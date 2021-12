73 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für China-Aktien

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 68 weiteren Fonds

Trotzdem sieht Nicholas Yeo keinen Grund für Investoren, sich deshalb aus dem Markt zurückzuziehen. „Was die langfristigen Aussichten anbelangt, bleiben wir zuversichtlich“, betont der Leiter des China-Aktienteams bei Abrdn und Manager des im aktuellen Crashtest ganz vorn liegenden AS China A Share Equity. Und die Fakten scheinen ihm Recht zu geben. Um künftig weiter zu wachsen, hat China zahlreiche politische Maßnahmen wie die „Neue Seidenstraßen“-Initiative entwickelt. Gleichzeitig unterstützt der Staat Großkonzerne wie Software-Unternehmen, die kaum oder gar keine Steuern zahlen. Die Regierung weiß: Moderne Kriege werden an der Wirtschaftsfront gewonnen. Peking will stabiles Wachstum und hat schwächelnde Konzerne immer gestützt. Der aktuelle Rückschlag an Chinas Börsen kann also durchaus ein guter antizyklischer Einstiegszeitpunkt sein.

Das Angebot an reinen China-Fonds ist seit dem vorangegangenen Crashtest im November 2019 um neun Produkte gewachsen. Auch Yeos im März 2015 aufgelegter Fonds ist neu dabei. Auf Sicht von fünf Jahren überzeugt das Portfolio des AS China A Share Equity mit einem Wertzuwachs von knapp 140 Prozent. Yeos Revier ist der chinesische A-Aktienmarkt, der weltweit zweitgrößte Aktienmarkt überhaupt. An den inländischen Börsen in Shanghai und Shenzhen notieren mehr als 3.600 Titel mit einem Gesamtwert von 7,9 Billionen US-Dollar. Und hier tummeln sich vor allem inländische Privatanleger: „Wan-r gu-piao“ sagen die Chinesen, wenn sie Aktien kaufen. Auf Deutsch: „mit Aktien spielen“. Chinesen lieben die Zockerei, und vor allem der A-Aktienmarkt gleicht einem Casino.

Die Möglichkeiten für professionelle Investoren, einen Mehrwert zu erzielen, sind daher beträchtlich. Und die weiß Abrdn-Manager Yeo zu nutzen. Er konzentriert sich auf Qualitätsunternehmen, die in der Lage sind, ihre Erträge kontinuierlich zu steigern. „Unter Qualität verstehen wir Firmen mit einer starken Bilanz, wobei wir gleichzeitig auf gute Unternehmensführung und fähige Managementteams achten“, erläutert Yeo. Zudem fließen ESG-Kriterien in den Anlageprozess ein. Bei der Aktienauswahl ist der Stockpicker entsprechend wählerisch – am Ende landen selten mehr als 40 Aktien im Fonds. Zu den aktuell größten Positionen gehören unter anderem der Branntwein-Hersteller Kweichow Moutai und Contemporary Amperex. Das Unternehmen mit Sitz in der Provinz Fujian ist der größte chinesische Hersteller von Lithium-Ionen-Akkumulatoren.