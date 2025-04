In den vergangenen Jahren haben sich Anleger verstärkt für Large und Mega Caps primär aus dem US-Technologiesektor interessiert. Dies spiegelte sich auch in den Indizes wider, so dass über passive Produkte immer mehr Gelder in diese Titel flossen. Europäische Aktien hatten es deutlich schwerer – mit Ausnahme von ein paar großen internationalen Unternehmen.

Insbesondere die soliden Small und Mid Caps mussten massiv Federn lassen und dies teilweise absolut ungerechtfertigt. Solide und etablierte Geschäftsmodelle, gute Zahlen, gesundes Wachstum – all dies nutzte den Aktienkursen nicht. Während die Bewertungen von Big-Tech-Titeln immer höher anstiegen, sanken die der Small und Mid Caps weiter auf historische Tiefststände. Auch die Diskrepanz in der Bewertung zu den US-Pendants wurde immer größer. Bedenkt man, dass es normalerweise bei Small und Mid Caps einen Bewertungsaufschlag gibt, ist das rational betrachtet schwer nachzuvollziehen.

Magnificent Seven unter Druck, kleinere Unternehmen glänzen

Doch seit dem Jahreswechsel hat sich das geändert. Während die US-Indizes an Wert verlieren, die Magnificent Seven unter Druck geraten und US-Präsident Trump die Welt mit Zöllen überzieht, haben die deutschen Märkte einen starken Start hingelegt. Insbesondere die kleineren Titel aus der zweiten und dritten Reihe konnten überzeugen. Da diese in der Regel weniger vom Export abhängig sind, ergeben sich hier neue Chancen für binnenwirtschaftliches Wachstum. Zusätzlich dürfte sich auch das neue Infrastrukturpaket und der geplante Abbau der Bürokratie positiv auf die Entwicklung der Titel auswirken.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir die zehn besten Fonds der Kategorie Small & Mid Cap Deutschland. Institutionelle Tranchen haben wir nicht berücksichtigt. Bei den ETFs haben wir nur den besten je Kategorie übernommen, also beispielsweise nur einen M-Dax-ETF.

Platz 10: UBS Equity Smaller German Companies

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025