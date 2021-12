26 Fonds im Crashtest Die besten Fonds für Euro-Hochzins-Unternehmensanleihen

>>Zum Gesamt-Ranking des Crashtests mit 21 weiteren Fonds

Doch es gibt ja noch den 2003 gestarteten Schwesterfonds Candriam Bonds Global High Yield, den Noyard ebenfalls zusammen mit Jullien und Joris sowie Jean-Claude Tamvakis managt. Er belegt im aktuellen Crashtest sogar Rang 1. Dort verfolgen die vier Candriam-Manager eine globale Strategie, bei der US-Emittenten den Schwerpunkt bilden. Zudem ist die Benchmark – der ICE Bank of America BB-B Global Non Financial High Yield Constrained – mit 1.200 Emittenten deutlich breiter gefasst als der Vergleichsindex des rund zehnmal so großen Euro-Klassikers, der nur rund 250 Emittenten umfasst. „Ein wesentlicher Unterschied besteht zudem darin, dass wir in der Global-High-Yield-Strategie bei der Allokation von US-Dollar- und Euro-Emittenten sehr viel flexibler agieren können“, erläutert Jullien.

Die unterschiedliche Herangehensweise zeigt sich nicht nur in der etwas besseren Fünf-Jahres-Performance, sondern auch in den Top-Ten-Positionen: Dort gab es zum Stichtag 30. September mit einer Anleihe des Telekommunikations-Unternehmen Altis France lediglich eine Überschneidung. Gemeinsam haben die Fonds hingegen die Herangehensweise bei der Einzeltitelauswahl, in die unter anderem die Expertise des makroökonomischen Analystenteams einfließt.

„Im Candriam Bonds Global High Yield gewichten wir US-Emittenten derzeit über, da wir dort bessere Bewertungen sehen und eine etwas stärkere makroökonomische Unterstützung erwarten“, kommentiert Jullien. Angesichts der Volatilität an den Zinsmärkten, die das Team in den kommenden Monaten erwartet, liegt die Zins- und Kreditduration in beiden Fonds derzeit unter der jeweiligen Benchmark. Zudem bevorzugen die Fondsmanager weiterhin defensive Sektoren und lassen bei zyklischen Sektoren eher Vorsicht walten. „Der größte Teil der Rally bei den Kredit-Spreads liegt nun hinter uns und wir erwarten in Zukunft eine stärkere Streuung zwischen Sektoren und Regionen“, begründet Jullien die aktuelle Positionierung.

Chancen sieht das Candriam-Team in den kommenden Monaten unter anderem für Sektoren, in denen die Bewertungen attraktiv geworden sind. „Allerdings sehen wir auch einige Bereiche, in denen Emittenten unter Druck geraten könnten, wenn die Inflationskosten oder Lieferkettenprobleme länger als erwartet anhalten“, betont der Fondsmanager.