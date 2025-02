Die besten Fonds für deutsche Aktien

Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

Warum wir ausnahmsweise nur aktive Fonds berücksichtigt haben, liegt an der Besonderheit der Gewichtungsgrenzen bei Investmentfonds: Während passive ETFs den Dax 1:1 nachbauen dürfen und somit das seit geraumer Zeit unangefochtene Schwergewicht und gleichzeitig Indextreiber SAP mit der aktuell maximal 15 Prozent Gewichtung abbilden dürfen (die Grenze bei ETFs liegt bei 20 Prozent), sind den Managern von aktiven Fonds hier die Hände gebunden.

Am 13.02.25 durchbrach er erstmalig die Hürde von 22.500 Punkten und liegt nach sechs Wochen YTD bereits bei einem Plus von 11,3 Prozent. Auf ein Jahr sind es 30 Prozent Plus und auf 3 Jahre 43,6 Prozent. Wir haben uns daher alle Fonds mit Schwerpunkt Deutschland der Klassen All Cap und Large Cap angeschaut und zeigen Ihnen die besten aktiven Fonds für Deutsche Aktien auf Sicht von drei Jahren.

Trotz schlechter Wirtschaftslage, anhaltenden weltpolitischen Störfeuern und der bevorstehenden Bundestagswahl mit unsicherem Ausgang: Der Deutsche Aktienindex, kurz Dax, eilt in diesem Jahr von einem Hoch zum nächsten.

Für aktive Fonds gilt die sogenannte 5-10-40 Regel, die Bestandteil der EU-Richtlinie zum Anlegerschutz ist. Diese Regel besagt, dass der Fondsmanager maximal 10 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere eines Herausgebers investieren darf. Gleichzeitig dürfen alle Positionen über 5 Prozent nicht mehr als 40 Prozent des Fondsvolumens ausmachen.

So erzielt man eine theoretische Mindeststreuung auf 16 Titel, wobei in der Regel alle Fonds eine deutlich größere Anzahl an Titel halten. Die im Sinne des Anlegerschutzes sinnvolle Regelung, gilt aber nicht für ETFs. Im Übrigen ist auch die zweite Regelung (5/40) beim Dax aktuell durchbrochen: alle Titel über 5 Prozent, sprich SAP, Siemens, Allianz, Telekom und Airbus liegen bei fast 50 Prozent des Index.

Laufen die Märkte wie aktuell und das Indexschwergewicht SAP steigt weiter – Die Aktie mit einem Indexanteil von 15 Prozent steht seit Jahresbeginn bei einem Plus von 18,1 Prozent, auf ein Jahr bei einem Plus von 68,5 Prozent und auf drei Jahre bei einem Plus von 174,8 Prozent – sind hier abseits der unleidigen Kostendiskussion die passiven Produkte auch renditeseitig im Vorteil.