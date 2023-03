17 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für deutsche Nebenwerte

Wo Investoren bei den Positionen ihres Depots auch hinschauen: Es dürfte für 2022 ein mehr oder weniger schmerzhaftes Minus zu sehen sein. Wer etwa über einen ETF auf den Dax gesetzt hatte, musste ein Minus von rund 12 Prozent verkraften. Noch krachender rauschten die Nebenwerte-Indizes M- und S-Dax in den Keller: Sie schlossen mit einem Minus von 28 Prozent.

Rang Fondsname ISIN Punkte Gesamt Punkte Performance Punkte Stresstest Punkte Aktives Management Performance 5 Jahre Maximaler Verlust 5 Jahre Fondsvolumen in Mio EUR 1 Murphy & Spitz Umweltfonds Deutschland LU0360172109 84 27 30 27 34,63 29,50 33 2 Lupus Alpha Smaller German Champions LU0129233093 58 26 15 17 15,49 38,67 609 2 Alpha Star Dividenden LU1673114820 58 20 14 24 16,12 40,66 20 4 KR Fonds Deutsche Aktien Spezial LU0310320758 51 13 20 18 -13,21 26,40 80 5 UBS Equity Fund Smaller German Companies DE0009751651 41 18 6 17 4,27 41,12 111

Behält Björn Glück Recht, könnten die Zeichen für dieses Jahr aber durchaus wieder auf Grün stehen – insbesondere im Vergleich zu Standardwerten. „Unserer Erfahrung nach holen beide Indizes nach solchen Verlustjahren kräftig auf, weil sich Investoren in Krisenzeiten von Nebenwerten trennen und die alten Portfoliogewichtungen anschließend wieder hergestellt werden“, erläutert der Fondsmanager, der gemeinsam mit Jonas Liegl für die Titelauswahl des Lupus Alpha Smaller German Champions verantwortlich ist.

Aus seiner Sicht war der Kurssturz im deutschen Nebenwerte-Segment fundamental nicht begründet und teils auf die gestiegene Risikoaversion aufgrund des Krieges in der Ukraine, der Situation in China sowie Inflations- und Rezessionssorgen zurückzuführen. „Tatsächlich ist die Lage der Unternehmen besser, als es die Aktienkurse widerspiegeln. Die Mehrzahl der Unternehmen im Portfolio des Smaller German Champions startete mit stärkeren Bilanzen ins neue Jahr“, zeigt sich der Manager des 2001 aufgelegten Fondsklassikers zuversichtlich.

Wie ein Blick auf die aktuelle Crashtest-Auswertung zeigt, behauptet er sich im Vergleich zur Konkurrenz weiter sehr erfolgreich: So belegt der Lupus Alpha Smaller German Champions mit 58 Punkten gleichauf mit dem 2017 aufgelegten Alpha Star Dividenden den zweiten Platz. Mit 84 Punkten deutlich an der Spitze liegt allerdings der von der Bonner Investmentboutique Murphy & Spitz aufgelegte Umweltfonds Deutschland. Dessen hohe Punktzahl ergibt sich vor allem aus dem Stresstest, wo der Siegerfonds mit 30 Punkten weit vor den beiden Mitstreitern liegt. Die geringe Volatilität führt Portfoliomanager Andrew Murphy auf zwei Aspekte zurück: „Wir managen den Fonds aktiv mit einem austarierten Portfolio von Unternehmen aus sich unterschiedlich entwickelnden Branchen. Und wir sind mit unserem hauseigenen Research-Team ganz nah an den Investments dran, pflegen regelmäßigen Kontakt zum Management der Unternehmen. So können wir aktuelle Entwicklungen gut einschätzen und rasch auf sich anbahnende Veränderungen reagieren.“

Das für das Anlagejahr 2022 vergleichsweise überschaubare Minus von 17 Prozent führt Spitz darauf zurück, dass das Portfolio immer wieder an die multiplen Krisen angepasst worden sei und sich Titel aus dem Bereich Erneuerbare Energien als Gewinner der Krise erwiesen hätten. Diese Branche gewichtet Murphy per Ende Januar mit gut 42 Prozent. Generell hat er laufend rund 90 Unternehmen aus dieser und anderen nachhaltigen Branchen wie Energieeffizienz, nachwachsende Rohstoffe, Gesundheit, ökologisches Bauen, nachhaltige Mobilität, Naturkost, Bildung und Wasser auf dem Radar.

Beim Blick auf das Portfolio des 2008 aufgelegten Gruppensiegers sorgt die zweitgrößte Position Novo Nordisk als dänischer Großkonzern zunächst für eine gewisse Irritation. „Wir covern diesen Gewinner mit herausragender Marktposition seit vielen Jahren. Der nationale Hintergrund steht für uns hier nicht im Vordergrund, sondern die Frage, ob ein Unternehmen einen wesentlichen Beitrag leistet, um unsere Umwelt und Gesellschaft nachhaltiger zu machen“, begründet Murphy diese Positionierung.