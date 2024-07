Ranking über 3 Jahre Die besten Fonds für europäische High-Yield-Anleihen

Wer höherverzinsliche Anlagen sucht, kommt an Unternehmensanleihen nicht vorbei, wem dies nicht genug ist, muss sich im Bereich der höherverzinslichen Unternehmensanleihen, sprich High Yields umschauen.

Als High Yield oder Hochzinsanleihe bezeichnet man Anleihen mit einer höheren Verzinsung als marktüblich. Es handelt sich primär um Unternehmensanleihen mit einer schwächeren Bonität (Unterhalb dem Investmentgrade Rating von BBB-). Ebenso denkbar sind Anleihen von Unternehmen die seitens der etablierten Ratinghäuser gar nicht abgedeckt werden.

Dieses Manko der schwächeren Bonität wird für die Anleger insofern interessant, da die Emittenten entsprechend höhere Zinsen bezahlen müssen. Doch diese lag in den Jahren der niedrigen Zinsen im Bereich 3 Prozent p.a., was auch nicht wirklich als hoch einzustufen ist. Das war zwar relativ ein Aufschlag zu den Renditen von Staatsanleihen oder erstklassigen Unternehmensanleihen aber absolut betrachtet doch eher wenig.

Doch das hat sich in den letzten 2 bis 3 Jahren geändert. Das durch exogene Faktoren wie Corona-Krise, Ukrainekrieg und Rückkehr der Inflation geänderte Zinsumfeld hat dazu beigetragen, dass die Renditen für High Yields wieder deutlich zulegen konnten, was deren Attraktivität deutlich steigert.

Generell ist das Marktvolumen und die Anzahl der Emissionen in den letzten Jahren stets gestiegen und da die Renditen zwar auf niedrigem Level aber höher als bei anderen Anleiheklassen war, war die Nachfrage hoch und sowohl der Primär- wie auch der Sekundärmarkt waren belebt.

Die Anleger haben neben einer höheren Rendite weitere Vorteile: High Yields weisen eine geringere Korrelation mit anderen festverzinslichen Anlagen auf, so dass sie sich als Diversifikationsbaustein im Depot lohnen können. Gleichzeitig partizipiert als Anleger an möglichen Heraufstufungen der Emittenten, eines Konjunkturaufschwungs oder einer besseren Entwicklung des Emittenten im Vergleich zu anderen Unternehmen.

All dies bietet zusätzliches Potenzial für Kapitalzuwächse. Da High Yields traditionell weniger stark auf Zinsänderungen reagieren. All das sorgt dafür, dass High Yields eine interessante Anlageklasse sind.

Gerade im europäischen Raum haben sich in den letzten Jahren viele Opportunitäten aufgetan (Stichwort Skandinavien) und High Yields sind sowohl auf der Anleger wie auch auf der Emittenten Seite etabliert.

Wir haben im Ranking entsprechend die besten Fonds nach Performance in Euro auf 3 Jahre dargestellt. Dabei haben wir uns auf ausschließlich in Euro lancierte Fonds konzentriert.

Top Holdings per 30.04.24:

Teva Pharmaceutical Finance (2,55 %)

Cellnex Finance (1,98 %)

Eledtricite de France (1,98 %)

Top Holdings per 31.05.24:

Teva Pharmaceutical Finance (4,39 %)

Iliad (4,07 %)

Zf Europe Finance (3,58 %)

Top Holdings - keine Angaben

Top Holdings per 31.05.24:

Telecom Italia (3,50 %)

Teva Pharmaceutical (2,9 %)

Nidda Healthcare (2,50 %)

Top Holdings per 31.05.24:

Jaguar Land Rover Automotive (2,00 %)

Telecom Italia (1,90 %)

Grunentahl GmbH (1,80 %)

Top Holdings per 22.05.24:

EUR Bankguthaben (4,69 %)

Rossini SARL (3,48 %)

Midco GB (3,18 %)

Top Holdings - keine Angaben

Top Holdings per 31.05.24:

Nidda Healtcare (1,90 %)

Cirsa Finance International (1,60 %)

Verisure Holding (1,60 %)

Top Holdings - keine Angaben

Mandatum SICAV-UCITS - Mand. Nordic Hi. Yie. To. Re. A EUR c