Die besten Fonds für deutsche Aktien

Trotz schlechter Wirtschaftslage, anhaltenden weltpolitischen Störfeuern und der bevorstehenden Bundestagswahl mit unsicherem Ausgang: Der Deutsche Aktienindex, kurz Dax, eilt in diesem Jahr von einem Hoch zum nächsten.

Am 13.02.25 durchbrach er erstmalig die Hürde von 22.500 Punkten und liegt nach sechs Wochen YTD bereits bei einem Plus von 11,3 Prozent. Auf ein Jahr sind es 30 Prozent Plus und auf 3 Jahre 43,6 Prozent. Wir haben uns daher alle Fonds mit Schwerpunkt Deutschland der Klassen All Cap und Large Cap angeschaut und zeigen Ihnen die besten aktiven Fonds für Deutsche Aktien auf Sicht von drei Jahren.

Warum wir ausnahmsweise nur aktive Fonds berücksichtigt haben, liegt an der Besonderheit der Gewichtungsgrenzen bei Investmentfonds: Während passive ETFs den Dax 1:1 nachbauen dürfen und somit das seit geraumer Zeit unangefochtene Schwergewicht und gleichzeitig Indextreiber SAP mit der aktuell maximal 15 Prozent Gewichtung abbilden dürfen (die Grenze bei ETFs liegt bei 20 Prozent), sind den Managern von aktiven Fonds hier die Hände gebunden.