem reinen Aktienfonds und die Rendite jedoch nicht.

Der Anleger sollte entlohnt werden

Die Sharpe Ratio, die wir hier immer mal wieder nutzen, ist eine der wichtigsten Risikomaße. Diese sagt aus, ob und wie sehr Investoren für die eingegangenen Risiken auch adäquat entlohnt werden. Dieses Mal schauen wir uns an, welche flexiblen Mischfonds Welt diesbezüglich in den letzten 5 Jahren überzeugt haben.

Platz 10: Airc best of U.S.



Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

AIRC BEST OF U.S. USD Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,74

0,74 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 15.09.2014

15.09.2014 ISIN: DE000A1W2BT1

DE000A1W2BT1 Performance YTD: 11,61%

11,61% Performance 1 Jahr: 18,91%

18,91% Performance 3 Jahre: 13,95%

13,95% Performance 5 Jahre: 53,68%

53,68% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,00

1,00 Volatilität 1 Jahr: 12,75%

12,75% Volatilität 3 Jahre: 11,00%

11,00% Volatilität 5 Jahre: 12,29%

12,29% Volumen in Mio. EUR: 13

13 Währung: USD

Platz 9: Kirix Herkules-Portfolio

KIRIX Herkules-Portfolio Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,75

0,75 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 04.10.2016

04.10.2016 ISIN: DE000A2AGN90

DE000A2AGN90 Performance YTD: 9,25%

9,25% Performance 1 Jahr: 16,49%

16,49% Performance 3 Jahre: 15,66%

15,66% Performance 5 Jahre: 43,51%

43,51% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,14

1,14 Volatilität 1 Jahr: 7,75%

7,75% Volatilität 3 Jahre: 8,78%

8,78% Volatilität 5 Jahre: 9,33%

9,33% Volumen in Mio. EUR: 20

20 Währung: EUR

Platz 8: Invesco Sustainable Allocation



Invesco Sustainable Allocation Fund Z (EUR) thes. Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,78

0,78 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 12.12.2017

12.12.2017 ISIN: LU1701704584

LU1701704584 Performance YTD: 11,09%

11,09% Performance 1 Jahr: 20,83%

20,83% Performance 3 Jahre: 16,82%

16,82% Performance 5 Jahre: 41,73%

41,73% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,64

1,64 Volatilität 1 Jahr: 8,30%

8,30% Volatilität 3 Jahre: 9,08%

9,08% Volatilität 5 Jahre: 8,76%

8,76% Volumen in Mio. EUR: 112

112 Währung: EUR

Platz 7: Altis Value



ALTIS Fund Value - B

Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,78

0,78 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 01.03.2002

01.03.2002 ISIN: LU0142612901

LU0142612901 Performance YTD: 12,26%

12,26% Performance 1 Jahr: 14,69%

14,69% Performance 3 Jahre: 21,00%

21,00% Performance 5 Jahre: 45,06%

45,06% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,09

1,09 Volatilität 1 Jahr: 6,05%

6,05% Volatilität 3 Jahre: 8,38%

8,38% Volatilität 5 Jahre: 9,06%

9,06% Volumen in Mio. EUR: 22

22 Währung: EUR

Platz 6: Global Economic Performance Fonds

Global Economic Performance Fonds Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,80

0,80 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 05.05.2008

05.05.2008 ISIN: DE000A0NAU03

DE000A0NAU03 Performance YTD: 15,36%

15,36% Performance 1 Jahr: 22,27%

22,27% Performance 3 Jahre: 23,66%

23,66% Performance 5 Jahre: 51,02%

51,02% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,21

2,21 Volatilität 1 Jahr: 6,02%

6,02% Volatilität 3 Jahre: 8,02%

8,02% Volatilität 5 Jahre: 9,74%

9,74% Volumen in Mio. EUR: 138

138 Währung: EUR

Platz 5: Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset



Janus Henderson Global Adaptive Multi-Asset Fund A2 USD

Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,82

0,82 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 05.04.2016

05.04.2016 ISIN: IE00BZ775C54

IE00BZ775C54 Performance YTD: 8,77%

8,77% Performance 1 Jahr: 15,07%

15,07% Performance 3 Jahre: 24,48%

24,48% Performance 5 Jahre: 53,54%

53,54% SRI: 3

3 Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,19

1,19 Volatilität 1 Jahr: 9,86%

9,86% Volatilität 3 Jahre: 10,49%

10,49% Volatilität 5 Jahre: 11,98%

11,98% Volumen in Mio. EUR: 7

7 Währung: USD

Platz 4: C&P Funds Classix

C&P Funds ClassiX Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,84

0,84 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 03.07.2000

03.07.2000 ISIN: LU0113798341

LU0113798341 Performance YTD: 10,68%

10,68% Performance 1 Jahr: 19,11%

19,11% Performance 3 Jahre: 37,89%

37,89% Performance 5 Jahre: 73,44%

73,44% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,21

1,21 Volatilität 1 Jahr: 9,94%

9,94% Volatilität 3 Jahre: 11,80%

11,80% Volatilität 5 Jahre: 13,66%

13,66% Volumen in Mio. EUR: 321

321 Währung: EUR

Platz 3: DC Value Global Dynamic

DC Value Global Dynamic Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,86

0,86 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 30.07.2008

30.07.2008 ISIN: LU0370310038

LU0370310038 Performance YTD: 7,58%

7,58% Performance 1 Jahr: 11,83%

11,83% Performance 3 Jahre: 16,94%

16,94% Performance 5 Jahre: 58,61%

58,61% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,71

0,71 Volatilität 1 Jahr: 5,68%

5,68% Volatilität 3 Jahre: 9,92%

9,92% Volatilität 5 Jahre: 10,56%

10,56% Volumen in Mio. EUR: 79

79 Währung: EUR

Platz 3: Global Select Portfolio II

Global Select Portfolio II Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,88

0,88 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Auflegung: 01.04.2005

01.04.2005 ISIN: DE0008477043

DE0008477043 Performance YTD: 22,11%

22,11% Performance 1 Jahr: 32,35%

32,35% Performance 3 Jahre: 34,45%

34,45% Performance 5 Jahre: 76,29%

76,29% SRI: 4

4 Sharpe Ratio 1 Jahr: 1,83

1,83 Volatilität 1 Jahr: 13,58%

13,58% Volatilität 3 Jahre: 14,11%

14,11% Volatilität 5 Jahre: 13,49%

13,49% Volumen in Mio. EUR: 752

752 Währung: EUR

Platz 2: Amundi Short Term Yield Solution



AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION E Sharpe Ratio 5 Jahre: 0,91

0,91 Asset-Schwerpunkt: Mischfonds flexibel

Mischfonds flexibel Auflegung: 21.12.2011

21.12.2011 ISIN: FR0011159862

FR0011159862 Performance YTD: 3,97%

3,97% Performance 1 Jahr: 5,64%

5,64% Performance 3 Jahre: 8,25%

8,25% Performance 5 Jahre: 8,60%

8,60% SRI: 2

2 Sharpe Ratio 1 Jahr: 4,01

4,01 Volatilität 1 Jahr: 0,39%

0,39% Volatilität 3 Jahre: 1,15%

1,15% Volatilität 5 Jahre: 1,34%

1,34% Volumen in Mio. EUR: 21

21 Währung: EUR

Platz 1: Ganador Ataraxia

