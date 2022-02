Neues Tool auf DAS INVESTMENT Die eigene Anlagestrategie mit anderen Nutzern teilen

Ein durchkomponiertes Fondsportfolio für den langfristigen Vermögensaufbau oder heiße Investment-Tipps für die kurzfristige Rendite – mit dem Musterdepot-Tool von DAS INVESTMENT kann jeder ganz nach seinem Geschmack ein Portfolio mit Fonds und ETFs zusammenstellen. Natürlich kostenlos und unverbindlich.

Neu ist: Jeder kann sein Musterdepot mit anderen Nutzern teilen. Die einen können so ihre Anlagestrategie öffentlich machen und sich – hoffentlich – im Glanz des Erfolges sonnen. Die anderen können sich hilfreiche Anregungen und Ideen holen.

Der Weg zum eigenen Musterdepot ist einfach. Schritt für Schritt ist das Ganze in einem Video zu sehen, aber auch hier kurz erklärt:

Wer noch nicht als Nutzer auf dasinvestment.com registriert ist, muss dies zuerst nachholen.

registriert ist, muss dies zuerst nachholen. Auf der Seite Musterdepot auf „Musterdepot anlegen“ klicken und diesem zunächst einen Namen geben.

auf „Musterdepot anlegen“ klicken und diesem zunächst einen Namen geben. Mithilfe der Fonds-Suche oder der ETF-Suche ein passendes Produkt finden.

oder der ein passendes Produkt finden. Auf der jeweiligen Produktseite auf „Zum Musterdepot hinzufügen“ klicken und einen fiktiven Euro-Betrag auswählen, der in den Fonds gesteckt werden soll.

Auf diese Weise weitere Fonds auswählen und hinzufügen, bis das Fondsdepot mit allen gewünschten Produkten komplett ist.

Wer das Depot nicht nur für sich privat führen möchte, sondern öffentlich mit anderen teilen will, kann nun neben dem Namen des Musterdepots auf „Teilen“ klicken. Nach Eingabe eines Nutzernamens können Sie noch festlegen, welche Informationen Sie öffentlich mit anderen teilen möchten.



Sämtliche öffentlich geteilten Musterdepots sind in der Rubrik „Fonds-Analyse“ unter Musterdepots finden aufgelistet. Dort kann man auch anderen Musterdepots folgen und hat diese dann in seiner persönlichen Übersicht immer im Blick. Wenn eine Strategie überzeugt und sie die Basis für ein eigenes Musterdepot sein soll, kann man sie mit „Musterdepot klonen“ per Mausklick kopieren und nach Belieben anpassen.

All das geht auch mit einer eigenen Watchlist und öffentlichen Watchlists, über die sich besonders interessante Fonds und ETFs beobachten lassen.